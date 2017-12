Wer im Hotel de Crillon in Paris oder im Bulgari Hotel in Dubai ein schlichtes Zimmer über ein Vermittlungsportal buchen will, der kann sich auf Preise ab 1000 Euro einstellen. Für 3500 Euro pro Nacht gibt es in Frankreich eine 72-Quadratmeter-Suite mit Butlerservice und Aussicht auf den Eiffelturm. Für solche Summen sollten doch bei den Gästen eigentlich keine Wünsche offen bleiben, oder?

Der Luxury Travel Intelligence (LTI), ein britischer Verband für vermögende Reisende, kann unter den Viel-Sterne-Hotels doch noch Abstufungen erkennen. Die Tester besuchten rund um die Welt 74 Hotels, die 2017 eröffnet wurden. Danach erstellten sie ein Ranking der Besten - und kürten zudem die zwei Schlechtesten. "Bemerkenswerterweise befinden sich in Dubai sowohl das beste Luxushotel des Jahres als auch die beiden schlechtesten", sagt Michael Crompton, Mitgründer von LTI.

An Platz eins setzte der Verband das Bulgari in Dubai, das erst am 5. Dezember eröffnete und nun das teuerste Hotel der Stadt ist. Das von Marriott International betriebene Fünf-Sterne-Haus wurde auf einer künstlich angelegten Seepferdchen-förmigen Insel in Jumeirah Bay gebaut und verfügt über einen eigenen Yachthafen. "Es ist niedrig gebaut (nur vier Stockwerke), privat und unauffällig - alles, was die meisten Dubaier Hotels nicht sind", sagt Crompton. "Wir lieben außerdem die eindrucksvolle Architektur."

In London, der Provence, Paris und auf der mexikanischen Yucatán-Halbinsel befinden sich die weiteren Top Five der Best-of-Liste. Das The Ned mit Zwanzigerjahre-Flair in der britischen Hauptstadt etwa wurde in einem seit Jahren leer stehenden ehemaligen Bankgebäude eingerichtet ("Es ist groß, frech, mutig"). Das traditionsreiche Hôtel de Crillon am Pariser Place de la Concorde hat eine vier Jahre lange Umbauzeit hinter sich und feierte im Juli Wiedereröffnung ("Wir empfehlen, dass Sie eins der von Karl Lagerfeld designten Grand Apartments nehmen - idealerweise das mit dem Badezimmer aus zwei Tonnen schwarzem Marmor").

Hier ist das Ranking von LTI:

Die besten neuen Luxushotels 2017 Rang Hotel Ort 1 The Bulgari Hotel Dubai 2 The Ned London 3 Villa la Coste Le Puy-Sainte-Réparade, Provence 4 Hotel de Crillon Paris 5 Chable Resort Yucatán, Mexiko 6 Hotel Burgenstock Luzern 7 Nobu Ryoken Malibu 8 Hotel Eden Rom 9 Kokomo Island Fidschi 10 Four Seasons Surf Club Miami 11 Jackalope Viktoria, Australien 12 Palacio Tangara São Paolo 13 The Silo Kapstadt 14 The Whitby New York Quelle: Ranking von LTI

Gar nicht beeindruckt waren die LTI-Tester von den Dubaier Fünf-Sterne-Hotels The Dukes und The Five, beide liegen auf der The-Palm-Inselgruppe. "Bei unseren zwei letzten Besuchen erlebten wir einen schlechten Service-Standard, extremen Lärm von den umliegenden Baustellen und unterdurchschnittliche technische Ausstattung der Zimmer", urteilt LTI über das The Dukes, das seit Ende März 506 Zimmer und Apartments anbietet. Es habe keinerlei Ähnlichkeit mit dem Londoner Schwesterhotel, was Design, Service, Stil und Location betrifft.

Das 16-stöckige The Five mit 468 Zimmern wurde am 1. März noch unter dem Namen The Viceroy eröffnet, dann aber schnell verkauft. LTI würdigt das Hotel als "ziemlich beeindruckend", dem Verband missfiel aber der öffentlich ausgetragene juristische Streit: "Das ist keine Situation, die der Luxusreisende erleben möchte." Die Gäste des Hotels stört das anscheinend tatsächlich wenig: Auf Booking.com wird es mit 8.9 (Fabelhaft) bewertet - allein der Baulärm wird auch hier bemängelt.