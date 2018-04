Mit dem Fahrrad durch Yukon "Aus romantischer Abgeschiedenheit wurde ein Alptraum"

Ben Page liegt in einen Polarschlafsack eingehüllt in seinem Zelt, verbirgt das Gesicht in den Händen, schnieft. "Ich frage mich manchmal, warum ich das mache", sagt er. "Diese Höhen und Tiefen machen mich doch auch nicht glücklicher." Neben ihm zischt der Campingkocher und stößt kleine Dampfwölkchen aus. Der 24-Jährige atmet tief ein und aus, klatscht sich mit den Händen gegen die Wangen. Mit seiner Kamera spricht er wie mit einem Freund - denn sonst ist niemand da, der ihn hören könnte.

Page ist mitten in Yukon. Das Gebiet im äußersten Nordwesten Kanadas grenzt an Alaska und den Arktischen Ozean. Es ist eines der einsamsten Gebiete der Welt: Nur knapp 38.000 Menschen leben auf einer Fläche von rund 500.000 Quadratmetern. Im Winter ist das Territorium zum größten Teil von Schnee und Eis bedeckt. Page will Yukon mit dem Fahrrad durchqueren. Alleine.

Der Brite ist zu diesem Zeitpunkt bereits 15 Monate unterwegs. Ende 2014, als er gerade sein Studium beendet hatte, brach er auf, um mit seinem Fahrrad um die Welt zu fahren. Von Südamerika aus radelte er immer Richtung Norden. Sein Ziel: das kleine Dorf Tuktoyaktuk, das am nördlichen Ende Kanadas an den gefrorenen Arktischen Ozean grenzt. Immer mit dabei: die Kamera.

Aus den Aufnahmen ist der Film "The Frozen Road" entstanden, der bei der diesjährigen "Banff-Filmtour" zu sehen ist. Er zeigt keine sagenhaften Landschaften oder freundlich lächelnde Menschen, die zum Tee in ihr Heim einladen. Keine Instagram-Motive, keine Traumstrände - nur Ödnis. Zu sehen, wie Page zwischen Glückseligkeit und Angst schwankt, im ständigen Zerwürfnis mit sich selbst, zwischen dem Hochgefühl des Alleinseins und der überwältigenden Einsamkeit, ist beklemmend.

"Das Yukon Territory war die härteste Etappe meiner Weltreise", sagt er im Nachhinein. "Ich kannte diese Art der Kälte nicht, es waren teilweise minus 40 Grad. Ich kam auf dem Fahrrad nicht mehr voran und musste tagelang schieben."

Ben Page

Page kämpft sich tagsüber durch Eisfelder, sinkt immer wieder tief im Schnee ein, am Reifen seines Fahrrads bilden sich dicke Schneeklumpen, in seinem Bart hängen Eiszapfen. Nachts zerrt der eisige Wind an den Zeltwänden, und Wölfe heulen.

Schnell stößt er an seine Grenzen - physisch und mental. Der schlimmste Moment sei gewesen, als er bemerkte, dass ein Wolfsrudel ihn verfolgte: "Ich hörte die Wölfe jede Nacht, ohne sie zu sehen", sagt er. "Ich konnte die Gefahr nicht abschätzen, und ich konnte auch niemanden fragen. Meine Gedanken kreisten. Angst, Hunger und Einsamkeit übernahmen die Kontrolle."

Er sei in seinem eigenen Kopf gefangen gewesen, sagt er im Nachhinein: "Aus der romantischen Abgeschiedenheit war ein Alptraum geworden. Derselbe Gedanke wiederholte sich immer wieder in meinem Kopf: Im schlimmsten Fall würde niemand wissen, wo ich bin, nicht mal meine Familie."

Warum also tut er sich das an? "Manchmal ist man in der Abgeschiedenheit sehr glücklich", sagt Page. "Alleine zu reisen ist eine einzigartige Gelegenheit, um sich selbst zu testen und auszuprobieren, wie man auf Extremsituationen reagiert." Er spricht von einem Hochgefühl, das er nur empfinden könne, wenn er etwas alleine mache, die eigenen Grenzen überschreite.

"Ich habe sehr oft darüber nachgedacht, aufzugeben", sagt er. "Aber ich habe mich immer zusammengerissen und den Moment überwunden - dann wurde es wieder besser. Nach einer Weile kannte ich diese Gefühle und gab mir einfach ein bisschen Zeit."

Angekommen - und keiner merkt's

Page hält durch - und wacht eines Morgens am Ufer des gefrorenen Arktischen Ozeans auf. Bei minus 36 Grad fährt er die letzten 30 Kilometer nach Tuktoyaktuk und sucht dort Unterschlupf an dem einzigen warmen Platz, den er finden kann: in einer Toilette eines kleinen Ladens.

Niemand registriert, dass Ben Page soeben nach vielen zehrenden Tagen sein Vorhaben geschafft hat. "Ich habe auf meiner Reise die Realität des Alleinseins zu spüren bekommen", sagt er. "Und gelernt, dass man Ziellinien besser in Gesellschaft überquert."

Ben Page reiste insgesamt drei Jahre mit dem Fahrrad um die Welt. Nachdem er Kanada verließ, flog er nach Peking und durchquerte Asien. Von Südafrika fuhr er in den Norden des Kontinents, überquerte das Mittelmeer und Europa, bis er schließlich wieder in seiner britischen Heimat ankam. Der Film "The Frozen Road" zeigt seine einmonatige Etappe im Yukon Territory. Er ist zusammen mit sieben weiteren Outdoorfilmen beim diesjährigen "Banff Mountain Film Festival" zu sehen, das in vielen deutschen Städten stattfindet.