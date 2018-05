Auf der Suche nach der großen Freiheit "Man hat nur dieses eine Leben"

"Für uns bricht die wohl schönste Zeit auf dem Yukon an. Wir leben im Rhythmus der Natur und treiben langsam durch die Wildnis", notiert Mario Goldstein am 13. Juli 2014 in der Nähe von Carmacks im Yukon Territory ins Logbuch.

Er und seine Frau Ramona sitzen am Bug ihres selbstgebauten Floßes, zwischen ihnen liegt Schäferhündin Sunny in der Sonne. Lachend und entspannt schauen sie inmitten der kanadischen Wildnis den 2000 Kilometern entgegen, die noch vor ihnen liegen. Bis zur Beringsee nach Alaska wollen sie es schaffen.

Vier Wochen später ist die Stimmung an Bord extrem angespannt: Der Wind türmt die Wellen auf dem Fluss immer höher, in der Kabine fliegt alles durcheinander. Ramona Goldstein hält sich an den Balken fest, während ihr Mann versucht, das Floß zu manövrieren. "Ich dachte wir sterben", notiert Ramona Goldstein. Doch sie überstehen das Unwetter. Nach 64 Tagen auf dem Fluss kommen die Plauener wohlbehalten an der Beringsee an.

"Die letzte Nacht auf dem Fluss, über unseren Köpfen die Aurora borealis, werde ich nie vergessen", sagt Mario Goldstein. Es sind Hochgefühle wie dieses, für die der in der ehemaligen DDR geborene 49-Jährige vor vielen Jahren sein altes Leben als umtriebiger Unternehmer hinter sich gelassen hat.

Bis auf ein Paar Winterschuhe verkaufte er 2001 sämtlichen Besitz und segelte sieben Jahre lang auf einem Katamaran durch die Welt. Wieder an Land, baute er einen ausrangierten Wasserwerfer der Polizei Dachau zu einem Expeditionsfahrzeug um, und machte sich auf den Weg nach Indien, um den Dalai Lama zu treffen.

Goldstein will frei sein. Mit allen Konsequenzen und auch den Schmerzen, die radikale Lebensentscheidungen in einem selbst und bei anderen verursachen. Seine erste Ehe ging zu Bruch. Goldstein hat zwei Kinder, die den Vater oft lange nicht zu Gesicht bekommen. "Man muss loslassen können", sagt Goldstein.

Vor fünf Jahren war es die Sehnsucht nach echter Wildnis, die ihn neue Expeditionspläne schmieden ließ: Zusammen mit seiner neuen Frau Ramona, will er vom östlichsten Punkt des nordamerikanischen Kontinents auf Neufundland bis an die Beringsee touren. "Wir wussten nicht so recht, was Wildnis überhaupt ist", sagt Goldstein. "Wie fühlt es sich an, dort zu sein, wo nicht der Mensch, sondern die Natur das Sagen hat? Wo selbst große Egos ganz winzig werden?"

Aus dem Hamsterrad der Gesellschaft abspringen

In Hamburg hatte das Paar das treue Wasserwerfer-Mobil verschifft, das sie dann die ersten 12.000 Kilometer voranbringt. Immer wieder halten sie entlang der Route an und treffen Menschen, die aus dem Hamsterrad der Gesellschaft abgesprungen sind und die Härten des Lebens in der Natur kennen - und auch das große Glück, das dort draußen zu finden ist: Mike McIntosh, der in Ontario mit 18 Braunbären lebt. Oder den Musiker Driftwood Holly, der eigentlich Holger Haustein heißt und aus Sachsen stammt, inzwischen aber mit seiner deutschen Frau und zwei Kindern auf einer kleinen Farm in der Nähe der Goldgräberstadt Dawson ein nahezu autarkes Leben führt.

Die Goldsteins treffen Casey und Shelley Black, die Gründer des Northern Lights Wildlife Wolf Center, nehmen Ray, einen Anhalter mit, der Kanada zu Fuß durchquert. Sie und einige weitere Aussteiger oder Naturliebhaber porträtieren die Goldsteins in ihrem kürzlich erschienen Buch "Sehnsucht Wildnis - Abenteuer in Kanada und Alaska". "Vor allem im Yukon tummeln sich so viele Lebenskünstler, das ist allein schon eine Reise wert", sagt Goldstein.

Am stärksten beeindruckt ihn Morgan Davis - ein weißbärtiger, zahnloser Einsiedler, der schon als junger Mann seinem Wohlstandsleben in den USA den Rücken kehrte, hinaus in die Welt zog und sich schließlich in einer einfachen Blockhütte in der Nähe von Noëlville in Ontario niederließ. "It´s been a great trip", sagt Davis über sein über 70-jähriges selbstbestimmtes Leben. "Es war eine großartige Reise." Ein Satz, von dem auch Goldstein hofft, dass er ihn am Ende auch über sein eigenes Leben sagen kann: "Man hat nur dieses eine Leben, ich will es bestmöglich nutzen."