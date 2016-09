300 Jahre Boston Light Die letzte Leuchtturmwärterin

Man darf davon ausgehen, dass sich der Job des Leuchtturmwärters in den letzten Jahrzehnten merklich verändert hat: Die meisten, die sich so im erweiterten Sinne noch nennen könnten, sitzen meilenweit entfernt von den oft so einsamen Signaltürmen und kontrollieren deren Funktion aus der Distanz. Echte Leuchtturmwärter sind selten geworden, und unter ihnen ist Sally Snowman, 65, ein wahrer Exot: Die erste weibliche Turmwärterin der berühmten Boston Lights wird wahrscheinlich auch die letzte hauptamtliche Leuchtturmwärterin überhaupt sein.

Denn in Wahrheit ist auch dieser älteste aller Leuchttürme Nordamerikas seit einiger Zeit automatisiert. 1716 erbaut und nach Zerstörung durch die Briten 1783 restauriert ist der pittoreske Turm heute eine Kombination klassischer Leuchtturmtechnik und moderner Hightech. Seine Fresnelsche Stufenlinse, die das Licht bündelt und über die Weite des Meeres kreisen lässt, stammt aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Doch das Licht, mit dem sie befeuert wird, kommt aus modernsten, stromsparenden LED - programmiert und gewartet von Technikern.

Was also macht Sally Snowman noch auf Little Brewster Island, der Küste bei Boston 15 Kilometer vorgelagert?

An diesem Mittwoch wird sie feiern, denn "ihr" Turm wird 300 Jahre alt. Sie selbst, einst Sonderpädagogin und Dozentin mit doppeltem Doktortitel, lebt dort seit 20 Jahren von April bis Oktober - erst als ehrenamtliche, dann ab 2004 als angestellte Leuchtturmwärterin. Möglich wurde das, weil der Kongress 1989 beschloss, diesen berühmtesten aller US-Leuchttürme auf ewig in Staatsbesitz und bemannt zu halten.

Doch es sind heute freiwillige Hilfswärter, die diesen Dienst übernehmen und auch Sally Snowman freie Tage ermöglichen. Einen der Freiwilligen hat sie bereits 1994 auf der Leuchtturminsel geheiratet - ihre Verbindung zu dem Gebäude war immer schon eng, sagt sie. Wahrscheinlich sei sie auch schon "in früheren Leben" Leuchtturmwärter gewesen, so vertraut sei ihr alles von Anfang an erschienen. Und einige ihrer Vorgänger starben ja auch auf Brewster Island, erzählt sie Besuchern - Fantasie trifft Humor trifft Folklore.

Heute nutzt sie ihre Zeit auf der Insel meist künstlerisch, hat mit ihrem Mann unter anderem drei Bücher über das Bauwerk geschrieben. Ihre offiziellen Aufgaben liegen eher im Training der Freiwilligen, daneben führt sie Besucher herum und erzählt ihnen die Geschichte des Turms - und da ist sie absolute Fachfrau. An manchen Sommer-Wochenenden tummeln sich bis zu 200 Menschen auf dem Eiland, aber meist ist es dort so einsam, wie man sich das vorstellt.

Zumindest in dieser Hinsicht hat sich für die Leuchtturmwärterin nichts verändert seit ihrem letzten Leben in diesem Beruf. Und das, sagt sie, sei auch gut so: "Introvertiertheit gehört zu meiner Natur, und ich weiß immer, wie ich mich beschäftigen kann. Ich hätte kein Problem damit, hier ausgesetzt zu werden. Werft mir ab und zu was zu essen ab, und ich bleibe für immer."