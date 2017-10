Im Urlaub Archäologe Graben statt Sonnenbaden

Als er den kiloschweren Stein zur Seite hievt, blickt Ulrich Heidenreich in ein tiefes Loch. Die Archäologen um ihn herum sind aufgeregt. Vor ihnen offenbart sich ein ausgemauerter Hohlraum unter der Erde: Sie sind auf eine jahrhundertealte Zisterne gestoßen, in der früher Wasser gespeichert wurde. "Das ist definitiv der Höhepunkt unserer Reise", sagt Heidenreich und strahlt vor Freude.

Elf Tage verbringt der 61-Jährige gemeinsam mit seiner Frau Martina in Jerusalem. Das Ehepaar ist nicht zum Faulenzen hier. Zusammen mit 15 anderen Touristen helfen die Heidenreichs bei einer Ausgrabung. Von sechs Uhr morgens bis 14 Uhr schleppen sie Eimer voll Erde, schaufeln und fahren Schubkarre. Dafür zahlen sie etwa 1400 Euro pro Person - Unterkunft, Frühstück und Ausflüge inklusive.

Die Grabungsfläche liegt direkt in der Jerusalemer Innenstadt auf dem Zionsberg. "Es ist sehr beeindruckend, genau hier zu graben", sagt Heidenreich. "Wir haben ein Haus entdeckt, das vermutlich in das fünfte Jahrhundert gehört. Es ist ein unglaubliches Gefühl, etwas auszugraben, das 1500 Jahre in der Erde lag", sagt er.

Bereits vor hundert Jahren gruben Archäologen auf dem Zionsberg. Sie wollen herausfinden, wie sich die Stadt Jerusalem in den vergangenen Jahrhunderten ausgedehnt hat. Bisher wurden ein Turm, Mauerreste und drei übereinanderliegende Tore entdeckt. Die aktuellen Ausgrabungen des Deutschen Evangelischen Instituts für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes (DEI) laufen seit einem Jahr.

Morgens um sechs Uhr beginnt für die Urlauber die Arbeit. Um diese Zeit sind die Temperaturen noch erträglich. Im Laufe des Tages wird es oft bis zu 36 Grad heiß. Schubkarre fahren und Erde wegschaufeln können da zu einer Zerreißprobe werden. "Das ist schon schweißtreibend", sagt Heidenreich. Zentimeter um Zentimeter graben sich die Touristen gemeinsam mit etwa 25 Archäologen in die Vergangenheit.

Im Urlaub arbeiten und noch dafür bezahlen? "Wir interessieren uns einfach für Steine", sagt Heidenreich und lacht. "Wir gehen morgens zur Arbeit, wir leben hier. Da lernt man die Stadt ganz anders kennen. Ich fühle mich nicht wie ein Tourist", sagt er.

"Ich wollte früher Archäologin werden", erzählt seine Frau. "Aber in der DDR war das nicht so leicht, und meine Mutter wollte, dass ich etwas 'Ordentliches' mache." Also wurde sie Polizistin im Drogendezernat, seit vier Jahren ist sie in Rente. Ihr Mann arbeitet als Angestellter im Öffentlichen Dienst bei der Polizei.

Die beiden waren bereits in Ägypten, Syrien und dem Libanon, um sich Ausgrabungen anzuschauen. Seit Langem habe sich das Paar gewünscht, selbst einmal bei einer Ausgrabung zu arbeiten - "dass es ausgerechnet in Jerusalem klappt, hat uns wahnsinnig gefreut", sagt Ulrich Heidenreich. "Diese Stadt hat so viel Geschichte und ist quasi die Heimat der drei großen Weltreligionen."

Motivationsschreiben für den Urlaub

So wie den Heidenreichs geht es offenbar vielen. Das Ehepaar musste sich sogar für die Reise bewerben - inklusive Lebenslauf und Motivationsschreiben, weil es nur wenige Plätze, aber viele Interessenten gab. Außerdem mussten alle Teilnehmer ein Gesundheitszeugnis vorlegen, denn eine Ausgrabung bedeutet auch harte körperliche Arbeit.

"Eigentlich wollten wir schon im vergangenen Jahr fahren, aber wir haben die verpflichtende Informationsveranstaltung in Köln verpasst", erzählt Heidenreich. Die ist Voraussetzung, weil die Interessenten dort lernen, wie Archäologen arbeiten und wie ausgegraben werden muss.

Verschwitzt und voller Erde und Staub fahren die Urlaubsarchäologen nach der Grabung zurück ins Hotel. "Wir müssen dann erst einmal duschen", sagt Heidenreich. An den Nachmittagen stehen dann doch noch einige Touristenattraktionen auf dem Programm: Das Ehepaar besucht gemeinsam mit der Reisegruppe Sehenswürdigkeiten wie den Tempelberg, das Tote Meer oder Massada - eine 2000 Jahre alte Festung, die Herodes bauen ließ.

Elf Tage lang um fünf Uhr morgens aufstehen, Schubkarre schieben und schaufeln - Braucht man da nicht Urlaub nach dem Urlaub? "Ich fühle mich erholt", sagt Ulrich Heidenreich. Wenn er mit seiner Frau wieder zu Hause in Potsdam ist, wollen sie ihren Garten umgraben.