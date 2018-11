Kreuzfahrt-Tourismus Bergen schränkt Zahl der Besucher ein

Die Hafenstadt Bergen in Norwegen begrenzt die Zahl der Kreuzfahrtschiffe, die gleichzeitig dort zu Gast sein dürfen. Es ist eine Entscheidung, die für einen Trend steht: Gerade besonders kleine Orte, die lange Zeit als exklusiv galten, sowie besonders berühmte, überlaufene Orte am Meer leiden unter dem Ansturm der Kreuzfahrt-Touristen. Die Kritik daran wächst, auch Dubrovnik in Kroatien beschloss schon eine Einschränkung der Kreuzfahrtschiffe. In Venedig und anderen Orten wird sie diskutiert.

Denn Kreuzfahrt-Touristen belasten die besuchten Orte zwar in erheblichem Maße, sie bringen ihnen aber kaum etwas: Die Touristen fallen zu Tausenden ein, verstopfen dann über Stunden gerade die engen Altstädte - und verschwinden wieder, ohne Geld für Übernachtungen, größere Mahlzeiten und ähnliches dagelassen zu haben.

Was sie dagegen bringen, ist ein erhebliches Maß an Umweltbelastungen. Zum miesen Image der Branche trägt bei, dass auch die Arbeitsbedingungen und Bezahlung der Angestellten oft skandalös schlecht ist. Ein seit Jahren rapide anschwellendes Touristenheer, dass die Angebote gern in Anspruch nimmt, scheint das alles kaum zu interessieren: Deutlich über zwei Millionen Deutsche schiffen sich inzwischen zu ihrem Jahresurlaub auf den weißen Riesenpötten ein.

Einschränkungen: mehr Hilferuf als Lösung

Das alles summiert sich aus Sicht der besuchten Hafenstädte zunehmend zu einem Albtraum für die Stadtbewohner als Nebenwirkung des mobilen Traumurlaubs auf den schwimmenden Bettenburgen. Kein Wunder, dass an immer mehr Orten der Widerstand gegen die riesigen Kurzzeit-Besuchermengen wächst: In Städten wie Valetta auf Malta, Barcelona, Havanna oder auf populären Inselchen wie Santorin erstickt das städtische Leben regelmäßig über Stunden - unerträglich für die Anwohner.

In Norwegen hat sich nun Bergen vorgewagt, dem Ansturm Grenzen zu setzen. Wobei die beschlossene Einschränkung wohl eher Symbol- und Signalcharakter hat, als echte Erleichterung bringt: Bisher konnten täglich vier Schiffe mit insgesamt 9000 Passagieren anlegen. Künftig werden nur noch drei Schiffe mit insgesamt 8000 Gästen erlaubt sein.

Der Stadtrat habe kürzlich einen entsprechenden Beschluss gefasst und auch eine Gesetzesänderung sei geplant, bestätigte eine Sprecherin von Visit Norway unter Verweis auf Angaben des Hafens in Bergen. Die neue Regel werde bereits im Sommer 2019 gelten. Es wird nicht die letzte "Bremse" für den Boom sein.