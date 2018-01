Kambodscha Touristen wegen "Porno-Tänzen" angeklagt

Wegen angeblich obszöner Gesten hat die Justiz in Kambodscha Anklage gegen zehn ausländische Touristen erhoben. Den Urlaubern wird vorgeworfen, bei einer privaten Party in der Nähe der berühmten Tempelanlage Angkor Wat "pornografische Tänze" aufgeführt zu haben.

Bei einer Verurteilung wegen Pornografie drohen ihnen bis zu zwölf Monate Haft. Auf Fotos, die von der Party in einer Villa kursieren, sind westliche Ausländer zu sehen, die in sexuellen Posen übereinander auf dem Boden liegen. Einige von ihnen sind halb nackt.

Nach einem Bericht der Tageszeitung "The Khmer Times" wurden insgesamt 87 Ausländer festgenommen. Die meisten kamen mit einer Verwarnung davon. Eine Gruppe von zehn Verdächtigen musste jedoch in Polizeigewahrsam bleiben. In Kambodscha kann es Monate dauern, bis ein Prozess beginnt.

Die Aufnahmen sollen am vergangenen Donnerstag in Siem Reap entstanden sein, wo Angkor-Wat-Touristen in der Regel übernachten. Nach Zeitungsberichten kommen die zehn Angeklagten aus Großbritannien, Norwegen, den Niederlanden, Kanada und Neuseeland.

Während die Verhafteten laut einem Zeitungsbericht im "Guardian" nicht nachvollziehen können, warum sie verhaftet wurden und auf den Partyfotos offenbar auch nicht zu sehen sind, heißt es von der Sittenbehörde in Siem Reap: "Ihre Aktivitäten verstoßen gegen unsere Kultur."

Zuletzt hatten Touristen im Nachbarland Thailand für Ärger gesorgt. Sie posierten mit nacktem Po vor einem Tempel und mussten Bußgeld zahlen.