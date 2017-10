Instagram-Leserfotos Einmal die Sonne umarmen

Berge beeindrucken durch ihre Schroffheit und Erhabenheit. Ebenen hingegen... ja, wodurch? Wir haben SPIEGEL-ONLINE-Leser gebeten, uns ihre besten Fotos von Wüsten, Stränden oder Steppen auf Instagram zuzuordnen - und sie zeigen die Schönheit flacher Landschaften.

Einer der Leser ist der Fotograf Elmar Haardt, der mit 25 Kilogramm Kameraausrüstung durch die Wüste von Nevada gelaufen ist, um einen ganz besonderen Blick auf Las Vegas zu fotografieren: nämlich von oben. Eintönig, trostlos, zerfurcht wirkt das flache Spielermekka von einem Berg aus betrachtet - von Glamour keine Spur.

Dieses Bild ist Teil einer Serie, die sich mit dem bröckelnden Status der USA als "Land of Dreams" auseinandersetzt und schon vielfach in Galerien ausgestellt wurde. Es seien Bilderparabeln auf die "Zerrissenheit des Landes, die seit der Präsidentenwahl noch größer geworden ist", sagt Haardt. Man sehe einen Kampf um die Gebietshoheit zwischen Natur und Zivilisation und im übertragenen Sinne: zwischen den verschieden politischen Kräften im Land.

Wer genau hinsieht, bemerkt eine hohe Detailschärfe der Aufnahmen. Der 1974 in Essen geborene und heute in München lebende Künstler arbeitet mit einer speziellen Technik: Die fertigen Bilder bestehen aus mehreren Großbilddias, die er einscannt, mit Photoshop zusammensetzt und in einem Speziallabor in Düsseldorf ausbelichten lässt.

Maren Holzem hingegen hat die Weite Australiens in ihren Bildern dokumentiert. Manche Gegenden sind so karg, dass dort noch nicht einmal Kängurus zu sehen sind. Dafür alte Tankstellen. "Wir waren jedes Mal froh, wieder vollgetankt zu haben und zu wissen, dass wir uns die nächsten Kilometer um Benzin keine Sorgen machen mussten", sagt die 32-Jährige Investmentbankerin.

Holzem ist seit einem Jahr auf Weltreise und hat rund 25.000 Kilometer Wegstrecke in Australien zurückgelegt. "Solch alte, nicht mehr genutzte Tankstelle erinnern an die Zeit, als es wohl noch schwieriger war, den Weg durch den Süden zu bewältigen", sagt sie.

In Bolivien hat Christoph Offerhaus die Weite des Salzsees Salar de Uyuni fotografiert. "Es war ein seltsames Gefühl, stundenlang in eine Richtung zu fahren, ohne einen Fixpunkt am Horizont zu haben", sagt der 35-jährige Arzt aus Konstanz, über seine fünftägige Jeep-Tour. "Das scheinbar eintönige Farbspiel aus Weiß und Blau ohne Kontraste war aber nicht langweilig", sagt er. "Im Gegenteil: Es hatte etwas Gewaltiges." Ein Höhepunkt der Fahrt sei der Moment gewesen, als die Dämmerung einsetzte und die Farben sich änderten.

Wenn sich Wasser auf dem 3600 Meter hoch gelegenen Salzsee sammelt, wird er zum Spiegel - eine perfekte Kulisse für optische Täuschung. Auch Offerhaus experimentierte damit. "Mal erscheinen die Menschen als Punkte in der Landschaft, mal sind sie so groß, dass sie die untergehende Sonne umarmen können."

Wie Haardt, Holzem und Offerhaus haben auch weitere SPIEGEL-ONLINE-Leser ihre Fotos auf Instagram zum Thema "Flachland" gepostet: Klicken Sie auf die Fotostrecke und lassen Sie sich für Ihre nächste Reise inspirieren.