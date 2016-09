"Burning Man"-Festival: Wo Kiffer auf Königinnen treffen

Das "Burning Man"-Festival in der Wüste Nevadas geht seinem Höhepunkt entgegen. Am Montag endet dieses vielleicht bizarrste Pop-Event der Welt mit der traditionellen Verbrennung der in der Mitte des Festivalgeländes aufgebauten Symbolfigur. Bis dahin werden rund 70.000 Festivalbesucher feiern - und dabei Bilder produzieren, die um die Welt gehen werden.

Denn schrill ist das "Burning Man" nicht zuletzt wegen seiner Besucher: Spektakuläre Kostüme, Maschinen und Behausungen sind für sie Pflicht. Konsequente "Burner" schlüpfen für die Zeit des Festivals in fantasievolle Rollen - "Burning Man" ist die Ausgeburt des Steampunk, der Verquickung von viktorianischem Retro-Look mit futuristischer Technik.

Die Gesichter des "Burning Man" 2016 Hans alias "Special" aus New Jersey ist zum fünften Mal beim "Burning Man" und will einfach nur wild aussehen und auffallen. Sein Rock zeigt seine Wertschätzung für Cannabis, seine Ketten seine Vorliebe für Gold. Im richtigen Leben macht er Tattoos. "Atticus Wolf" nennt sich dieser "Burner" mit seinem mittelalterlichen, selbstgemachten Kostüm, mit dem er sein Innerstes preisgeben möchte. Bereits zum siebten Mal besucht er "Burning Man", als Geburtsort gibt er "all over" an, er arbeitet als Kunstmanager. Sara heißt beim "Burning Man" nur "Saradise" in Anlehnung an "Paradise". Ihr Kostüm folgt drei klaren Regeln: wenig Stoff, gutes Gefühl auf der Haut und ohne Sinn und Aussage. Im richtigen Leben ist Sarah Lederkünstlerin in Portland. "Strawberry Santa Klaus" nennt sich dieser aus New York stammende Teilnehmer des "Burning Man". Der bekennende Kiffer bot der Fotografin gleich ein Mohnblumenextrakt an. Beim "Burning Man" trägt er zivile Straßenkleidung. Hauptsache anders als die anderen? Rain arbeitet im normalen Leben als Ground Staff Officer einer Airline in Virginia. Sie besucht "Burning Man" zum neunten Mal und will diesmal mit ihrer Kostümierung gar nichts besonders ausdrücken, sondern einfach nur ihrer Freude mit leuchtenden Farben Ausdruck verleihen. Noah hat für "Burning Man" die weite Reise aus Israel auf sich genommen. Den ganzen Tag steht er auf der Lehmpfanne und versucht andere Burner zu einem Match Beach-Tennis zu animieren. Nur ohne Beach. "Coal Man" nennt sich dieser Pilot eines Fantasiegefährts, mit dem er den ganzen Tag über den topfebenen Lehmboden der Black Rock Desert rollt. Hut und Kleidung sind der intensiven Sonneneinstrahlung Nevadas geschuldet. Daisy stammt aus Denver, aber sie sieht sich als Außerirdische, die vom All aus "Burning Man" einen Besuch abstattet. Zu ihrer Rolle im richtigen Leben machte sie keine Angaben, das sei schon lange vorbei. Nathalie ist einfach nur schön und will dies den anderen Burnern auch zeigen. Auch sie stammt aus Israel und besucht "Burning Man" zum ersten Mal. Django aus Denver sieht mit seinem Steinzeitkostüm auf den ersten Blick nicht aus wie ein Lehrer aus Denver, Colorado. Er will bewusst einen Kontrast zur Techno-Musik setzen, die in diesen Tagen in der Black Rock Desert zu hören ist. Eine außerirdische Priesterin ist mit dem Fahrrad auf dem Weg zu einer Hochzeit im Himmel über der Wüste von Nevada. Norma kommt aus Los Angeles und ist Schriftstellerin. Da ist eine Story zum Kostüm natürlich Pflicht. Ruby aus Oregon ist im richtigen Leben Barfrau, während der knappen Woche auf "Burning Man" ist sie Marie Antoinette. Mit ihrem Regenbogenkostüm will sie dem "Burning Man"-Festival "etwas zurückgeben". Der Alchemist sucht die Ruhe eines Tempels, statt nachts auf den zahllosen "Burning Man"-Partys zu feiern. Wenn er wieder in sein richtiges Leben zurückkehrt, ist er Kassierer in einem Supermarkt in Portland. Dieser Burner, wie die Teilnehmer des "Burning Man" auch genannt werden, sieht sich als "Sweet Heart" und will einfach seine Menschenliebe ausdrücken. Im richtigen Leben heißt die Figur Alex, stammt aus Bolder in Colorado und ist eine Art Unternehmensberater. Spezialisiert auf Yogastudios. John ist im richtigen Leben Steinhändler in Kalifornien. Auf dem "Burning Man"-Festival feiert er den Flugpionier Lilienthal. Der Zustand seines Flugapparats und seine Kostümierung erzählen von einer kürzlich erfolgten Bruchlandung.

Das alles hat eine Botschaft, behauptet das seit 2012 gemeinnützige Burning Man Project. Es sieht sich selbst als Bewegung von Kreativen, die die Welt verändern will, in hippiehaftem Sinne: Themen wie Nachhaltigkeit und Ökologie, Friede und Liebe, hemmungslose, kreative Selbstverwirklichung und absolute Toleranz sind Grundmotive der Organisation.

Das prägt auch die Stimmung vor Ort: "Burning Man" ist ein Kunst-Happening mit abendlichen Konzerten und Partys, bei denen sich auch die Besucher als "Performer" verstehen. Das Festival gibt jedes Jahr ein Motto aus, wichtiger aber sind die "zehn Prinzipien"- und die verpflichten die Teilnehmer regelrecht zur kreativen Exzentrik.

Background: Wo kommt das alles her?

Im Jahr 1986, so erzählt es die Legende des "Burning Man", traf sich Larry Harvey mit rund 20 Freunden am Baker Beach von San Francisco, um seinen Liebeskummer-Frust abzulassen: Am Ende der Nacht verbrannte er die Figur eines Mannes - ein Akt der Katharsis, Voodoo, Comic Relief, wie auch immer man das sehen will.

Der Abend muss gut gewesen sein, denn im Jahr darauf trafen sie sich wieder. Schon im zweiten Jahr kamen viermal so viele Teilnehmer, der "Burning Man" war doppelt so groß wie im ersten. Als die Strandparty 1990 auf über 500 Personen angewachsen war und der "Burning Man" auf eine Höhe von zwölf Metern, schritten die Behörden ein: Sie unterbrachen und verboten die zunehmend Hippie-hafte Sause, der "Burning Man" durfte zum Abschluss nicht brennen.

Also brachten ihn Harvey und seine Freunde dahin, wo kein Verbot drohen würde: In die Black Rock Desert in Nevada.

Es tat der Veranstaltung zunächst nicht gut: An die Stelle einer lockeren Beach-Party trat nun ein Extrem-Event, irgendwo zwischen Sause und Survival. In den Folgejahren kamen nur wenige, um den Man brennen zu sehen.

Zuckerberg und Co. - die Internet-Elite in der Wüste

Dann, 1995, platzte der Knoten: Das World Wide Web hatte kurz zuvor begonnen, seinen Siegeszug anzutreten. Es schuf auch Verbindungen zwischen Leuten, die im normalen Leben Außenseiter ohne viel Kontakt zueinander waren: Das Web ermöglichte es ihnen, sich als Gruppe, als "Community" zu fühlen - ein "Netzwerk von Träumern und Tätigen".

"Burning Man" wurde zum Kulturevent der Netz-Community, zum ersten Ausdruck einer originären Netzkultur: Es waren die Berichte im WWW und in der Nerd-Kult-Postille "Wired", die das Festival überregional bekannt machten. Als nach einigen Jahren auch die Mainstreammedien bemerkten, dass da etwas passierte, wurde das "Burning Man" zum Massen-Event: Rund um das nun zunehmend boomende Festival entstand eine Nerd-, Hippie- und Künstlerkultur, und das "Burning Man" entwickelte sich zu ihrem Hochamt, zur weltweit beachteten jährlichen Feier der Kreativität.

Auch für die die Größen des Silicon Valley war das bald ein Muss. Die Liste der Promi-Besucher reicht von Elon Musk (Tesla) und Larry Page und Sergey Brin (Google) über Jeff Bezos (Amazon) bis zu Mark Zuckerberg (Facebook) - nur Steve Jobs (Apple) kam nie. Seit 1995 heißt der Ort der Veranstaltung Black Rock City - eine temporäre Stadt mit heute mehr als 70.000 "Bewohnern".

Seit einigen Jahren arbeiten die Veranstalter daran, die "Burning Man"-Kultur auch über das achttägige Festival hinaus in die Welt zu tragen. 2016 gaben sie bekannt, dass sie eine gigantische Ranch in der Nähe des Veranstaltungsortes gekauft haben. Mittelfristig soll dort ein permanenter Ort für "Kunst und Experimente" entstehen.

Kann man sich das auch live ansehen?

Aber natürlich: Das Festival findet in der Nähe von Gerlach, Nevada statt. Mit dem Auto erreicht man "Black Rock City" von Reno (ca. 2,5 Stunden) oder San Francisco aus (ca. 6 Stunden). Wer sich die Strapaze nicht antun will, nimmt den "Burning Express": Von den genannten Städten aus verkehrt zur Festivalzeit ein Bus.

Rein kommt allerdings nur, wer auch ein Ticket hat - aufgrund der Wüstenlage und der problematischen Versorgungssituation ist die Zahl der Teilnehmer limitiert.

Der Ticketverkauf beginnt jeweils im Februar: Um Schwarzhändler abzuschrecken, sind die Vorverkaufstickets besonders teuer (2016 waren es 990 und 1200 Dollar pro Ticket). Das ab März verkaufte reguläre Ticket gilt für die gesamte Festivalzeit (Preis 2016: 390 Dollar). Wer ein Fahrzeug mitbringt, zahlt einen Aufpreis (2016: 80 Dollar).

Auf dem Festivalgelände sind aber nur Mutantenfahrzeuge zugelassen - kreative Umbauten oder Schöpfungen. Wer keines hat und sich dort bewegen will, nimmt sich eines der bereitgestellten Fahrräder.

Alle Details zum nächsten Festival gibt es ab Spätherbst auf Burningman.org. Wer hin will, muss sehr früh planen.