100 Jahre Grand-Canyon-Nationalpark Du bist aber groß geworden!

Was würde wohl Roosevelt zu den 6,2 Millionen Menschen sagen, die 2017 den Grand-Canyon-Nationalpark besucht haben? Zu den Touristenmassen, die Jahr für Jahr - vor allem in den Sommermonaten - die berühmte Schlucht im US-Bundesstaat Arizona fluten. Und die sich nicht satt sehen können an den Felsen, die je nach Tageszeit und Lichteinfall die Farbe ändern - von Braun über Orange zu Glutrot.

Als Theodore Roosevelt, 26. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, 1903 erstmals den Grand Canyon besichtigte, war er völlig von den Socken. In einem emotionalen Appell wandte er sich an die Öffentlichkeit und rief zum Schutz dieses Flecken Erde auf. Er hoffe, dass es dort niemals ein Gebäude geben werde - "keine Sommerhütte, kein Hotel oder irgendwas anderes"-, das die "wunderbare Pracht, Erhabenheit, die großartige Einsamkeit und Schönheit" der Schlucht verderben könnte.

Sein Wunsch wurde nicht so ganz erhört - heute gibt es hier Lodges, Besucherzentren, Restaurants und Parkplätze. Aber dass die Gegend rund um eine der größten Schluchten der Welt überhaupt ein Nationalpark wurde, ist vor allem Präsident Roosevelt zu verdanken. Er setzte sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts beherzt für die Erhaltung der Natur ein und machte aus dem Grand Canyon 1908 ein nationales Monument.

Elf Jahre später, am 26. Februar 1919, wurde die Schlucht schließlich zum Nationalpark erklärt - allerdings nicht durch Roosevelts Unterschrift, sondern die seines Nachfolgers Woodrow Wilson. Roosevelt selbst starb vier Wochen zuvor.

Die Natur - ein mächtiger Lehrer für die Menschheit

Genau 100 Jahre sind seitdem vergangen - und anlässlich des Jubiläums feiert der Grand-Canyon-Nationalpark eine mehrere Monate dauernde Geburtstagparty. An unterschiedlichen Veranstaltungsorten können Besucher die Geschichte des Nationalparks Revue passieren lassen, Dokumentarfilme schauen, Vorträgen von Abenteurern und Umweltschützern zuhören und Ausstellungen ansehen.

Auch die Perspektive der Ureinwohner soll eine Rolle spielen, denn im Gebiet des Nationalparks leben verschiedene indianische Völker wie die Hopi, die Havasupai und die Walapai. Zum offiziellen Auftakt des "Centennial"-Jubiläums wird zum Beispiel die Geschichtenerzählerin Sunny Dooley vom Volk der Navajo Lesungen halten. Es seien "unterhaltsame Erzählungen über Weisheit", heißt es im Veranstaltungsprogramm des National Park Service (NPS) (auf Englisch). Diese Frau zeige, dass "Natur ein mächtiger Lehrer für die Menschheit ist".

Dieser Ausdruck trifft ganz gut das Gefühl, das viele Besucher haben, wenn sie am Grand Canyon unterwegs sind. Wer oberhalb des Horseshoe Bend steht und sieht, wie sich der Colorado River als Schleife durchs Gestein windet, bekommt eine Ahnung davon, mit welcher Kraft sich der Fluss vor mehr als fünf Millionen Jahren seinen Weg gebahnt hat. Wie die Wassermassen nach und nach das Gestein abtrugen und so eine rund 450 Kilometer lange Schlucht entstehen ließen.

Doch wer den Grand Canyon wirklich erleben will, der sollte nicht nur zum Gucken kommen. Hier ein paar Vorschläge:

Maultier-Trip: Wer sich das unwegsame Terrain des Grand Canyons zu Fuß nicht zutraut, kann sich auch von Tieren tragen lassen. Aber Achtung: Am Südrand können solche Trips bis zu 15 Monate im Voraus ausgebucht sein, heißt es auf der Website des NSP. Eine langfristige Planung ist also nötig.

Rafting: Ohne den Colorado River gäbe es diese phantastischen roten Felsen nicht - also nichts wie rauf auf den Fluss! Mit Schlauchbooten geht es ins Weißwasser, bei einem Tagestrip oder auch einer mehrtägigen Tour. Der NSP gibt auch hierzu zahlreiche Hinweise zu buchbaren Touren.

Radfahren: Innerhalb der Schlucht ist Radfahren nicht erlaubt, auf dem Südrand des Grand Canyons dagegen schon. Mit dem Hermit Road Greenway Trail gibt es dort einen Pfad abseits der Straße.

Fotografieren: Wer mit einer guten Kamera anreist, kann am Grand Canyon seine Landschaftsfotografie-Skills perfektionieren. Aber wie fängt man die Schönheit dieser Schlucht bloß ein? Hier gibt es ein paar nützliche Tipps.

Sie wollen den Grand Canyon jetzt sofort bestaunen? Hier geht es zur Fotostrecke.