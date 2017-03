Urlaubsplanung 2017 Die besten Reisetipps für Portugal

Vielleicht sind es die tosenden Wellen unterm Leuchtturm am Cabo São Vicente. Vielleicht die Plätscherbuchten der Algarve. Vielleicht ist es ein Bergdorf in der Serra de Monchique. Oder ein Weingut im Douro-Tal. Die Gründe mögen unterschiedlich sein. Fest steht: Portugal verzaubert gerade mehr Menschen als jemals zuvor.

11,4 Millionen Touristen aus dem Ausland reisten 2016 in das südwesteuropäische Land - so viele, dass der internationale Flughafen von Lissabon aus allen Nähten platzt und schon ein zweiter Airport für die Hauptstadt in Planung ist.

Es sei das "beste Jahr überhaupt" gewesen, sagt Infrastrukturminister Pedro Marques. Bei den Zahlen, die das nationale Statistikinstitut INE kürzlich veröffentlicht hat, sind nicht mal diejenigen Urlauber eingerechnet, die in Privatwohnungen untergekommen sind, wie man sie auf Portalen wie AirBnB findet. Doch auch hier ist die Nachfrage offenbar stark gestiegen. Die AirBnB-Nutzung in Portugal habe sich nach Angaben des Apartmentvermittlers zuletzt verdoppelt: von 912.000 Gästen im Jahr 2015 auf 1.65 Millionen Gäste im vergangenen Jahr.

Sicher hat der Reiseboom auch mit der schwierigen Sicherheitslage und den politischen Krisen in Ländern wie der Türkei, Tunesien und Ägypten zu tun. Bei der Urlaubsplanung bevorzugen die Deutschen derzeit Gegenden, die ihnen sicherer vorkommen.

Auch Portugal zählt in dieser Hinsicht zu den Gewinnern. Hier haben wir Ihnen einige Geschichten aus unserem Archiv zusammengestellt, die Lust auf Algarve, Alentejo und Atlantikwellen machen.

Die besten Tipps für den Städtetrip Corbis Städtetipp Lissabon: Weltschmerz mit Witz



Noch mehr über Portugal können Sie hier nachlesen.