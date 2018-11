Surfer-Roadtrip durch Westafrika "Das war mein Lebenstraum"

Zur Person Holger Rogge Carlo Drechsel, Jahrgang 1987, ist Surfer, Abenteurer und Fotograf. Auch nach seinem Solotrip entlang der westafrikanischen Küste verbringt er weiterhin mehr Zeit in Autos und Zelten als Zuhause.

SPIEGEL ONLINE: In einem schrottreifen Jeep voller Surfbretter 60.000 Kilometer allein durch Afrika zu touren - wie kamen Sie auf diese Idee?

Drechsel: Die Küsten Westafrikas sind für viele Surfer weiße Flecken auf der Landkarte. Dabei gibt es dort ohne Ende gute Surf-Spots und geile Wellen, die zum Teil noch nie gesurft wurden. Der Aufbruch ins wirklich Unbekannte war mein Lebenstraum.

SPIEGEL ONLINE: Wie haben Sie sich auf die Reise vorbereitet?

Drechsel: Ich habe mir auf Google Maps genau angesehen, wo ich gerne hin möchte. Ich habe alle ausgequetscht, die ich traf und die schon mal in Westafrika waren oder dort gelebt haben. Im Gepäck hatte ich dann nicht besonders viel. Ungefähr das, was man für zwei Wochen Camping in Frankreich mitnehmen würde, und davon die Hälfte.

SPIEGEL ONLINE: Sie hatten kein Smartphone dabei. Wäre das nicht ein nützlicher Helfer gewesen?

Drechsel: Ich habe vor der Reise keins besessen und wollte mir auch nicht extra eins zulegen. Natürlich gab es unterwegs Situationen, in denen ein Smartphone für eine schnelle Netzrecherche praktisch gewesen wäre. Ohne kam ich dafür aber in völlig absurde Situationen.

SPIEGEL ONLINE: Welche?

Drechsel: Eines Nachts wurde ich ohne ersichtlichen Grund von einer marokkanischen Tankstelle bei Rabat verscheucht. Hätte ich ein Smartphone gehabt, hätte ich es gezückt, um mir einen anderen Stehplatz zu suchen. So aber stand ich verdutzt da, und eine Marokkanerin sprach mich an - zufällig auch eine Surferin. Sie zeigte mir nicht nur einen schönen und sicheren Platz zum Campen, sondern führte mich zum Salsatanzen aus. Das war eine der abstrusesten und unvergesslichsten Nächte, die ich je hatte.

SPIEGEL ONLINE: Hat sich in Ihre Abenteuerlust denn nie Angst gemischt?

Drechsel: Natürlich fühlt es sich komisch an, wenn du als einziger Weißer durch eine Straße läufst. Gerade anfangs war ich voreingenommen und hatte Angst vor korrupten Polizisten oder davor, ausgeraubt, entführt oder ermordet zu werden. Diese Vorurteile und Gedankenmuster werden einem in Europa eingeimpft.

SPIEGEL ONLINE: Und die konnten Sie über Bord werfen?

Drechsel: Die Menschen sind zum allergrößten Teil extrem hilfsbereit und gastfreundlich. Und es herrschen eben nicht überall Bürgerkrieg, Korruption und Hunger. Afrika ist ein so vielfältiger und komplexer Kontinent wie kein zweiter, und doch wird leider so viel pauschalisiert.

SPIEGEL ONLINE: Sind Sie leicht mit den Einheimischen in Kontakt gekommen?

Drechsel: Sehr. Auch wenn ich manchen erst mal etwas suspekt war. Sie sahen in mir einen merkwürdigen, weißen Kauz mit langem Bart, wilden Haaren und einem heruntergekommenen Auto voller Surfbretter. Oft war das aber auch der Gesprächsaufhänger. Höflichkeit und Humor helfen immer. Und die lokalen Surfszenen, egal wie klein, waren überall sehr hilfsbereit. Man hat einfach diesen intensiven, gemeinsamen Nenner.

SPIEGEL ONLINE: Reisen Sie als Surfer mit einem anderen Blick durch die Welt als ein gewöhnlicher Tourist?

Drechsel: Der Hunger nach Wellen treibt einen an Orte, die man sonst eher nicht besuchen würde. In Sambia verschlug es mich in die Schlucht des Sambesi. Ich wanderte mehrere Stunden ins Tal und dann entlang des Ufers, vorbei an Krokodilen, um am Ende in den reißenden braunen Strom zu springen. Vor den Toren von Lagos-City surfte ich tagelang mit der lokalen Surfcrew im Hafenbecken T-Bay, bekannt für Wasserleichen und eine der besten Wellen Westafrikas zwischen Supertankern und der Skyline.

SPIEGEL ONLINE: Klingt makaber. Wo haben Sie auf Ihrer Tour eigentlich immer geschlafen?

Drechsel: Ich habe oft Leute gefragt, ob ich über Nacht vor ihrer Haustüre im Auto schlafen darf. Manche fanden das nicht gastfreundlich genug und luden mich in ihr Haus ein. In Mali schlief ich zwischen Ziegen und zehn Kindern im Hof einer Familie. Couchsurfen funktionierte auch hervorragend.

SPIEGEL ONLINE: In Ghana freundeten Sie sich mit einem französischen Paar an, das kurze Zeit später in Nigeria überfallen wurde. Der Mann wurde ermordet. Wie hat diese Nachricht Ihre Reise überschattet?

Drechsel: Das war ein riesiger Schock. Ich erfuhr davon einen Tag, bevor ich selbst nach Nigeria wollte. Nach Kapstadt waren es noch 7000 Kilometer und acht Länder, vor mir lag die Grenze nach Nigeria, die als "toughest Border of Africa" bekannt ist. Aufgeben war keine Option.

SPIEGEL ONLINE: Welche Fehler können schnell fatal enden?

Drechsel: Gerade in unsicheren Regionen sollte man nicht einfach sein Zelt aufschlagen, sondern erst den Chief, den Pastor oder eine respektierte Familie aufsuchen und fragen, ob und wo man campen darf. Das gehört nicht nur zum guten Ton, sondern schützt einen.

SPIEGEL ONLINE: Welches der 25 Länder, die Sie bereisten, hat Sie besonders beeindruckt?

Drechsel: Mali - ein Land zwischen totalem Chaos und absoluter Schönheit. Die Region Pays Dogon ist einer der magischsten Orte dieser Erde.

SPIEGEL ONLINE: Warum?

Drechsel: Ich besuchte dort Dörfer, in denen die Menschen noch leben wie vor Jahrtausenden. Ich trank mit einem hundertjährigen König Tee und aß Kolanüsse. Ich flog mit einem Leichtflugzeug Marke Eigenbau über den Niger.

SPIEGEL ONLINE: Woher nehmen Sie das Vertrauen, dass schon alles gut gehen wird?

Drechsel: Oft sind es die Verkettungen von Zufällen, die einem den Weg ebnen. Es ist schon ein Phänomen, dass immer wieder positive Dinge geschehen, wenn man sich nur treiben lässt. Irgendwann gewinnt man dann einfach das tiefe Vertrauen, dass es schon irgendwie weitergehen wird. Auf der Fähre nach Marokko zu Beginn meiner Reise fühlte ich mich noch wie im freien Fall und hatte echt Schiss.

SPIEGEL ONLINE: Inwiefern hat Sie die Reise verändert?

Drechsel: So einen Ritt auszuhalten, so lange zu fahren und alleine zu sein, den Berg zu besteigen, die Welle zu surfen - all das hat mir einen Riesenschub Selbstvertrauen gegeben. Ich weiß nun, was ich alles schaffen kann.

SPIEGEL ONLINE: Ihr Bart ist inzwischen wieder auf Normalmaß getrimmt.

Drechsel: Stimmt. Ich könnte fast in einer Bank arbeiten (lacht). Ansonsten habe ich immer noch meine hessische Schnauze und reiße dieselben dummen Sprüche. Wenn man mich anschaut, könnte man meinen, ich wäre nie weg gewesen.