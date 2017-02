Lobéké-Nationalpark in Kamerun Wo die wilden Gorillas wohnen 

Wir straucheln durch dichtes Unterholz. Am Himmel zucken Blitze, doch unter dem Blätterdach können wir sie nur erahnen. Schmetterlinge flattern um Blüten, Insekten sirren. Im Zwielicht schlittern wir Abhänge herab, um uns im nächsten Moment an Ästen und Lianen wieder hochzuziehen.

Wir sind mittendrin im zweitgrößten zusammenhängenden Regenwald der Erde: im Kongobecken, und genauer, im 2179 Quadratkilometer großen Lobéké-Nationalpark im Südosten Kameruns. Die unzugängliche Urzeitlandschaft ist die Heimat Hunderter Tier- und Pflanzenarten, die es nirgendwo sonst auf der Erde gibt.

Vor mir tastet sich der Ranger Martin Ntemgbet Schritt für Schritt voran. Mehrere Stunden geht das so. Dann hält er inne und presst den Zeigefinger auf die Lippen. Durch die Blätter ist sie gut zu erkennen: eine 500 Meter lange Lichtung, die die Einheimischen Ndangaye nennen. Ein paar von der Feuchtigkeit zerfressene Stufen sind zu erklimmen, dann sitzen wir auf einem acht Meter hohen Holzverschlag.

Als sich unsere Augen an die Helligkeit gewöhnt haben, sehen wir Waldbüffel, Pinselohrschweine und Sitatunga-Antilopen. Die Sitatungas, jede Sichtung ist für Afrikakenner ein Genuss, knien fast im Sumpf, denn sie lieben es feucht.

Zahlreiche solcher Lichtungen, sogenannte Bais, öffnen sich im Regenwald - manche Tiere legen weite Entfernungen zurück, um dorthin zu gelangen. Denn die mineralienreichen Senken sind Orte, ohne die viele Arten nicht überleben könnten.

Der Grund: Auf den kargen Böden des Regenwaldes sind die meisten Nährstoffe in Pflanzen gebunden. Viele Pflanzen schützen sich durch einen hohen Gehalt an Tanninen, Alkaloiden und anderen schwerverdaulichen Substanzen davor, gefressen zu werden. Auf den Bais finden die Tiere die Stoffe, die die Gifte in ihrem Magen neutralisieren.

Gorilla beim Blümchenpflücken

Auf dem Hochsitz beginnt das Warten. Wir kauern auf der Plattform und starren durch unsere Ferngläser. Zum Glück hat die Empore ein Dach, denn es gießt in Strömen. Am Himmel hängen pinkfarbene Riesenwolken, die Sturzbäche auf uns herablassen.

Dann entdeckt Ntemgbet etwas. Es ist sogar zu nah, um es durch das Fernglas zu betrachten: ein grauer Fleck am Waldrand direkt vor uns. Es ist ein ausgewachsener Silberrücken - 250 Kilogramm Fleisch, Muskeln und Knochen.

Der ältere männlich Gorilla sitzt auf dem Waldboden, die Arme auf die Knie gestützt. Hin und wieder greift er mit der Rechten nach einer Waldblume und stopft sie sich in den Mund. Sehr lässig. "Manchmal", sagt Ntemgbet, "sehen wir Gorillas, Waldelefanten, Pinselohrschweine, Bongos und Sitatungas gleichzeitig auf der Lichtung."

Auf den ersten Blick ist der Lobéké-Nationalpark ein Garten Eden. Er ist Teil des länderübergreifenden Parc Trinational de la Sangha, der 2012 von der Unesco zum Weltnaturerbe ernannt wurde. An keinem anderen Ort Afrikas finden sich so viele Tier- und Pflanzenarten wie hier: Die Kongo-Regenwälder beherbergen mehr als 400 Säugetierarten, 1000 Vogelspezies und mehr als 10.000 Pflanzenarten. Der Park zählt eine der größten Dichten an Flachlandgorillas und Waldelefanten in ganz Afrika.

Doch das Paradies ist in Gefahr, denn viele der angrenzenden Länder gehen durch ein Wechselbad von Katastrophen.

In der Zentralafrikanischen Republik erschossen Wilderer im Mai 2013 insgesamt 26 Waldelefanten, um mit den Erlösen aus dem Elfenbein Waffen zu kaufen. Auch für Gorillas ist das Leben im Park gefährlich. Menschenaffenfleisch gilt in wohlhabenden Gesellschaftskreisen Afrikas als Delikatesse. Laut World Wide Fund For Nature (WWF) kann ein einziger Wilderer in einem Jahr mehr als 30 Gorillas töten, afrikaweit sind es mehrere Tausend.

Auch Abholzung ist ein Problem. Immer tiefer dringt der Mensch in den Wald vor, baut Pisten, Siedlungen, Felder, Minen. Bereits Anfang der Neunzigerjahre schlug der WWF Alarm. Aber noch heute verlassen jeden Tag Hunderte mit Tropenholz beladene Laster das Kongobecken in Richtung der Hafenstadt Duala.

Vom Wilderer zum Ranger

Eine aktuelle Studie des WWF zeigt auch einen beträchtlichen Rückgang der Waldelefanten-Population - um 50 Prozent seit 2002. Denn die Tiere haben Wilderer keinesfalls nur wegen ihrer mächtigen Stoßzähne im Visier. Eine ebenso große Rolle bei der Jagd spielt das Fleisch. Ein Kilo Elefantenfleisch kostet bis zu zehn Euro. Viel Geld in einer der ärmsten Regionen Afrikas.

Auch Martin Ntemgbet war einer von ihnen. 34 Jahre lang stellte der Ranger den Tieren des Waldes nach. Er verzehrte Affen, Ducker, Waldschweine und ja, auch Gorillafleisch. Ntemgbet konnte alle Fährten lesen und spüren, wenn ein Tier in der Nähe war. Man hätte ihn alleine irgendwo im Kongobecken aussetzen können, und er hätte gewusst, was zu tun ist.

Weitere Informationen Anreise Zum Beispiel mit Brussels Airlines je nach Jahreszeit über Brüssel nach Yaoundé. Oder mit Turkish Airlines über Istanbul. Beide ab circa 620 Euro. Einreise Für die Einreise ist ein Visum erforderlich, das gegen 120 Euro bei der Botschaft der Republik Kamerun beantragt werden kann. Beste Reisezeit Für den Regenwald in der Trockenzeit zwischen November und Mai. Gesundheit Für die Einreise vorgeschrieben ist eine Gelbfieberimpfung. Empfehlenswert sind auch Prophylaxe gegen Malaria, Hepatitis A und B sowie die Dreifachimpfung gegen Polio, Diphterie und Tetanus. Auf Mückenschutz und Trinkwasserhygiene achten! Sicherheit Das Auswärtige Amt rät vor Reisen in abgelegene Regionen des Landes ab. Damit gemeint sind vor allem der Nordwesten, wo es immer Übergriffe der Terrormiliz Boko Haram aus dem benachbarten Nigeria gibt, und das Grenzgebiet zur Zentralafrikanischen Republik. Der Lobéké-Nationalpark gilt als sicher. Weitere Auskünfte Cameroon Tourist Information Board, c/o Löwen Touristik

Heute stapeln sich in seinem Büro in Mambele Kisten voller Prospekte. An den Wänden hängen Fotos von Waldelefanten und Flachlandgorillas. Ntemgbet wurde vom Wilderer zum Ranger. Auch wegen seiner Kenntnisse über den Wald. Ntemgbet ist den Wilderern nicht gram. "Sie jagen, um zu überleben."

Im gleichen Atemzug aber sagt er: "Unser Ziel ist es, den Einheimischen durch Beschäftigung im Tourismus eine Alternative zur Wilderei zu bieten. Wir müssen ihnen klar machen, dass es sich lohnt, die Natur zu schützen." Durch den Tourismus könnten die Tiere des Kongobeckens ihr Überleben quasi selbst finanzieren, davon ist Ntemgbet überzeugt.

Tierbeobachtung im Regenwald ist eine Geduldsprobe. Stunde um Stunde kauern wir am Rand der Lichtung. Plötzlich mahnt Ntemgbet zur Stille. Es dauert einen Augenblick, dann treten 200 Meter von uns entfernt vier Elefanten auf die Lichtung. Eine Kuh, ein Bulle, zwei Kälber. Sie heben die Rüssel, wittern, prüfen. Für ein paar Sekunden harren sie aus. Die Auslöser der Kameras klackern.

Nach wenigen Sekunden ist der ist der Zauber vorbei. Die Tiere haben sich in Luft aufgelöst. Waren es die Zigaretten, das Moskitospray, ein falsches Parfüm? "Irgendetwas hat sie an euch gestört", sagt der Ranger. Wahrscheinlich hat er Recht. Der Mensch hat hier nichts zu suchen.

Immerhin nehmen wir die Erkenntnis mit nach Hause: Diese scheuen Tiere gibt es trotz aller menschlichen Zudringlichkeiten noch.