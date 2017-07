Top-Ten-Liste Zehnmal träumen von Asien

Asien steckt voller Geheimnisse, heißt es. Und dennoch zieht es einen Großteil der Fernreisende an die immer gleichen Orte in den immer gleichen Ländern. Wer sich zu Neuem inspirieren lassen will, kann sich mal die neue "Top in Asia"-Liste des Reiseführer-Verlag Lonely Planet vornehmen. Zwar gibt sie nicht unbedingt Geheimtipps wieder - wer hat nicht schon von der Terrakottaarmee von Xi'an gehört? -, aber sie bietet zumindest Anregungen für neue Reiseträume für die kommenden zwölf Monate.

Warum steht gerade der Norden von Kerala in diesem Jahr in den Top Ten? Im Gegensatz zum Süden des indischen Bundesstaates sei er noch völlig unterschätzt, meint der Reiseführer-Verlag. Der neu eröffnete Flughafen in Kannur erleichtert die Anreise, zudem feiert 2017 Indien das 70. Jahr seiner Unabhängigkeit. In Astana wiederum läuft noch die Expo, und in Yokohama südlich von Tokio findet eine Triennale für zeitgenössische Kunst statt. Zeitlos schön dagegen sind die Inseln von Raja Ampat.

