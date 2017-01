Unterwasser-Museum vor Lanzarote Untergangsszenario

Zwölf Installationen, mehr als 300 lebensgroße menschliche Skulpturen - und das in einer Tiefe von 12 bis 14 Metern: Das Museo Atlántico auf Lanzarote hat nun offiziell seine Pforten für Schnorchler, Taucher und Passagiere von Glasbodenboote geöffnet. Der britische Künstler Jason deCaires Taylor hat auch seine letzten Werke in der Bucht Las Colorada im Süden der Kanareninsel versenkt.

Ob Klimawandel, Flüchtlingskrise oder Globalisierung - der 42-jährige Brite behandelt mit seinem Skulpturenpark die Themen unserer Zeit. Für eins der zuletzt installierten Werke, "The Human Gyre" (Der menschliche Kreisel), türmte er 200 Betonmenschen zu einem Kreis aus Leibern auf - eine Erinnerung daran, dass das Leben im Meer begann.

"Crossing the Rubicon" besteht aus 35 Skulpturen, die auf eine 30 Meter lange Mauer zustreben. "In Zeiten zunehmenden Nationalismus und Protektionismus soll uns die Mauer daran erinnern, dass wir unsere Meere, Luft, Klima oder Tierwelt nicht wie unsere Grundstücke und Besitztümer aufteilen können", teilte DeCaires Taylor mit

In der "Balsa de Lampedusa", einem Flüchtlingsboot, hocken verzweifelte Menschen. Als dieses Ensemble vor einem Jahr versenkt wurde, sagte der Künstler: Er habe eine Denkmal für diejenigen erschaffen wollen, die die Flucht geschafft haben - und für die, "deren Träume und Hoffnungen am Boden des Meeres geendet haben".

Die Kunstwerke sind am Boden verankert und bestehen aus pH-neutralem Beton, mit der Zeit sollen auf ihnen künstliche Riff wachsen. Ähnliche, allerdings weniger umfangreiche Projekte hat Jason deCaires Taylor schon in Cancún in Mexiko und Grenada umgesetzt. In der Bucht von Marseille ist ebenfalls ein Unterwassermuseum geplant, für das unter anderem auch der Brite Werke beisteuern soll. Angedacht ist einer Eröffnung im Juni, am Weltmeerestag.