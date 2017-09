Instagram-Leserfotos "Erste Reihe, direkt am Wasser, bestes Wetter"

Der knallorangene Riese auf vier Rädern, der an der kroatischen Adria auf der Insel Krk in erster Reihe parkt, ist ein Blickfang. Auf dem Dach sonnt sich eine Frau im Bikini. Gewöhnlich ist das rollende Urlaubsdomizil von Stephan und Kristin Zimmermann sicher nicht. Im Oktober 2015 kaufte das Ehepaar aus Berlin das Katastrophenschutzfahrzeug, Baujahr 1982, und baute es zum Camper um.

VanlifeBerlin

Ende März 2016 fand die erste Probenacht in Berliner Umland statt. "Seitdem sind wir begeisterte 'Vanlifer'", sagt Stephan Zimmermann. "Wir sind verblüfft, wie viel Aufmerksamkeit wir mit unserem Instagram-Account "Vanlifeberlin" auf uns ziehen. Dabei sind wir doch einfach nur Camper einer jüngeren Generation, die nicht zwei Wochen auf dem gleichen Platz bleiben", sagt der 33-Jährige, der im Öffentlichen Dienst arbeitet.

"Wir haben beide recht stressige und verantwortungsvolle Berufe", erklärt Zimmermann. "Diese Roadtrips lassen uns für einige Wochen oder auch mal für ein Wochenende zur Ruhe kommen. Außerdem reduzieren wir uns dabei auf das Notwendigste, was in dieser schnelllebigen und im Überfluss lebenden Gesellschaft eine willkommene Abwechslung ist."

Auch Viktoria Schmidt hat ein rollendes Zuhause. Mit ihrem acht Jahre alten Van "Illa" will die 26-Jährige ein ganzes Jahr durch Skandinavien, das Baltikum und Osteuropa reisen. Ausgebaut hat sie das Fahrzeug selbst - mit Unterstützung ihres Vater und ihres Großvaters. "Ich weiß, wo jede Schraube sitzt, wie die Elektrik verkabelt ist und habe jedes coole Detail geplant", sagt die Architektin aus Schleswig-Holstein. Mit dabei auf Reisen: ihr Hund Cleo. Eines ihrer Ziele in Norwegen: der 1084 Meter hohe Kjeragstein am Lysefjord.

Mit dem Fahrrad war Eva-Maria Steger 2014 unterwegs - und zwar auf der berüchtigten Yungas-Straße in den bolivianischen Anden. Die Strecke gilt als gefährlichste Straße der Welt. "Es gibt an manchen Stellen 600 Meter tiefe Abhänge, aber keine Leitplanken. Kreuze markieren die Stellen, an denen Busse, Lkw, Autos oder Fahrräder abgestürzt sind", die 29-jährige IT-Beraterin, die in Nürnberg wohnt.

Vor allem die Kurven seien bei Gegenverkehr gefährlich, da die Straße oft nur so breit ist wie eine einspurige Fahrbahn. "Dazu kommen mehrere kleine Wasserfälle, die die Strecke rutschig machen und Felsabgänge," sagt Steger. "Ich bin sehr schnell, aber auch hochkonzentriert gefahren." Ihr Fazit ist dennoch positiv: "Es war eine der besten Aktivitäten meiner neunmonatigen Reise durch Südamerika. Wer das Leben spüren will, muss die 'Todesstraße' fahren!"

Steger, Schmidt und die Berliner Vanlife-Vagabunden sind SPIEGEL-ONLINE-Leser und haben ihre Fotos auf Instagram gepostet. Wie sie haben uns noch viele andere eine Auswahl ihrer besten Fotos aus aller Welt zum Thema "Unterwegs" zur Verfügung gestellt. Klicken Sie auf die Fotostrecke und lassen Sie sich für Ihre nächste Reise inspirieren.