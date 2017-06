Originell übernachten an Europas Küsten Leuchtturm frei!

Hunderte Jahre haben sie Seefahrer auf den sicheren Weg geleitet, jetzt bieten einige Leuchttürme an Europas Küsten Zuflucht für Menschen, die die Einsamkeit in exponierter Lage suchen.

Hier sind sechs Beispiele für Leuchttürme, die heute als stilvolle Unterkünfte dienen - von Norwegen und den schottischen Highlands über die Elbmündung bis zur kroatischen Adriaküste:

Rua Reidh Lighthouse in Schottland

Einsam und verlassen steht der Leuchtturm auf einer Halbinsel an der Nordwestküste der schottischen Highlands. Der Bau am Loch Ewe wurde 1912 erstellt und bietet heutzutage größeren Gruppen Platz.

Die einfach eingerichteten Zimmer sind nach heimischen Tieren benannt - wie Orca, Oystercatcher, Puffin und Otter. 20 Betten stehen zur Verfügung. Beliebt ist der Leuchtturm auch als Ausgangspunkt für Wanderungen in die spektakuläre Umgebung der Highlands.

Preis: ab circa 43 Euro pro Person und Nacht mit Frühstück.

Infos: www.stayatalighthouse.co.uk

Tranøy Fyr in Norwegen

Christian Nowak / SRT

Auf einer kleinen Insel vor der nordnorwegischen Hamarøy-Halbinsel liegt dieser rot-weiß-gestreifte, gusseiserne Leuchtturm. Der Blick fällt direkt auf die vorgelagerten Inselkette der Lofoten. Wer hier urlauben will, muss wissen: Die Temperaturen können im Winter auf bis zu minus 20 Grad fallen, dafür strahlt im Sommer die Mitternachtssonne.

Übernachtet wird in den vier hölzernen Nebengebäuden des Turms, Gruselfaktor inklusive. Vor starken Stürmen soll nächtens eine alte Lady mit ihrem Kopf unter dem Arm durch den Turm geistern. Das alte Bootshaus versorgt die Turmgäste mit Frühstück und Fischgerichten wie Stockfisch, Walsteak und Lachs.

Preis: ab circa 75 Euro pro Person

Infos: www.tranoyfyr.no

Wicklow Head in Irland

Wie ein uneinnehmbarer Wehrturm ragt der achteckige, 28 Meter hohe Bau in den Himmel. Das 1781 erbaute Wicklow Head Lighthouse befindet sich auf einem offenen Feld und bietet einen Rundblick auf die Küste von Wicklow und die Irische See, die Wiesen und die Landhäuser in gebührender Entfernung. Bis zu sechs Personen haben in zwei Doppelzimmern sowie auf einem ausziehbaren Schlafsofa Platz.

Preis: ab 564 Euro für zwei Nächte für bis zu vier Personen, Haustiere sind ausdrücklich erlaubt

Infos: www.irishlandmark.com

Leuchtturm Harlingen in den Niederlanden

Exklusiver geht es kaum: 1998 wurde der in den Zwanzigerjahren erbaute Leuchtturm außer Dienst gestellt. Doch sein Ende war das noch lange nicht, eher der Beginn eines neuen Abschnittes - als Unterkunft für Paare. Schließlich kaufte ein Privatmann das alte Gemäuer und renovierte es. Heraus kamen drei komplett ausgestattete Stockwerke, die nun zwei Gästen zur Verfügung stehen.

Mehr finden aufgrund der eingeschränkten Fläche auf keinen Fall Platz, was freilich den Romantikfaktor enorm erhöht. Die Badezimmeretage ist über einen engen Gang mit dem Turmzimmer verbunden. Über eine steile Treppe geht es von hier weiter hinauf zur Aussichtsplattform. Der Harlinger Leuchtturm ist Teil einer Lichterkette entlang der niederländischen Küste. 18 der 20 Leuchttürme sind noch in Betrieb.

Preis: circa 330 Euro für zwei Personen pro Nacht

Infos: www.vuurtoren-harlingen.nl

Sv. Ivan na pucini in Kroatien

Dieser 1853 erbaute Leuchtturm liegt dreieinhalb Kilometer vor dem nordkroatischen Städtchen Rovinj auf der südlichsten Insel eines kleinen Archipels. Der perfekte Platz zum Robinson-Spielen, denn außer dem Leuchtturm gibt es hier gar nichts. Schließlich ist das Inselchen ein gerade einmal 50 mal 70 Meter großer Fels, der von seichtem, klarem Wasser umspült wird.

Verhungern muss aber keiner: Die Verpflegung wird mit dem Boot herbeigeschafft. Es gibt zwei Vierbett-Apartments, die tage- oder wochenweise vermietet werden.

Preis: 60 bis 120 Euro pro Apartment pro Nacht

Infos: Leuchttürme in Kroatien

DPA Wattwagen bei Neuwerk

Leuchtturm Neuwerk in Hamburg

Erst sollte das trutzige Gebäude mitten im Elbstrom vor Seeräubern schützen, dann leuchtete es 200 Jahre lang zur Sicherheit der Seeleute: Der Turm auf der Insel Neuwerk stammt tatsächlich aus Anfang des 14. Jahrhunderts und ist damit Hamburgs ältestes Bauwerk. 138 Treppen müssen Besucher bis zur Aussichtsplattform in 40 Meter erklimmen.

Wer hier übernachten möchte, kann eins der sieben Zimmer der Pension buchen. Der größte Spaß bei einem Neuwerk-Ausflug ist allerdings die Anreise: Von Cuxhaven-Sahlenburg aus dauert es zu Fuß etwa 2,5 Stunden und mit einem Wattwagen rund 1,5 Stunden - vorausgesetzt, es ist gerade Ebbe. Bei Flut geht's natürlich auch per Fähre.

Preis: ab 45 Euro pro Person und Nacht

Infos: www.leuchtturmneuwerk.de