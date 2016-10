Gletscher-Openings in Österreich Abfahren und abfeiern

Kaunertal: Highlight für Snowboarder und Freestyler

Bereits zum 31. Mal trifft sich die Boarder- und Freeskiszene am 7. bis 9. Oktober beim "Kaunertaler Opening", unter Insidern kurz KTO genannt. 60 Freeski- und Boardmarken stellen auf dem Gletscher in den Ötztaler Alpen ihre Neuheiten für die kommende Wintersaison gratis zum Testen im frisch überarbeiteten Snowpark zur Verfügung.

Spannung garantieren die Wettbewerbe der Amateure am Sonntag und der Profis am Samstag. Dabei gibt es einige Änderungen, Details sind noch streng geheim. Gleichzeitig finden einige Workshops statt. Und am Abend? Kein KTO ohne Partyzelt mit "After Ride BBQ" und internationalen DJs.

TVB Tux/ J. P. Fankhauser/ srt Hintertuxer Gletscher

Hintertux: Pulverschnee und Queen of the Välley

Am ersten Oktoberwochenende starten traditionell die Boarder am Hintertuxer Gletscher beim "hotzone.tv Park Opening". Drei Tage lang kostenlos Snowboards testen, bei Wettbewerben im Bretterpark mitfiebern, selber jumpen und sich beim BBQ am Tuxer Ferner Haus stärken - so startet hier der Winter. Abends wird gefeiert: vom Insider-Warm-up in der Kleinen Tenne am Freitag über die After Shred Session am Parkplatz bis zur Grand Opening Night in der Hohenhaus Tenne.

Spannend wird es am 10. und 11. Oktober: Bei der "Zillertal Välley Rälley" starten Amateure, Pros oder Legenden in ihrer jeweiligen Kategorie und sammeln Punkte für das Tour Ranking bei Slopestyle, Big Air oder Rail Wettbewerben - in der Hoffnung auf den Titel "Queen" oder "King of the Välley".

Sölden: WM-Auftakt auf dem Rettenbach-Gletscher

TVB Ötztal Arena/ srt Après-Ski in Sölden

Wenn auf dem Rettenbach-Gletscher hoch über Sölden vom 21. bis 23. Oktober die Stars des Alpinen Skirennlaufs ihren Weltcup-Auftakt feiern, beginnt hier der Winter. Ganz "Ladys first" eröffnen am Samstag die Damen mit dem ersten Riesentorlauf der Saison den Weltmeisterschaftswinter. Am Sonntag beschließen die Männer die Fahrt durch die blauen und roten Stangen.

Dass am Abend ordentlich gefeiert wird, versteht sich in der Party-Hochburg Sölden von selbst. Der Stimmungshöhepunkt ist die Siegerehrung mit anschließender Party mit dem Ö3-Pistenbully und der Prämierung der Fanklubs.

Stubai: Brezen, Boards und Party

Das Skiopening "Weiße Wies'n" markiert am 15. und 16. Oktober den offiziellen Startpunkt der Skisaison auf dem Stubaier Gletscher, und der wird mit Weißwurstessen, Brezen, Brettljausen und Oktoberfest-Musik gefeiert. Und mit der Wahl des feschesten Ski-Trachtenpärchens.

Zu unsportlich? Vom 22. bis 23. Oktober öffnet der Funpark Stubai Zoo seine Pforten mit jeder Menge Workshops und Wettbewerben. Die neueste Ausrüstung der kommenden Saison aller führenden Marken gibt es im Brand Saloon am Eisgrat. Hinauf auf 2900 Meter Höhe geht es mit der neuen 3S-Eisgratbahn, die am 22. Oktober ihren Betrieb aufnimmt - samt kostenlosem WLAN in den Gondeln.

Kitzsteinhorn Marketing/ srt Mellow Park am Kitzsteinhorn

Kitzsteinhorn: Viel Action, viele Beats

Beim Festival "WOW Glacier Love" vom 4. bis 6. November verwandeln DJ-Stars und Live-Acts das Kitzsteinhorn und das Ortszentrum von Kaprun zum zweiten Mal in eine Partyhochburg. Ein Wochenende lang feiern Tausende Musik- und Wintersportbegeisterte den Saisonstart im Salzburger Land.

Nachts heizen DJs und DJanes wie Filous, Leyya, Mount, Lovra und Jamtech in den Festival Locations in Kaprun ein, tagsüber geben sie auf den Pisten ihr Bestes. Wer genug von den Beats hat, kann auch hier die neuen Board- und Skimodelle testen.

Mölltaler Gletscher: Skistars und Schmankerln

Auf dem Mölltaler Gletscher schlagen internationale Skiteams regelmäßig ihre Camps auf und trainieren auf den schneesicheren und sonnigen Pisten in Kärntens einzigem Gletscherskigebiet. Partyfans sollten sich die Tage vom 22. bis 26. Oktober, vom 27. bis 30. Oktober sowie den 12. und 13. November vormerken. An diesen Wochenenden gibt es beim Mölltaler Opening, beim Powder Opening und beim Intersport Opening DJs Skitests und jeweils ein Rahmenprogramm.

Zum Aufwärmen und Auftanken legt das Panoramarestaurant Eissee auf 2800 Metern Kärntner Schmankerln von Küchenchef Klaus Laber auf. Am Nachbartisch sitzen vielleicht der österreichische Slalom-Spezialist Marcel Hirscher oder die slowenische Skirennfahrerin Tina Maze.

.