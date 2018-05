Wandel der Insel Gili Trawangan Vom Paradies zum indonesischen Ballermann

Unberührte, weiße Strände, glasklares Wasser, atemberaubende Korallenriffe und freundliche Einheimische: Für die Eltern des Schweizer Fotografen Thomas Egli ist Gili Trawangan ein Sinnbild des Paradieses. Vor über 30 Jahren verbrachten sie ihre Flitterwochen auf der Insel und schwärmen noch heute ihrem Sohn davon vor.

Egli wollte die Erinnerungen seiner Eltern mit der aktuellen Realität abgleichen, denn aus der unberührten indonesischen Laguneninsel ist mittlerweile ein brodelnder Touristenort geworden sein. Er verbrachte insgesamt sechs Wochen dort, erkundete jeden Winkel, sprach mit Einwohnern und Touristen.

Gili Trawangan ist die größte der drei Gili-Inseln in der Nähe von Lombok und gehört wie auch Gili Meno und Gili Air zu Indonesien. Auf der Insel leben zwischen 1000 und 3000 Menschen auf einer Fläche von rund 3,5 Quadratkilometern - noch vor 50 Jahren hatten sich hier nur ein paar nomadische Fischer niedergelassen.

Wegen ihrer Abgeschiedenheit wurde die Insel in den Neunzigerjahren unter Aussteigern und Hippies bekannt und dann auch von der Tauchindustrie entdeckt. Durch eine direkte Schnellbootverbindung seit 2005 stieg die Zahl der Touristen kontinuierlich an - heute kommen rund 2000 täglich auf die Insel.

Eine Parallelwelt

Was suchen die Menschen hier? Egli traf viele Touristen, die nur an Party, Sex, Drogen und Alkohol interessiert waren. Trotz der strengen Drogengesetze in Indonesien wird auf der Insel in Bars mit "fresh magic mushrooms" geworben, Chrystal Meth in Shots für wenige Euro angeboten. Gili Trawangan gilt als Partyinsel mit einem abwechslungsreichen Nachtleben - bis in die Morgenstunden.

Während die einen am Pool in Bikini und Badehose Bier und Cocktails trinken, ruft der Muezzin der nahegelegenen Moschee zum Gebet. Der Großteil der Einwohner der Insel sind Muslime, der Lebensstil, den die Touristen nach Gili Trawangan bringen, lässt sich schwer damit vereinbaren. Doch viele Bewohner leben von der Vermarktung der Trauminsel.

Manche Touristen glauben, hier den perfekten Ort gefunden zu haben. Egli lernte Alex und Fabienne kennen, die sagten: "Diese Insel ist wie eine Parallelwelt. Wir können unvernünftig sein, die Grenzen verschieben, und es interessiert niemanden. Wir sind noch nie glücklicher gewesen, es ist unser Paradies."

Egli lenkt mit seinen Fotos die Aufmerksamkeit auf die negativen Auswirkungen, die der Tourismus mit sich bringt. Er zeigt Ansichten, die sich so gar nicht mit denen einer Trauminsel vereinbaren lassen: vermüllte Landschaft, überfüllte Strände, Boote voll mit Bier und drogensüchtige Einheimische.

Die einst atemberaubende Unterwasserwelt wurde von Dynamitfischern, rücksichtslosen Touristen und Umweltverschmutzung stark in Mitleidenschaft gezogen, ein großer Teil der Korallen ist mittlerweile tot. Auf einem von Eglis Fotos sieht man einen Vater mit seinem Kind im trüben Wasser spielen, das Meer hat nichts mehr mit der einstigen Beschreibung der Eltern des Fotografen zu tun.

Die Touristenmassen überfordern die Infrastruktur, die nicht für so viele Menschen ausgelegt ist. Täglich entstehen bis zu zehn Tonnen Abfall, wobei die meisten auf einer großen Deponie auf der Insel landen. Auch die Klärgruben sind überlastet - und das Abwasser fließt ungefiltert ins Meer.

"Es gibt keine Begrenzung, wie viele Häuser gebaut werden können", sagt Egli. Jeden Monat würden neue Unterkünfte für Urlauber entstehen. Geht die Entwicklung so weiter, könnte das die Insel bald komplett zerstören.

Scott Gilberston, mit dem Egli sprach, sagt: "Die Gili-Insel sind keine Insel, auf die man geht und die man erlebt. Sie sind eine Idee, eine Kulisse, auf der Touristen ihre Fantasien darüber ausleben können, was ein Paradies ist." Für manche Einwohner ist sie aber jetzt schon zu einem Albtraum geworden.