Tourismus in Kuba Jagd auf die Dollars

An der Calle Obispo, der belebtesten Straße in der Altstadt von Havanna, lässt sich vieles von dem besichtigen, was Kuba so kompliziert macht. Als ich La Habana Vieja, die Altstadt, vor 17 Jahren zum ersten Mal besuchte, war die Calle Obispo eine etwas staubige Gasse zwischen baufälligen Kolonialbauten. In den nicht asphaltierten Nebenstraßen standen damals Autogerippe, und Menschen lebten hier unter ärmlichsten Bedingungen.

Inzwischen ist La Habana Vieja zu einem kolonialen Disneyland geworden, voller Gruppenreisender aus Deutschland, Backpacker aus Italien, und neuerdings trifft man auch immer häufiger Touristen aus den USA. Während die Band in Hemingways Lieblingsbar zum 20. Mal an diesem Tag die Heldentaten des "Comandante Che Guevara" besingt, bestellen die Urlauber ihren dritten Mojito.

Nur nachts sollte man sich hier manchmal vorsehen mit teuren Smartphones und Kameras, denn der neue Reichtum hat auch Verlierer geschaffen. Unweit der frisch gestrichenen Kulisse wohnen immer noch einige der ärmsten Kubaner. Sie leben von staatlichen Zuteilungen und beziehen ein lächerliches Gehalt in kubanischen Pesos. Vorn, auf der Calle Obispo, lebt man von Touristen und kassiert in Devisen. Dazwischen verläuft weiterhin die Grenze zwischen Sozialismus und Kapitalismus, und auch wenn die Zone des Kapitalismus sich ausdehnt, gibt es viele, die nicht von ihm profitieren. Deshalb wird die unsichtbare Grenze, die zwischen beiden Welten verläuft, von Spezialpolizisten in blauer Uniform bewacht.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.