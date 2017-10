Thailand kulinarisch Schlemmen auf der Straße

Pad Thai, Panang Curry, Larb Moo - die thailändische Straßenküche ist äußerst vielfältig. Der Food-Fotograf Mike Hofstetter ist vier Wochen lang durch das Land gereist, hat die Gerichte und ihre Zutaten nicht nur gegessen, sondern auch abgelichtet.

Schon von klein auf interessierte Hofstetter alles, was mit Essen zu tun hat. Nach dem Abitur machte er eine Ausbildung zum Koch, arbeitete in verschiedenen Restaurants in Deutschland, Italien und Australien. Durch Zufall fing er an, Essen zu fotografieren, aus dem Hobby wurde schließlich ein Beruf. Als selbstständiger Fotograf arbeitet er heute für verschiedene Kunden.

Für seine Serie "Travelling Thailand" hat er das Fotostudio, in dem er sonst Essen akkurat drapiert, verlassen und sich auf die Straßen des südostasiatischen Landes begeben. Besonders interessierte ihn die andere Herangehensweise an das Kochen und die Art und Weise, wie mit Lebensmitteln umgegangen wird.

Die thailändische Küche zeichne sich dadurch aus, dass sie eher schnell und einfach, kohlenhydratarm und meist sehr frisch sei. "Das Gemüse wird nur kurz angebraten und nicht so verkocht wie oft bei uns. Dieses Spiel aus süß, sauer, scharf und salzig finde ich auch sehr interessant", sagt Hofstetter.

In Thailands Garküchen entstehen manchmal Gerichte, die es später in die restliche Welt schaffen. An manche Sachen muss sich der westliche Geschmack erst gewöhnen, sie werden abgelehnt oder nur einmal zum Spaß probiert - wie Insekten, die Händler oft an den bunten Marktständen anbieten.

Die größte Schwierigkeit beim Fotografieren der Straßenrestaurants sei die Dunkelheit gewesen, da viele der Märkte erst abends öffnen: "Ich musste immer mit dem lichtstärksten Objektiv und einer großen Kamera herumlaufen. Gleichzeitig wollte ich aber auch nicht, dass jemand merkt, dass ich Bilder mache." Oft trug Hofstetter die Kamera vor dem Bauch und fotografierte unauffällig, ohne durch die Linse zu gucken.

Auch wenn Hofstetter das Essen der Garküchen gut schmeckt, für einen empfindlichen Magen sei es nichts, so der ehemalige Koch. Er gibt den Tipp: "Am besten man schaut, wie stark ein Laden frequentiert ist, denn wenn viel verkauft wird, dann liegt das Essen nicht lange herum. Und offene Küchen sind generell besser, als wenn man nicht sieht, wie es da drin aussieht."