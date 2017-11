Dienstälteste Stewardess der Welt "Die Streichhölzer kamen auf einem eigenen Tablett"

SPIEGEL ONLINE: Frau Nash, wir gratulieren: Sie haben vor ein paar Tagen Ihr 60. Dienstjubiläum gefeiert.

Bette Nash: Danke! Vom Chef meiner Fluglinie American Airlines habe ich diamantbesetzte Ohrringe von Tiffany bekommen. Sie verstehen, wegen Diamanthochzeit, also dem 60. Hochzeitstag mit meinem Arbeitgeber (lacht). Ich arbeite immer noch jede Woche, mache zig Shuttleflüge zwischen Washington und Boston. Meine Lieblingsstrecke. Die fliege ich seit 1961.

SPIEGEL ONLINE: Wollen Flugbegleiter nicht lieber die weite Welt kennenlernen?

Nash: Ich mag es, jede Woche die gleichen Menschen zu treffen. Ich weiß, dass auch die Passagiere gerne vertraute Gesichter sehen. Außerdem hat mein Sohn eine Behinderung und ich möchte jeden Abend bei ihm zu Hause sein und für ihn sorgen können.

SPIEGEL ONLINE: Für viele ist Fliegen heutzutage eine Qual. Für Sie nicht?

Nash: Da hätten Sie mal früher fliegen müssen! Die Klimaanlagen waren bei weitem nicht so gut wie heute, es war brüllend heiß oder eiskalt. Ich hatte sechs bis neun Landungen und 13-Stunden-Schichten. Vieles, was heute automatisiert ist, musste man damals mit der Hand machen, das Essen haben wir im Flugzeug zubereitet. Aber natürlich wird es in meinem Alter anstrengender.

SPIEGEL ONLINE: Wie fit muss man denn sein, um Stewardess bleiben zu können?

Nash: Ich muss zum Beispiel jedes Jahr einen Test bestehen, bei dem ich zeigen muss, dass ich in der Lage bin, einen erkrankten Passagier aus dem Sitz in den Gang zu bugsieren, um dann dort Mund-zu-Mund-Beatmung zu machen. In meinem Alter ist Gesundheit wirklich alles. Ich bin schon geflogen, da war Barack Obama noch gar nicht geboren. Es gibt auch niemanden, der das so lange macht wie ich. Die meisten meiner Kolleginnen von früher sind heute tot.

SPIEGEL ONLINE: Früher galt Fliegen als Luxus.

Nash: Das war es auch. Wir servierten Hummer auf Porzellantellern, es gab Cocktails, das Corned Beef schnitten wir vor den Augen der Passagiere in Scheiben. Wir servierten Kuchen und Tee in Silberkannen. Nach dem Essen gingen wir mit Zigaretten durch den Gang, Marlboros, Winstons und Kents, natürlich gratis: "Eine Marlboro für Reihe 14? Klar!" Die Streichhölzer kamen auf einem eigenen Tablett.

SPIEGEL ONLINE: Und wie haben sich die Gäste verändert?

Nash: Die zogen früher ihre Sonntagskleider an, wenn sie einen Flug unternahmen. Wir trugen weiße Handschuhe und auf dem Kopf ein Hütchen. Wie verrückt, wer würde schließlich daheim einen Hut aufsetzen, wenn er das Abendessen serviert? Auf meiner Pendelstrecke zwischen Washington und Boston waren übrigens häufig die Kennedys unterwegs. Manchmal saß da Jackie Kennedy und fragte, ob sie noch ein bisschen Milch für den Kaffee haben könnte. Es war schon glamourös.

SPIEGEL ONLINE: Da war es sicher nicht einfach, so einen Job zu ergattern?

Nash: Jeder wollte das machen, der Wettbewerb war riesig. Wir machten Witze, dass wir sogar umsonst arbeiten würden, wenn man uns nur nähme. Wurde man ausgewählt, ging es erst los. Die Fluglinie hatte sogar Kosmetikerinnen angestellt, die den Stewardessen Schminktipps gaben. Wimperntusche war okay, Lidschatten nicht. Die Haare durften nicht zu lang sein. Wenn Kolleginnen mal das vorgeschriebene Gewicht überschritten, bekamen sie eine Woche Zeit, um mit Hungerkuren die Pfunde wieder wegzubekommen. Wenn nicht, wurde ihnen gekündigt. Schließlich die Kleider! Am Anfang sehr formell, irgendwann kamen sogar Hot Pants oder weiße hohe Stiefel oder Rollkragenpullover. Inzwischen sind unsere Uniformen viel vernünftiger.

SPIEGEL ONLINE: Und wie fanden Ihre Eltern Ihre Berufswahl?

Nash: Als ich 16 war, saß ich neben meiner Mutter auf einem grünen Sofa hier im Flughafen von Washington. Es war vor meinem ersten Flug. Uns kamen zwei Piloten und eine Flugbegleiterin entgegen. Sie sahen so elegant aus, so professionell, hatten makelloses Benehmen. Von diesem Moment an wusste ich, dass ich nur diesen Beruf ergreifen wollte! Am 4. November 1957, da war ich 21, fing ich an. Meine Mutter schlief nächtelang nicht, weil sie sich so um mich sorgte. Aber das hat sich irgendwann gelegt.

SPIEGEL ONLINE: Kommen Sie eigentlich bei der technischen Entwicklung noch mit?

Nash: Ich bin da nicht so schnell, aber inzwischen kann ich ein Tablet prima bedienen. Die Technik entwickelt sich und man muss sich mit ihr entwickeln. Das sind natürlich riesige Fortschritte, die unseren Job so viel leichter machen. Früher wurden unsere Dienstpläne mit Kreide auf Tafeln geschrieben und die Flugtickets stellte ich oft während des Flugs von Hand aus. Aber es waren auch weniger Passagiere als heute.

SPIEGEL ONLINE: 60 Berufsjahre sind eine lange Zeit! Warum tun Sie sich das mit 82 noch an?

Nash: Ehrlich, für mich ist es das Größte, beim Ein- und Aussteigen die Menschen anzulächeln und "Thank you!" zu sagen. Ich lächle gern und man bekommt immer ein Lächeln zurück. Die Kunden brauchen genau das, ein bisschen Liebe und ein Lächeln, "human touch" eben. Ich glaube Flugbegleiterinnen wird es immer geben, weil Menschen eben gerne lächelnde Menschen um sich haben.