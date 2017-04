Urlaubsplanung 2017 Die besten Reisetipps für Spanien

Immer wieder. Auf Spanien ist Verlass. Seit vier Jahren verbucht das Land am westlichen Mittelmeer Touristenrekorde. 75,6 Millionen Besucher kamen allein 2016. Auch für die Deutschen ist und bleibt Spanien eines der beliebtesten Urlaubsziele. Umso mehr, seit die Türkei für viele als Ferienziel derzeit nicht in Frage kommt.

Doch wohin am besten fahren, wenn alle Welt auch schon da ist? Mallorca - zur Hauptsaison? Ausgebucht! Das meldeten Tourismusmanager schon vor Wochen. Warum also nicht ein bisschen weiter östlich landen - auf Menorca. Oder: Palma erst am Ende der Saison ansteuern, wenn die Sommerhitze sich langsam legt und auf der größten Baleareninsel die Mandeln geerntet werden.

Sie sind kurzentschlossen und wollen im Urlaub nicht nur herumdösen? Das "Teneriffa Walking Festival" im Mai führt Wanderer abseits der Strandpromenaden und Hotelmeilen in den vielseitigen Norden der Kanareninsel. Oder gehen Sie auf Entdeckungstour in Andalusien!

Sie wollen nicht im Flieger, sondern mit dem Camper Richtung Süden starten? Wir sagen Ihnen, wo Sie in Spaniens Nordwesten die schönsten Stellplätze finden. Und es auf Ibiza noch den Luxus des einfachen Lebens gibt.

Hier haben wir Ihnen einige Geschichten aus unserem Archiv zusammengestellt, die Lust auf Siesta und mehr in Spanien machen.