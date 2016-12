Doppeldecker-Rally Im Tiefflug über Afrika

Sie glitten über die Pyramiden von Gizeh hinweg, überquerten das äthiopische Hochland und hörten die Victoria Falls unter sich rauschen: Eine Truppe von Luftfahrtenthusiasten aus aller Welt ist in Jahrzehnte alten Propellermaschinen von Norden nach Süden über Afrika geflogen.

Mehr als 40 Piloten aus Kanada, Irland, Botswana, Großbritannien, den USA und anderen Ländern nahmen an der Vintage Air Rally teil. Ihre Flugzeuge wurden allesamt vor 1939 gebaut. Man habe mit dem Doppeldecker-Treffen an die Pionierflüge der Zwanzigerjahre erinnern wollen, schreiben die Veranstalter auf ihrer Website. Es sei auch darum gegangen, Spenden für den Tier- und Umweltschutz zu sammeln. Aber im Grunde ging es wohl um das ganz große Kino.

"Erstmals seit 80 Jahren sind Piloten am Fuße der Pyramiden gelandet", sagt die Französin Alexandra Maingard, die zusammen mit ihrem Ehemann Cedric Collette an der Rally teilnahm. Der Belgier sagt, es gäbe nichts Schöneres, als aus einem offenen Cockpit auf das einzige erhaltene der sieben Weltwunder der Antike zu blicken.

Los ging es Mitte November auf Kreta, ein Flugplatz bei Kapstadt war das Ziel der letzten Etappe, die zwei Deutsche am Freitag hinter sich gebracht haben. "Die ersten Doppeldecker sind in Stellenbosch gelandet", schreiben die Veranstalter auf ihrer Facebook-Seite. "Ein Team aus Südafrika sowie Ingo und Bob aus Deutschland." Sie waren mit einer Bücker Bü 131 Jungmann unterwegs, einem recht weit verbreiteten Oldtimer unter den Doppeldeckern.

"Dein Leben steht auf dem Spiel"

Insgesamt haben die Piloten mehr als zehn Länder gesehen - von oben oder auch bei kleinen Stopps am Rande der Flugstrecke. Sie gingen in der Serengeti auf Safari, frühstückten im Busch und feierten an den Stränden von Sansibar. Neben Ägypten, Kenia und Tansania flogen sie auch über Sambia, Simbabwe und Botswana hinweg. Die Strecke war mehr als 11.000 Kilometer lang.

Das Besondere an der Aktion ist, dass Doppeldecker prinzipiell nicht für so lange Strecken gemacht sind. Die Vorteile liegen in ihrer Manövrierfähigkeit - sie gelten als sehr wendig - und darin, dass sie auf unterschiedlichsten Untergründen starten und landen können.

Doppeldeckermaschinen, die heute im Einsatz sind, legen eher kurze Strecken zurück. In Deutschland zum Beispiel flog bis vor wenigen Jahren noch eine Antonow An-2 zwischen den Nordseeinseln Sylt und Föhr hin und her. Flugzeuge mit zwei übereinander angeordneten Tragflächen sind auch bei Akrobatikfliegern beliebt oder werden zu touristischen Rundflügen genutzt.

Ganz ungefährlich ist so ein Abenteuer wie die Vintage Air Rally nicht. Der 72 Jahre alte Brite Maurice Kirk kam vom Kurs ab und musste mit seiner Piper Cub, einem Leichtflugzeug aus dem Jahr 1943, im Westen Äthiopiens notlanden. Die Organisatoren hatten ihn zuvor bereits gebeten, den Quasi-Kolonnenflug zu verlassen, wie der britische "Guardian" schreibt. Es habe "unterschiedliche Erwartungen" an die Reise gegeben.

Ein anderes britisches Team in einer Boeing Stearman hatte nordwestlich von Nairobi einen Unfall. Die Piloten waren wegen eines Motorschadens zur Notlandung gezwungen. Verletzt wurde niemand, nur das Flugzeug hatte einen Totalschaden.

"Dein Leben steht auf dem Spiel, wenn du mit so einem Flugzeug über Afrika hinweg fliegst", sagt der belgische Pilot Collette. "Aber wenn man etwas machen möchte, das man liebt, dann muss man wohl ein kleines Risiko tragen."