Camping in Namibia Löwen-Watching in der Loge

Kaum ist die Sonne hinter dem Horizont verschwunden, geht die Show los am Wasserloch von Olifantsrus. Zwei Spitzmaulnashörner, ein Kalb und seine Mutter, kommen aus dem Busch hervor. Misstrauisch lugen sie nach links und rechts, minutenlang. Als sie keine Feinde erspähen, trotten sie schließlich gemächlich zur Wasserstelle. Während das Junge trinkt, beäugt die Mutter die umliegende Savanne des Etosha-Nationalparks. Dann erstarrt sie: Vier Löwinnen sind aus der Dunkelheit aufgetaucht.

Bis auf etwa 50 Meter haben sich die Raubkatzen an die Nashörner angeschlichen; im matten Flutlicht lecken sie ihre Lippen. Die Nashornmutter macht ihren massigen Körper extrabreit, gibt ihrem Jungen Deckung, richtet ihr Horn auf die Löwinnen. Dann schnaubt sie drei-, viermal, macht zwei schnelle Schritte nach vorne, als würde sie gleich angreifen. Die Löwinnen verschwinden, wenig später ziehen auch die Nashörner ab.

Jetzt ist es ganz still am Wasserloch, nur das Atmen der Menschen im Ausguck ist zu hören. Vom Firmament leuchten Hunderte, Tausende Sterne auf uns herab: Perseus, Cassiopeia, Skorpion und wie sie alle heißen. Sogar den Andromedanebel kann man erahnen, denn kein künstliches Licht verschmutzt hier den Nachthimmel. Die nächste Kleinstadt ist mehr als 100 Kilometer entfernt von Olifantrus, dem einzigen Campingplatz im Westen von Namibias Etosha-Nationalpark.

In unseren Dachzelten hören wir nachts die Hyänen jaulen. Angst haben wir keine: Ein Zaun trennt unser Camp von der Wildnis.

Afrikas Natur ganz nahe kommen und sich sicher fühlen - diese Kombination lockt viele Reisende nach Namibia. Jahr für Jahr vermeldet die Tourismusbehörde Besucherrekorde - doch immer wieder fühlt man sich wie der einzige Mensch weit und breit, wenn man durch den dünn besiedelten Wüstenstaat tourt.

Namibia ist Afrika Light. Es bietet Sonne, Safaris, skurrile Landschaften in Hülle und Fülle. Zugleich ist das Malariarisiko gering, die Infrastruktur erstaunlich gut, das Leitungswasser trinkbar, die Kriminalitätsrate eher niedrig. Kinder lieben es, die wilden Tiere zu beobachten und in den Felsen herumzutollen.

Und: Wen es nach Weizenbier, Bratwurst, Schwarzwälder Kirschtorte oder deutschsprachigen Radiosendern gelüstet, der wird im ehemaligen Deutsch-Südwestafrika fündig - manchmal sogar auf einer entlegenen Farm im Nirgendwo. Denn viele große Farmen gehören "Südwestern": den Nachfahren von Deutschen, die zu Kaisers Zeiten in die damalige Kolonie einwanderten. Viele Südwester sprechen fließend Deutsch - was auch nerven kann. Es ist nicht jedermanns Sache, mit dem Gastgeber seiner Lodge über Angela Merkels Flüchtlingspolitik zu diskutieren.

So entdecken Sie Namibia

Flüge

Air Namibia fliegt täglich von Frankfurt nach Windhoek. Condor fliegt Namibias Hauptstadt je zweimal wöchentlich von Frankfurt und von München aus an. Eurowings eröffnet im Juli 2017 eine Route von Köln/Bonn nach Windhoek. Dauer der Direktflüge: zwischen 10 und 11 Stunden. Economy-Tickets sind bei Air Namibia außerhalb der Hochsaison ab etwa 700 Euro zu haben, Condor ist in der Regel etwas teurer. Oftmals preisgünstiger sind Umsteigeverbindungen mit Qatar Airways, KLM oder South African Airways; sie dauern aber auch länger.

Einreise

Touristen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz (auch Kinder) benötigen einen Reisepass, der noch mindestens sechs Monate über das Einreisedatum hinaus gültig sein muss.

Gesundheit

In weiten Teilen des Landes ist das Malariarisiko außerhalb der Regenzeiten gering. Ausnahme: der Norden und der Nordosten. Auch andere Infektionskrankheiten treten verglichen mit anderen afrikanischen Staaten selten auf. Das Auswärtige Amt empfiehlt trotzdem Impfungen gegen Tetanus, Diphterie, Keuchhusten, Mumps, Masern, Röteln, Influenza, Hepatitis A und Polio.

Fortbewegung im Land

Fast alle Touristen mieten sich ein Auto; besonders gefragt sind Geländewagen. Viele Sehenswürdigkeiten, vor allem im Norden und Osten Namibias, lassen sich nur über Schotterstraßen, sogenannte Pads, erreichen. Die meisten größeren Pads sind in relativ gutem Zustand, werden mit speziellen Maschinen gepflegt und haben erstaunlich wenige Schlaglöcher. Dennoch kommt es immer wieder zu Unfällen, oft wegen überhöhter Geschwindigkeit. Schneller als 80 km/h sollte man auf Schotter lieber nicht fahren – erst recht nicht in abgelegenen Gebieten, wo oft wilde Tiere die Fahrbahn kreuzen und womöglich so schnell keine Hilfe vorbeikommt. In Namibia herrscht Linksverkehr.

Ausrüstung

Viele Autovermieter bieten Allradfahrzeuge mit Dachzelten und komplettem Camping-Equipment an, oft ist sogar ein Kühlschrank dabei. Kosten: ab etwa 85 Euro pro Tag. Der Aufbau eines Dachzeltes dauert etwa zehn Minuten. Wem das zu teuer ist, der kann auch ein 2x4-Auto mieten und/oder selbst ein herkömmliches Zelt mitbringen. Nachteile: Bei den zahlreichen Kuppen auf Schotterpisten müssen Autos mit wenig Bodenfreiheit oft abbremsen. Ein auf dem Boden verankertes Zelt bietet möglicherweise weniger Schutz vor wilden Tieren und ist nicht so bequem.

Tipp: Vorab buchen!

Namibia ist ein riesiges, aber dünn besiedeltes Land. Mietautos sowie die Campingplätze in den Nationalparks werden schnell knapp – gerade in der Hochsaison (siehe beste Reisezeit). Daher ist es sinnvoll, sich schon vor dem Kauf des Flugtickets nach freien Fahrzeugen und Stellplätzen erkundigen. Alle größeren Mietwagenanbieter haben eigene Websites. Die Unterkünfte in den Nationalparks verwaltet der staatliche Anbieter Namibia Wildlife Resorts: www.nwr.com.na , Telefon: 00264 61 285 7200

Beste Reisezeit

Die meisten Gäste besuchen Namibia im Südwinter: von Ende Mai bis September. Dann steigen die Temperaturen in weiten Teilen des Landes selten über 25 Grad. Preiswerter und einsamer, aber auch heißer, ist Namibia im März, April, Oktober und November. Der meiste Regen fällt zwischen Dezember und Februar. Dann sind auch die Tiere in den Nationalparks meist schlecht zu sehen, weil sie nicht an Wasserlöchern trinken müssen und sich gut im Busch verstecken können.

Kommunikation

Gleich am Flughafen eine namibische SIM-Karte besorgen! Die Roaming-Gebühren deutscher Mobilfunkanbieter sind unverschämt hoch. Mit der namibischen Karte kosten Inlandstelefonate oder Internet-Surfen hingegen nur ein paar Cent. Guthaben kann man per SMS oder an Tankstellen nachkaufen.