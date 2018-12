Australien-Quiz Sind Sie reif für die bloody Insel?

Für Eilige: Hier geht's direkt zum Quiz. Wer zum ersten Mal mit dem Flugzeug Australien überfliegt, kommt aus dem Staunen nicht heraus. Zumindest an einem wolkenlosen Tag - und davon gibt es dort viele. Sehr viele.

Da wäre das Staunen darüber, wie lange der Flug von der West- an die Ostküste dauert (mehr als vier Stunden). Das Staunen über so viel plattes Land (Schleswig-Holstein, du kannst einpacken!). Und das Staunen darüber, wie rot dieses rote Zentrum ist - die Halbwüste, die in Australien auch Outback heißt (Rostrot? Nein, Tomatensaftrot. Oder besser: Bloody-Mary-Rot).

Bloody - damit haben's die Australier nämlich. Das Wörtchen schleicht sich hier in Sätze wie Sandkörner in die Badehose. Doch selten darf es mit "blutig" übersetzt werden, meistens steht es für "verdammt" oder "extrem" ("Where is my bloody key?" oder "Melbourne is a bloody nice city"). Es verstärkt das Gesagte, kann wahlweise nett oder bitterböse gemeint sein. Doch bei einem kühlen Carlton Draught im Pub oder einem klebrigen Vegemite-Sandwich im Hostel lernt man schnell, den Slang der Aussies zu verstehen.

Ein bisschen Vokabeln pauken müssen Sie für Ihre Reise nach Down Under aber schon. Oder wissen Sie, was die Leute dort meinen, wenn sie von einem Mozzie, Bottle-o oder Brekky sprechen? Und wer oder was ist eigentlich Ute? Testen Sie Ihr Australien-Wissen hier im Quiz.