Wandern auf Teneriffa Die andere Seite der Insel

Auf der Spitze des Teide zerrt der eisige Wind an den Jacken. Im Halbdunkel steht eine Gruppe Wanderer am Kraterrand des Vulkans. Im Licht der Stirnlampen schimmert das scharfkantige, erkaltete Lavagestein in immer neuen Farben. Dann, endlich, hebt sich wie in Zeitlupe die Sonne aus dem Meer und schickt die ersten wärmenden Sonnenstrahlen.

Auch wenn der Morgen noch früh ist, die 26 Wanderer haben bereits einige Anstrengung hinter sich: Um drei Uhr nachts sind sie von der Schutzhütte Altavista aus auf den dritthöchsten Inselvulkan der Erde aufgebrochen. Die Gruppe hat sich nicht zufällig zusammen gefunden: Der Aufstieg auf den 3718 Metern hohen Teide ist eine von 20 verschiedenen Routen, die beim "Teneriffa Walking Festival" angeboten werden. Vom 23. bis 27. Mai treffen sich Aktivurlauber, um die größte der Kanareninseln gemeinsam zu Fuß zu erkunden.

Das Festival, das in diesem Jahr zum dritten Mal stattfindet, soll vor allem den Norden Teneriffas wieder attraktiver machen. Die meisten Urlauber ziehen den Süden dem wettermäßig wechselhaften Norden vor. Nur noch ein Viertel aller Besucher verbringt den Urlaub in der Region um Puerto de La Cruz und Santa Cruz.

Renovierungsbedarf und Sanierungsstau hatten fatale Folgen für den Norden Teneriffas. In den ersten neun Monaten des Jahres 2015 zählten die Tourismusmanager rund 40.000 Übernachtungen weniger als 2014 - ein Rückgang von 6,4 Prozent. Mittlerweile scheinen Modernisierungen und Werbekampagnen Wirkung zu zeigen: Der Besucherzuwachs im Sommer 2016 betrug im Vergleich zum Vorjahr rund 16 Prozent. Ein weiterer Aufschwung ist zu erwarten, wenn im touristischen Hauptort des Nordens, Puerto de la Cruz, ein neuer Jacht- und Fischereihafen gebaut wird. Dort soll auch eine breite Promenade mit Restaurants und Einkaufszentren entstehen. Wann das Projekt beginnen soll, steht allerdings noch nicht fest.

Vor allem die Geheimtipps sind schnell ausgebucht

Das "Teneriffa Walking Festival" hingegen wurde schnell realisiert. 2015 startete die Veranstaltung mit mehr als 700 Teilnehmern. Vor allem die Touren zu den Geheimtipps der Insel sind immer schnell ausgebucht. Selten begangene, wurzelüberwachsene Wege durch die nebeligen Lorbeerwälder im Nordosten der Insel begeistern diejenigen, die bisher nur den trockenen Süden Teneriffas kennen. Auch das schroffe Anaga-Gebirge gepaart mit einer urwaldähnlichen Vegetation gehört zu den Highlights der Insel. An der Küste geht das Gebirge in eine Steilküste über, die an manchen Tagen - mit leichtem Dunst - wie eine völlig andere Welt wirkt.

Der faszinierendste aller Wanderwege der Insel ist jedoch noch immer der auf den Teide. Beim Aufstieg führt der Pfad durch die braunen und roten Schuttberge, die der Vulkannach seinem letzten Ausbruch am 18. November 1909 hinterlassen hat. Es ist ein Erlebnis, das sich ins Gedächtnis brennt - und vor allem daran erinnert, dass Teneriffa nur als Badedestination eigentlich viel zu schade ist.