Urlaub für Fortgeschrittene Zum Glück schläft der Pilot...

Seit Anfang Februar kann man in knapp unter 17 Stunden nonstop von Doha nach Neuseeland fliegen. Cool. Aber besteht da nicht die Gefahr, dass man sein Leben in die Hände todmüder Zombie-Piloten legt? Wir fragten nach.

Ein Freund von mir flog einmal per PC-Flugsimulator eine virtuelle Cessna 172 P von Westnorwegen nach Moskau - durch eine lange, komplett ereignislose Nacht. Am Morgen sah er aus wie ein Vampir auf Diät. Er hatte tiefe, dunkle Ringe unter den geröteten Augen und wirkte, als würde er gleich kollabieren. Klar, so ein Flug ist die geballte Langeweile: Brrrrrrrrrrrrrrrrrrr...

Mir fiel das wieder ein, als ich das erste Mal über den Atlantik flog. Elf Stunden dauerte das, und natürlich war klar, dass uns die meiste Zeit der Autopilot auf Spur hielt.

Aber was machten eigentlich die Piloten?

Mussten die die ganze Zeit da sitzen?

Durften sie schlafen, lesen, Filme sehen?

War das nicht tödlich langweilig und fürchterlich ermüdend?

Wie ist das bei Langstreckenflügen, die 10 bis 16 Stunden dauern können? Sitzen da etwa Zombies am Steuerknüppel, wenn es Richtung Landung geht?

Die Vorstellung ist durchaus beängstigend. "Kein Problem", sagte mir ein reisekundiger Bekannter, "dafür haben die ja ihre geheimen Schlafzimmerchen!"

Vom Kojen-Dachgeschoss bis zum Container im "Keller"

Tatsächlich?

Fragt man nach, bestätigen Fluggesellschaften das durchaus. Darüber, wie genau diese Ruheräume beschaffen sind, reden sie allerdings nicht gern - auch Fotos sind extrem schwer zu bekommen. Warum, ahnt man, wenn man sich bei Google ansieht, was unter anderem Crewmitglieder selbst an Fotos veröffentlichen: Schön ist das mystische "Schlafzimmer" über den Wolken selten - meist aber zumindest schön eng.

So oder so sind sie die Ausnahme: Eigene, nur dafür gedachte und vorinstallierte Ruheräume gibt es nur in größeren Maschinen. Meist liegen sie hinter oder über dem Cockpit, mitunter auch im Heck. Eine gebräuchliche "kleine" Lösung ist ein Schlafcontainer im Frachtraum (Google-Bildersuche) , in den man hinabsteigen kann.

Damit ist klar, dass von luxuriösen Schlafzimmern hier definitiv nicht die Rede ist. Man teilt diese "Crew Rest Areas" oder "Crew Rest Compartments" in drei Klassen ein:

Class 1: Separater Schlaf- und Ruheraum mit flachen Schlafgelegenheiten und besonderer Licht- und Lärmisolation;

Class 2: Sessel, den man zu einer flachen Liege konvertieren kann, in einem Kabinenbereich, der zumindest per Vorhang vom Passagierraum getrennt ist;

Class 3: Liegesessel mit Fußstütze.

Class-1-Ruheräume gibt es zurzeit nur in neun Langstrecken-Fliegern: in den vier jeweils größten und reichweitenstärksten Modellen von Airbus und Boeing sowie in dem russischen Langstrecken-Frachtflieger Antonov AN-124.

Je nach Herkunftsland des Fliegers greifen dann verschiedene Arbeitszeitgesetze, daneben Bestimmungen der internationalen Luftfahrt. Das deutsche Arbeitsrecht erlaubt prinzipiell acht Stunden Arbeit, und Überstunden sind auf zwei pro Tag begrenzt. Was aber ist, wenn ein Pilot 12 oder sogar 14 Stunden vor sich hat?

"Unter gewissen Umständen", sagt Markus Wahl, Sprecher der Pilotenvereinigung Cockpit, "sind Flugdienstzeiten von bis zu 14 Stunden zulässig - und das ohne Pause. Nur bei sehr langen Flügen ist ein dritter Pilot an Bord, damit immer ein Pilot eine Pause machen kann. Dann sind Arbeitszeiten von 16, im Ausnahmefall sogar 19 Stunden möglich."

Das Gros dieser Zeit verbringen die Piloten wach in ihrem Sitz. Entertainment ist ihnen nicht erlaubt: Sie müssen jederzeit bereit sein, einzugreifen. Beschäftigt sind sie: Sie überwachen den Autopiloten, Funken mit dem Lotsen, navigieren das Flugzeug, dokumentieren den Flugfortschritt. Nur in streng definierten Ausnahmesituationen darf einer der beiden Piloten ein Nickerchen machen.

Die Mär vom Ruheraum, dem zur Dienstwechselzeit eine ganze Ersatzcrew ausgeruht und frisch wie der Frühling entsteigt, beschreibt die ganz große Ausnahme, sagt der erfahrene Langstreckenpilot Markus Wahl: "Die Crew Rest Area gibt es bei vielen Airlines, und sie ist dafür da, dass sich ein auf langen Flügen vorhandener dritter Pilot dort ausruhen kann. Diese Area ist allerdings so klein, dass es dort gerade einmal für eine kleine Liege reicht. Komfort sieht anders aus."

Nur die neuesten und größten Passagiermaschinen bieten einer Ersatzcrew hinreichend komfortabel Platz - der Normalfall erinnert eher an Camping. Aber immerhin: Hält sich die Fluglinie an die Bestimmungen, steht für die Landung ein leidlich frischer Pilot bereit. Bei deutschen Linien gilt das in aller Regel bei allen Flügen, die zehn Stunden überschreiten.

Die Situation im Cockpit ist also deutlich besser, als man als paranoider Fluggast mitunter befürchtet - sie ist aber auch nicht so gut, wie die PR der Fluglinien oft suggeriert. Man mutet den Piloten durchaus etwas zu - und nicht nur im Cockpit.

Ein völlig anderes, meistens übersehenes Problem kennen auch die Passagiere gut: den Jetlag. Markus Wahl: "Damit stellt man seine innere biologische Uhr ganz schön auf den Kopf. Doch während der Urlaubsreise erlebt man das nur zweimal: nach dem Hin- und nach dem Rückflug. Piloten erleben das zehn- bis zwölfmal im Monat."