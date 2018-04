Bergführer vor 22. Everest-Besteigung "Ich möchte Geschichte schreiben"

Den höchsten Berg der Welt, den Mount Everest, zu besteigen, dafür investieren Kletterer aus der ganzen Welt viel Zeit - und Geld. Bei den meisten bleibt es wohl ein einmaliges Erlebnis. Nicht so für Kami Rita: Der 48 Jahre alte Bergführer schaffte es schon 21 Mal auf die Spitze.

Das 22. Mal soll bald folgen: In wenigen Wochen will er ein internationales Team Bergsteiger wieder auf den Mount Everest führen. Damit wäre das keinem häufiger gelungen als dem Nepalesen.

Dabei gibt er sich bescheiden: "Ich habe nicht mit dem Bergsteigen angefangen, um einen Weltrekord aufzustellen", sagte Kami Rita. Er besteige den 8848 Meter hohen Gipfel vor allem deswegen, weil er sein Geld als Führer für Bergtouristen verdiene. Gleichgültig ist ihm der Rekord aber keineswegs: "Ich möchte Geschichte schreiben", sagte er der BBC zufolge. Sein Ziel seien 25 Besteigungen.

AFP Bergführer Kami Rita

Am Ostersonntag wollte sich die 30-köpfige Gruppe auf den Weg zum Basecamp machen. Zwei Wochen später soll die Tour zum Gipfel fortgesetzt werden. "Wenn alles glatt läuft, kommen wir dort am 29. Mai an", sagte er.

1994 bestieg Kami Rita zum ersten Mal den Mount Everest. Damals war er einer von nur 49 Menschen, die in jenem Jahr den Gipfel erreichten. Im vergangenen Jahr schafften es 634 Bergsteiger bis ganz nach oben. Die Mount-Everest-Tour-Industrie in Nepal boomt. Besonders im April und Mai machen sich viele Touristen auf den Weg, weil dann die Wetterverhältnisse am besten sind. (Hier berichtet ein nepalesischer Träger von seinem anstrengenden Job.)

Für den armen Himalaya-Staat Nepal sind die Bergsteiger eine wichtige Einnahmequelle. Im vergangenen Jahr nahm das Land mehr als vier Millionen Euro allein an Eintrittsgebühren für den Mount Everest ein. Die billigsten Tourveranstalter verlangen rund 20.000 Dollar (etwa 16.200 Euro) für die Besteigung des Mount Everest. Luxusveranstalter berechnen das Vierfache.