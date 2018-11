Spektakulärer Bau in China Luxushotel eröffnet in Tagebau

Schlafen im Erdloch: In der Nähe der chinesischen Metropole Shanghai eröffnet ein Luxushotel in einem stillgelegten Tagebau. Das 18-stöckige Gebäude wurde in die Wände eines riesigen Steinbruchs hineingebaut, 16 der Stockwerke befinden sich unterhalb der Erdoberfläche, zwei davon sogar unter Wasser.

"Ich habe schon viele unterschiedliche Gebäude in Großbritannien, in Europa oder in Dubai entworfen", sagt der Chef-Architekt Martin Jochman, der auch den Burj Al-Arab in Dubai entworfen hat. "Dieses hier war aber komplett anders und darum wohl auch das wichtigste Gebäude, das ich jemals designt habe."

Das Projekt startete 2006, erst sieben Jahre später begann der Bau. Technische Probleme verzögerten die Fertigstellung des Hotels. Am kommenden Dienstag soll das Intercontinental Shanghai Wonderland offiziell eröffnet werden.

Die Preise für eins der 336 Zimmer liegen zwischen 3666 und 6000 Yuan (umgerechnet zwischen 463 und 758 Euro). Außerdem soll es ein Unterwasserrestaurant geben. Laut einem Bericht des US-Senders CNN soll es in dem alten Steinbruch auch Möglichkeiten zum Klettern und Bungeejumpen geben.

Durch die Lage innerhalb des stillgelegten Tagebaus gilt das Gebäude als umweltfreundlich. Mithilfe von Sonnenenergie und Erdwärme will das Hotel außerdem genug Energie produzieren, um den täglichen Bedarf zu decken.

"Wir hätten diesen Steinbruch auch leer stehen lassen können", sagte Xu Shitan, Vize-Vorstand des Hongkonger Unternehmens Shimao Group, das die Idee für das Hotel entwickelte. "Haben wir aber nicht. Wir haben ihn zu einem Schatz gemacht."