Luxushotel-Quiz Nobel, nobel

Die Luxushotellerie ist eine schillernde Welt. Wer als Milliardär etwas auf sich hält, baut sich ein eigenes Haus (zuletzt Klaus-Michael Kühne sein The Fontenay in Hamburg), die ganz großen Häuser überbieten einander mit den herrlichsten Infinity-Pools, den besten Restaurants und den spektakulärsten Suiten.

Aber was kostet es, in einer der teuersten Suiten zu übernachten? Wie viele Fünfsternehotels gibt es überhaupt in Deutschland, und was kostet eine Nacht in einem normalen Zimmer dort im Durchschnitt? Wieviel Blattgold verbrauchen die Edelrestaurants in Abu Dhabis legendärem Emirates Palace Hotel pro Jahr, und was genau macht der Turndown-Service?

Wie gut kennen Sie sich mit Luxushotels aus? Testen Sie hier Ihr Wissen.