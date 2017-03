Urlaubsplanung 2017 Die besten Reisetipps für die Kanaren

Ans Meer oder in Berge, faulenzen oder möglichst viel erleben? Die Suche nach dem passenden Urlaubsziel hat schon so manche Reisepartner entzweit. Dabei könnte die Lösung so einfach sein: Die Kanarischen Inseln haben von der Vulkanspitze bis unter die Meeresoberfläche jede Menge Vielfalt zu bieten.

Wanderwege führen bis zum Rand der Krater und mit dem Mountainbike lassen sich viele versteckte Meeresbuchten entdecken. Dabei kann man sogar bis ans Ende der Welt gelangen - zumindest wurde das einst auf El Hierro verortet, der kleinsten der Kanarischen Inseln.

Taucher, Surfer und alle, die einfach nur abschalten wollen, kommen allerdings genauso gut auf ihre Kosten. Denn an Sonne, Sand und Meer mangelt es auf den Inseln vulkanischen Ursprungs nicht. Und nach Sonnenuntergang lässt sich der Nachthimmel von Fuerteventura aus besonders gut bestaunen, urteilen die Internationale Astronomische Union und die Unesco.

Kein Wunder also, dass Lanzarote, Teneriffa und Co. bei Touristen so beliebt sind wie nie. Im vergangenen Jahr reisten mehr als 12 Millionen Urlauber auf die sieben Inselgeschwister im Atlantik. Dort ist ganzjährig Saison, doch vor allem in den Wintermonaten locken die milden Temperaturen auch viele Deutsche an, die genug von der kalten Jahreszeit in der Heimat haben.

