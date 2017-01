Nordamerikas spektakuläre Natur Die Schönheit kam mit dem Schnee

Er wollte perfektes Sonnenlicht. Und eine klare Sicht, damit das Blau des Peyto Lake richtig knallen würde auf den Fotos. Doch dann wachte Guido Diana auf - und über dem von Gletschern gespeisten See lag ein grauer Winterhimmel. Es hatte überraschend geschneit in der Nacht: Die Tannen waren weiß bestäubt.

Der 26-Jährige lief trotzdem los. Er war ganz allein auf dem Wanderpfad in den kanadischen Rocky Mountains. An einem Aussichtsplatz richtete er seine Kamera auf den Bergsee und machte ein paar Aufnahmen, die kontrastreicher waren, als er sich erhofft hatte. Während das Blau des Wassers leuchtete, wirkte das bewaldete Ufer fast farblos.

Guido Diana sind auf seinem Trip durch Nordamerika Fotos gelungen, die die Natur in all ihrer Schönheit zeigen. Der Backpacker aus den Niederlanden reist seit Jahren mit seiner Kamera durch die Welt und hat sich quasi am Wegesrand das Fotografieren beigebracht. "Ich liebe es, im Freien zu sein", sagt Diana. Und das merkt man seinen Bildern an.

Gut zwei Monate lang war Diana in den USA und Kanada unterwegs. Er fotografierte steinerne Sehenswürdigkeiten in Arizona, die Wälder von British Columbia, den Bryce Canyon in Utah und viele andere Orte, die Nordamerika-Fans ordentlich Fernweh bereiten können.

Diana schwärmt von dem Espenlaub, das sich gelb-golden färbte, als er in Colorado ankam. Von den Bergen im Yosemite. Und von Wasserfällen im Jasper National Park. "Es sind Bilder, die ich schon oft zuvor gesehen habe", sagt Diana. "Aber es ist immer wieder magisch, dann selber an einem dieser Orte zu stehen." Und diese Momente selber mit der Kamera einzufangen.

Manchmal ist das mühevoll, etwa am Mesa Arch im Canyonlands National Park in Utah. Das Bild vom Gesteinsbogen ist eins von diesen Motiven, die man am PC als Bildschirmschoner auswählen kann. Wenn die Sonne aufgeht, dann konkurrieren Dutzende Fotografen und Touristen um die beste Position. "Es war so voll, dass ich am nächsten Tag zwei Stunden vor Sonnenaufgang aufgestanden bin", sagt Diana. "Das ist wirklich eine Qual, wenn man im Dunkeln auf diesen einen Moment wartet."

Kleiner Mensch, große Natur

Doch Diana jagt nicht nur Fotomotiven hinterher. Am liebsten entdeckt er die eher unbekannten Orte. Orte wie den Monterey Cypress Tree Tunnel, von dem ihm jemand erzählt hatte. Die Allee liegt eine gute Stunde nördlich von San Francisco und sieht besonders spektakulär aus, wenn die Sonne durch die gewaltigen Baumstämme strahlt. Licht und Schatten wechseln sich dann ab wie bei einem Zebrastreifen.

Diana war zwar beeindruckt, aber er wollte die Dimension der Allee zeigen. Also montierte er seine Kamera auf ein Stativ, aktivierte den Selbstauslöser und lief die einsame Straße herunter. "Ich mag Bilder, die zeigen, wie klein der Mensch gegenüber der Natur ist", sagt Diana.

Leseraufruf: "Mit Instagram um die Welt" Schicken Sie uns diesmal Ihre schönsten Fotos zum Thema "Reiseziel 2017" - haben Sie einen Geheimtipp für einen Urlaubsort, den Sie gerne teilen möchten? Ob Nationalpark, ein Bergdorf, ein versteckter Strand oder eine faszinierende Wüste? Dann taggen Sie Ihre Fotos mit #SpOn_Reise_Reiseziel2017. Die besten Aufnahmen stellen wir vor. Sie sind ein Entdecker in der eigenen Heimat und haben ein gutes Auge für spannende Fotomotive auf Reisen?Dann taggen Sie Ihre Fotos mit. Die besten Aufnahmen stellen wir vor.

Zum Glücklichsein braucht er nicht viel mehr als die Wildnis - und seinen Reisepass. Auf seinem Instagram-Account beschreibt er sich als Reisefotograf und gibt als Heimat "Planet Erde" an. "Ich liebe es, die Welt zu erkunden, Menschen kennenzulernen und mich spontan für ein neues Ziel zu entscheiden", sagt er.

Seit 2014 lebt er ortsunabhängig, seine Auszeit nahm er sich nach dem BWL-Abschluss. Unterwegs hielt er sich mit Jobs über Wasser. Sein Traum ist es, mit seinen Fotos Geld zu verdienen - so wie viele andere Instagram-Blogger.

Zelten bei Minusgraden

Das Fotografieren unterwegs entspanne ihn. "Ich knipse nicht unendlich viele Landschaftsfotos und hetze dann weiter, sondern beobachte oft stundenlang, was die Szenerie hergibt und wie sich das Licht verändert", sagt Diana. "Das bringt mich runter, es gibt mir Ruhe."

Am liebsten reist er in der Nebensaison, so auch bei seinem Nordamerika-Trip. Los ging es Ende September, als es in vielen Bundesstaaten und vor allem in den kanadischen Nationalparks knackig kalt wurde. Oft schlug Diana bei Minusgraden sein Zelt auf, meistens übernachtete er aber im Auto - eingerollt in einen dicken Schlafsack.

Die niedrigen Temperaturen hätten es ihm oft nicht leicht gemacht, gute Fotos zu machen, sagt Diana. Am Bryce Canyon etwa erfroren ihm in einem Sturm fast die Finger. Doch die klirrende Kälte hat auch ihr Gutes. "Es sind insgesamt weniger Menschen unterwegs - und allein da draußen zu sein, das ist der pure Genuss."