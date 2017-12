Motel in Nevada "Wir sind eine Art Tierheim für Clowns"

SPIEGEL ONLINE: Herr Perchetti, wie läuft das Geschäft?

Perchetti: Sehr, sehr gut, danke! Sie glauben gar nicht, wie viele Menschen bei uns übernachten wollen, nur weil wir das Clown Motel sind. Vor allem seit dieser Film (die Stephen-King-Verfilmung "Es" mit dem bösen Clown Pennywise - Anm.d.Red ) angelaufen ist, kommen immer mehr. Die erwarten sich irgendetwas Gruseliges hier. Aber es ist eigentlich nur ein Motel mit einem Clown-Thema.

SPIEGEL ONLINE: Können Sie Ihr Motel beschreiben?

Perchetti: Klar, in unserem Clown Motel haben wir etwa 600 Clown-Puppen, die meisten in der Lobby. Auf den Zimmern werden die oft geklaut. Wir haben 31 Zimmer, die Preise fangen bei 40 Dollar an. Ohne Frühstück. Ganz netten Gästen schenke ich schon mal beim Auschecken eine rote Clown-Nase. Viele wollen auch unsere Tassen im Shop kaufen oder die Baseball-Caps für 15 Dollar.

Tonopah hat 2500 Einwohner und liegt etwa vier Stunden von den nächsten größeren Orten, Las Vegas und Reno, entfernt. Wir haben ein Minenmuseum und die Auszeichnung "Sternengucker-Destination", weil hier Astronomen wegen unserer stockdusteren Nachthimmel tolle Bedingungen finden. Also, hier kann man schon Urlaub machen.

SPIEGEL ONLINE: Wo kommen denn all die Clowns her?

Perchetti: Als ich 1994 das Motel übernahm, hatte ich einen Geschäftspartner, der die Figuren sammelte. Ich habe ihm angeboten, dass die Puppen in das Motel einziehen können und wir das Motel nach den Clowns benennen könnten. Er fand das gut, ich auch - done deal! Weil wir aber inzwischen so berühmt sind, kommen fast jede Woche neue Clowns per Post an oder Gäste lassen sie im Zimmer zurück. "Mein Clown braucht eine neue Heimat", steht dann auf den Zetteln, die daneben liegen, oder "Meine Frau hat Angst vor Clowns und wollte diese Figur wegwerfen. Bitte nehmen Sie sie im Motel auf." Es ist fast schon eine Art Tierheim für Clowns.

SPIEGEL ONLINE: Sie müssen Clowns gerne haben, oder wollen Sie den Menschen einfach nur Angst machen?

Perchetti: Ich liebe Clowns, ich hatte noch nie ein Problem mit Clowns. Ich verstehe nicht, was die Menschen gegen Clowns haben, dieser ganze Böser-Clown-Boom ist mir ein Rätsel. Als ich jung war, hatte niemand Angst vor ihnen.

SPIEGEL ONLINE: Viele Menschen fürchten Clowns, es gibt sogar eine klinische Beschreibung dafür, Coulrophobie. Verstehen Sie das?

Perchetti: Nicht wirklich, aber die Menschen tun mir leid. Es kommen immer wieder welche, die sagen, sie hätten schreckliche Angst vor Horrorclowns. Und dann checken sie bei uns ein. Das soll einer verstehen. Aber ich zwinge ja auch niemanden hier zu übernachten. An allen Zimmertüren und in den Zimmern hängen Bilder von Clowns. Auf Wunsch decken wir die Bilder ab, dann gucken die Gäste eben auf ein Handtuch.

SPIEGEL ONLINE: Haben Sie den Film "Es" gesehen?

Perchetti: Nein, ich mag keine Horrorfilme. Schon gar keine mit Clowns.

SPIEGEL ONLINE: Letztlich ist der Film aber doch der Grund für den Erfolg Ihres Hotels.

Perchetti: Er hat den Boom verstärkt. Vor allem seit hier 2015 eine Folge der Serie "Ghost Adventures" gedreht wurde, kommen viele hierher, um im "gruseligsten Hotel Amerikas" zu schlafen. In der Folge haben Geisterjäger im Hotel Gespenster aufgespürt. Es soll immer wieder in den Zimmern Erscheinungen geben, berichten Gäste und Zimmermädchen. Ich habe noch nie was bemerkt. Aber klar, in den letzten Monaten, seit "Es" gestartet ist, kommen neue Gäste, die der Film irgendwie inspiriert hat.

SPIEGEL ONLINE: Selbst, wenn man keine Angst vor Clowns hat: direkt neben dem Clown Motel liegt der örtliche Friedhof, auf dem es spuken soll. Stimmt das?

Perchetti: Ich kann das selbst nicht bestätigen, es würde mich aber nicht wundern. Hier liegen etwa 300 Seelen, die in Tonopah zwischen 1901 und 1911 gestorben sind. Grubenarbeiter, Cowboys, leichte Damen. Viele Leute sagen, dass Geister aus dem Friedhof nachts umgehen und auch im Motel auftauchen.

SPIEGEL ONLINE: Jetzt wollen Sie Ihr Motel verkaufen. Warum?

Perchetti: Nun gut, ich bin 79 Jahre alt und mache das auch schon 23 Jahre. Ich habe fünf Töchter, drei Söhne und 14 Enkel. Denen möchte ich einfach ein bisschen mehr Zeit widmen. Das heißt aber nicht, dass ich die Clowns allein lasse. Meine Familie lebt hier schon seit vier Generationen, und auch ich werde weiter hier im Ort wohnen bleiben und gelegentlich bei den Clowns vorbeischauen.

SPIEGEL ONLINE: Sollte ich das Motel kaufen wollen, worauf muss ich mich einstellen?

Perchetti: Wie gesagt, es läuft gut, viele Gäste fahren schon mal sechs, sieben Stunden nach Tonopah, um eine Nacht hier zu verbringen. Eine gute Investition. Aber das Leben ist nicht ganz einfach hier, gestern musste ich eine kaputte Waschmaschine ersetzen und bin dann nach Reno gefahren, vier Stunden hin, eine Stunde einkaufen, vier Stunden zurück. Es ist manchmal schon ein wenig einsam.

Aus dem Motel könnten Sie aber noch viel mehr machen, zum Beispiel einen Clown-Kongress veranstalten oder einen Minigolfplatz mit Clown-Thema bauen. Natürlich gibt es eine fixe Bedingung für Sie und alle anderen potenziellen Käufer: Der Name und die Clowns bleiben, schließlich habe ich 23 Jahre meines Lebens in das Motel investiert.