Kuriose Einreiseregeln "Können Sie Ihren Schnurrbart beschreiben?"

Palau ist ein Mini-Staat von gerade einmal 460 Quadratkilometern Fläche. Die verteilen sich allerdings auf 356 Inseln, von denen elf bewohnt sind: Viel näher als dort am Äquator, 700 Kilometer nördlich von Papua-Neuguinea, kann man dem Klischee vom Südsee-Paradies kaum kommen.

Und die 17.000 Palauer wollen auch, dass das so bleibt - sie leben davon: Neben Entwicklungshilfe und den Geldsendungen Ausgewanderter ist der Tourismus die größte Einnahmequelle des Landes. Das hat nun angekündigt, dass es von Touristen bald eine Art Schwur verlangen wird, sich in Zukunft so zu verhalten, dass die Schönheit und die Ressourcen der Inseln auch künftigen Generationen noch zur Verfügung stehen.

Mancher mag das seltsam finden, aber im Grunde ist es Notwehr: Fast der gesamte Staat ist auf Korallen-Atollen erbaut. Zwar gibt es Erhebungen, von denen die höchste satte 242 Meter erreicht, doch das Gros der Landfläche liegt nur wenige Meter über dem Meeresspiegel.

Ein merkliches Ansteigen der Wasserlinie wäre für Palau also bedrohlich - was auch klar macht, dass der "Touristen-Eid" deutlich über eine Selbstverpflichtung zum Wohlverhalten im Urlaub hinausgeht. Die Aktion ist ein Appell zu ökologisch korrektem Verhalten und gegen die fortwährende Zerstörung von Klima und Lebensräumen gerichtet.

Vermeintliche Seltsamkeiten: Meist gibt es Gründe

So manche Seltsamkeit, die von Besuchern eines Landes verlangt wird, hat bei genauerem Hinsehen durchaus nachvollziehbare Gründe.

So werden Australien-Besucher bei der Einreise gefragt, ob und wann sie kürzlich einen Bauernhof besucht hätten. Klingt doof, hat aber ebenfalls einen Sinn: Die Maßnahme zielt darauf, die Einschleppung von Krankheitserregern, beispielsweise über unzureichend gesäubertes Schuhwerk, zu verhindern.

Angst hat man dort beispielsweise vor der Maul-und-Klauen-Seuche: Die Viren sind lang haltbar und können sich in trockenem Staub über weite Strecken mit dem Wind verbreiten - Australien bietet dafür ideale Bedingungen. Doch den Australiern ist es schon seit 1872 gelungen, die tödliche Viehseuche aus dem Land zu halten, und so soll das auch bleiben.

Viele andere Einschränkungen und Bedingungen erwachsen aus kulturellen Empfindlichkeiten. In manchen islamischen Staaten ist die Einfuhr von Bibeln oder das öffentliche Tragen nicht-islamischer religiöser Symbole untersagt. Viele nehmen sich auch heraus, eine Kleiderordnung vorzuschreiben - vor allem für Frauen.

Kulturell bedingt sind wohl auch die herrlich höflichen Fragen im britischen Visums-Antrag. Der bittet ganz geradeaus darum anzugeben, ob man schon einmal Sympathien für terroristische Aktivitäten geäußert oder andere Dinge getan habe, die darauf hindeuten, dass der Antragsteller "keine Person guten Charakters" sei.

Kann man ja mal fragen, grenzt dann aber an einen IQ-Test: Wer "ja" ankreuzt, verliert.

gov.uk Auszug / UK Visas & Immigration

Zu den Skurrilitäten des Reisenden-Lebens gehören auch die Risiken, sich beim Kaugummikauen in Singapur oder bei der Einfuhr von Kinder-Überraschungseiern in die USA erwischen zu lassen - beides kann vor Gericht enden. Gelockert hat seine Gesetze und Einreisebestimmungen dagegen Mexiko, nachdem ein Eintrag im mexikanischen Visa-Antrag 2013 weltweit für Belustigung sorgte: Einreise-Kandidaten sollten da ihren Schnurrbart näher beschreiben.

Dass man gar keinen hat, war nicht vorgesehen.

Auch nicht für Frauen.