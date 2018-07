Strandhütten in Miami Beach "Einmal Pommes, bitte!"

Wahrzeichen von Miami Beach sind die Rettungsschwimmer-Hütten, doch die interessierten David Behar weniger. "Sie werden einfach zu oft fotografiert. Ich wollte etwas festhalten, was viele nicht beachten." Der Fotograf lebt in Los Angeles, verbringt aber immer wieder seinen Urlaub in Miami und dann die meiste Zeit am Strand. Er fotografierte dort schon häufiger - Sonnenschirme, Strandmuscheln, badende Menschen - und wollte nun eine weitere Fotoserie produzieren.

Behar konzentrierte sich daher auf die kleinen Strandbuden, in denen Snacks und Getränke verkauft, Strandkörbe, Sonnenschirme, Liegestühle oder Handtücher verliehen werden. Die meisten gehören zu Hotels, stehen deshalb auch vermehrt in touristischen Gebieten. Sie sind im Farbkonzept des jeweiligen Hotels gestalten, auch das Personal ist häufig in demselben Stil gekleidet. "In Miami lieben alle passende Farben und Muster", sagt Behar.

Der Fotograf erkundete einen großen Teil des South und des North Beach zu Fuß, meist am späten Vormittag oder frühen Nachmittag, um möglichst viel Licht und wenig Schatten vorzufinden. Alle Hütten fotografierte er aus einem ähnlichen Winkel - so entsteht ein einheitlicher Bildeindruck.

In der Nachbearbeitung veränderte Behar die Farbgebung und die Belichtung, entfernte alle störenden Elemente wie Vögel oder Müll im Sand - alles wirkt dadurch sehr idyllisch. "Der Strand wird oft mit Ruhe und Entspannung in Verbindung gebracht, deshalb zeige ich ihn auch so - auch wenn die Realität oft anders aussieht", sagt der Fotograf. "Und so mag ich ihn auch am liebsten."

Behar arbeitet gerade an einer weiteren Fotoserie am Strand von Miami - dieses Mal lichtet er allerdings Pärchen unter Sonnenschirmen ab.