Neuseelands Ferienhäuser Endlich Zuhause - am anderen Ende der Welt

Wellen schlagen ans Ufer, 100 Meter unterhalb des McKerrow Cottages. Sonst hört man hier nichts, sonst rührt sich hier nichts. Das Licht der untergehende Sonne lässt die Berge rund um den Lake Hawea erglühen - erst tieforange, dann pastellrosa. Es ist wieder einmal ein wunderbar ruhiger Abend in dem Dorf am Rand des gleichnamigen Sees.

Dabei ist einer der beliebtesten und überlaufendsten touristischen Hotspots Neuseelands nur wenige Fahrminuten entfernt. In Wanaka stauen sich die Autos entlang des Seestrandes. Und auf den Campingplätzen rundherum parkt ein Wohnmobil neben dem nächsten, während die Fahrer Schlange vor den Rezeptionsschaltern stehen.

So wie an diesem Südhalbkugel-Sommertag in Wanaka geht es immer öfter zu im ach so entlegenen, dünn besiedelten Neuseeland. Denn der Tourismus boomt wie nie. Und in den ersten Monaten des Jahres, wenn es auf der Nordhalbkugel kalt und hier im tiefen Süden angenehm sommerlich ist, wird es der Menschenmassen an einigen Orten zu viel. Gerade auf Campingplätzen, in Hotels und Hostels, dort wo die Touristen üblicherweise logieren.

Neuseeländer trifft man an diesen Orte oft vergleichsweise selten. Was daran liegt, dass viele "Kiwis" im Urlaub in Baches übernachten. So nennen die Neuseeländer ihre Ferienhäuser. Rund 50.000 davon soll es Schätzungen zufolge geben: überall im Land, an idyllischen Orten, oft ein wenig abseits der üblichen Hauptrouten. Und manche, die ihre Bach gerade nicht selber nutzen, vermieten sie an Auswärtige weiter. So wie Gill McCone, die Eigentümerin des McKerrow Cottage in Lake Hawea.

Claus Hecking Gill McCone

"Wir sind schon vor Jahrzehnten in den Ferien nach Lake Hawea gekommen", sagt die 71-jährige ehemalige Lehrerin, die selbst nur ein paar Häuser weiter wohnt, zusammen mit ihrem Mann. "Als wir pensioniert wurden, haben wir die Chance genutzt und sind ganz hierhergezogen." Wenn ihre Kinder und Enkelkinder zu Besuch kommen, übernachtet die Familie im Cottage.

Persönlich, geräumig, heimelig

Den Rest des Jahres vermietet McCone das Haus weiter. "Es ist mein Projekt", sagt sie. Und sie sagt es nicht nur so daher. Das Wohnzimmer mit Panoramafenstern zum See und Kamin ist makellos, die drei Schlafzimmer für bis zu sechs Personen sind ebenso gepflegt wie die Küche oder der Garten hinter dem Haus. Und im Kühlschrank steht selbst eingekochte Marmelade aus heimischen Dorispflaumen.

Zwischen 120 und 170 Dollar (70 bis 100 Euro) kostet die Übernachtung für vier Personen. In Hotels kriegt man dafür kaum zwei Doppelzimmer, und auch Campingmobile dürften inklusive Platzmiete nicht billiger sein. Und diese Unterkunftsmöglichkeiten sind lange nicht so persönlich, so geräumig, so heimelig wie eine schöne Bach.

"Unser Cottage soll ein 'Home away from Home' sein", sagt Gill Mc Cone. Seit einiger Zeit bekomme sie vermehrt Anfragen von internationalen Touristen. Die Gäste schätzten die private Atmosphäre im Heim auf Zeit sehr, sagt Gill McCone. Und sie selbst auch. "Wenn wir anderswo in Neuseeland Urlaub machen, mieten wir selbst meist eine Bach."

Der Name Bach kommt von Bachelor Pad - Junggesellenbude. Denn früher hatten vor allem Junggesellen ihre Behausung in der Wildnis, um angeln oder jagen zu gehen. Auch heute gibt es vereinzelt noch solche entlegene Behausungen im alten Stil: mit Plumpsklo und ohne Strom. Die meisten modernen Baches sind aber Ferienhäuser für Familien und mit allem Drum und Dran ausgestattet.

Hier stellen wir zehn Baches auf Nord- und Südinsel vor:

Persönlich, geräumig, günstig Wanaka / Lake Hawea: McKerrow Cottage

Gepflegte, geräumige Bach für bis zu sieben Personen mit Garten, Berg- und Seeblick auf den Lake Hawea. Zum Ufer sind es keine 100 Meter, zum Badestrand keine fünf Minuten zu Fuß, nach Wanaka dauert es eine knappe Viertelstunde mit dem Auto. In der Region gibt es einige der schönsten Tageswanderungen auf Neuseelands Südinsel: etwa die zum Rob Roy Glacier im Matukituki Valley oder den Isthmus Peak Trail - eine Wanderung hinauf zu einem 1385 Meter hohen Berg mit Aussicht auf zwei Seen und einen Dreitausender.

Das Extra: selbstgemachte Marmelade und Pickles

Preis: etwa 150 Neuseeland-Dollar (90 Euro) pro Nacht

Adresse: 271 Lakeview Terrace, Hawea

Vermieterin: Gill McCone (Foto), E-Mail: wjc.mccone@xtra.co.nz Taupo: Shepherds Retreat

Die Eigentümer des Shepherds Retreat sind begeisterte Fischer. Davon zeugen zahlreiche Fotos, Poster und Spruchtafeln an den Wänden ihrer hellen und gepflegten Ferienwohnung. Die fünf Minuten Fußweg zum Lake Taupo lohnen sich, denn am Ufer stößt man gleich auf den Hot Water Beach. Hier kann man auch im Herbst noch prima baden - die heißen Quellen manchen es möglich. Unter dem See liegt ein Supervulkan, und in der Umgebung lassen sich zahlreiche Geothermalgebiete entdecken. Am wunderbarsten ist der Kerosene Creek: ein Warmwasserfall im Wald. Eintritt wird dort (noch) keiner verlangt.

Preis: etwa 150 Neuseeland-Dollar (90 Euro) pro Nacht

Adresse: 64 Shepherd Road, Taupo

Vermieterin: Margaret Ellis, E-Mail: margellis@hotmail.com Otago Peninsula: Robyn's Nest

Maritimer geht es kaum noch: Gleich hinter dem Garten des zweistöckigen Ferienhauses beginnt der einzige echte Badestrand der Otago-Halbinsel. Und im Schuppen der Bach warten zwei Kajaks auf ihren Einsatz. Am Rande der Bucht räkeln sich manchmal Robben auf Steinen oder plantschen im ruhigen Wasser, und wer Glück hat, kriegt sogar einen Albatros zu sehen - Neuseelands größte Albatros-Kolonie ist gleich um die Ecke. Die Sandfly Bay ein paar Kilometer weiter ist Lebensraum für Seelöwen und die extrem seltenen Gelbaugen-Pinguine. Und wer der Tiere genug hat, kann Neuseelands einziges Schloss besuchen: das Larnach Castle.

Das Extra: Vermieterin Robyn verabschiedet liebgewonnene Gäste gerne mit selbstgebackenen Muffins.

Preis: etwa 130 Neuseeland-Dollar (80 Euro) pro Nacht

Adresse: 895 Harington Point Road, Harington Point, Otago Peninsula

Vermieterin: Robyn Grey, E-Mail: robyngrey@outlook.com.nz Northland: Mac's House

Sie nannten ihn "Mac": Edwin McCaffery war einer der Tauchpioniere Neuseelands. Sein Sohn John hat die Bach in ein kleines Museum für seinen verstorbenen Vater verwandelt. Fotos, Urkunden und andere Erinnerungsstücke plastern die Wänden. Aber sie nerven nicht, sondern geben der Ferienwohnung einen besonderen Charakter. Und tauchen lässt sich hier in der Gegend erstklassig. Die Poor Knights Islands, die Veranstalter vom Nachbarort Tutukaka aus ansteuern, sind dank einer warmen Meeresströmung eines der besten subtropischen Tauchreviere des Pazifiks. Im Kelp tummeln sich unter anderem Rochen, Muränen und jede Menge bunter Fische, die sonst nur in Korallenriffen leben. Matapouri selbst bietet mehrere wunderschöne Strände - und dazu die Mermaid Pools: Salzwasserbecken, die von der Flut alle zwölfeinhalb Stunden immer wieder neu befüllt werden.

Das Extra: Hängematte im Vorgarten

Preis: etwa 120 Neuseeland-Dollar (70 Euro) pro Nacht

Adresse: 9 Aspden Pl, Matapouri

Vermieter: John McCaffery, E-Mail: yachtsail@slingshot.co.nz Nelson: Petroc Lodge

Nelson ist nicht nur der sonnigste Ort der Südinsel. Die Stadt liegt auch zwischen zwei der attraktivsten Urlaubsregionen Neuseelands: dem Abel Tasman National Park mit seinen Traumstränden im Westen und den Marlborough Sounds im Osten. Die modern eingerichtete Petroc Lodge in Nelsons Vorort Marybank ist eine gute Ausgangsbasis für Tagestouren in beide Gebiete. Die Eigentümer wohnen gleich nebenan - und sorgen dafür, dass die Ferienwohnung immer bestens gepflegt ist.

Das Extra: Kindgerechter Swimming-Pool hinter dem Haus

Preis: etwa 140 Neuseeland-Dollar (85 Euro) pro Nacht

Adresse: 8 Bodmin St, Marybank, Nelson

Vermieterin: Sally Field, petroclodge@hotmail.com Glenorchy: Caberfeidh Retreat

Retro-Bach mit Sesseln aus Großvaters Zeiten, röhrendem Hirsch an der Wand, Hollywood-Schaukel und jeder Menge Charme in Glenorchy, am Nordufer des Lake Wakatipu. Die Anfahrt von der oft überlaufenen Actionmetropole Queenstown in das 300-Seelen-Dorf führt über eine der malerischsten Straßen Neuseelands. Und dahinter wird es noch wilder und einsamer - etwa auf dem Weg von Glenorchy zum Weiler Paradise (nomen est omen) oder auf der Schotterpiste zum Routeburn-Track, einem der "Great Walks". Abends ausspannen und den Sonnenuntergang genießen kann man auf dem Bootssteg am Seeufer, keine fünf Minuten Spaziergang vom Caberfeidh Retreat entfernt.

Das Extra: Hollywood-Schaukel

Preis: etwa 130 Neuseeland-Dollar (80 Euro) pro Nacht

Adresse: 12 Groves St, Glenorchy

Vermieter: Clyde McIntyre, E-Mail: clydemac45@gmail.com Fiordland: Mokonui Street Crib

Wer zum Milford Sound mit seinen Hunderte Meter hohen Felswänden fahren will, muss durch Te Anau. Und auf der Durchreise sind hier schon viele länger hängen geblieben als geplant. Denn das kleine Städtchen hat jede Menge zu bieten: etwa den Kepler Track, eine der berühmtesten Mehrtageswanderungen des Landes, Ausflüge zum riesigen Doubtful Sound oder den tiefgrünen Lake Te Anau. Die kleine, aber schnuckelige Mokonui Street Crib ist nur ein paar Dutzend Schritte vom vielleicht attraktivsten Badestrand Te Anaus entfernt. Dort finden sich Elektro-Grills für Jedermann: so kostenlos und unbezahlbar wie die Aussicht auf die Berge des Fiordlands.

Das Extra: Mountainbikes für Touren in der Umgebung von Te Anau

Preis: etwa 100 Neuseeland-Dollar (60 Euro) pro Nacht

Adresse: 72 Mokonui St, Te Anau

Vermieterin: Sandra Dolman, E-Mail: sandrad@otatara.school.nz Wer dann der Sonne entgegen schwimmen will, muss bloß ein paar Schritte hinunter zum Sandstrand gehen und sich ins Wasser begeben: von November bis in den April hinein ist das Meer warm genug zum baden. Aber das allerbeste ist: rund um Whitianga herum gibt es viele noch schönere Strände als diesen. Und die Ferienwohnung bietet alles, was man für einen entspannten Urlaub braucht. Nur die örtlichen Moskitos können nerven.

Preis: etwa 150 Neuseeland-Dollar (90 Euro) pro Nacht

Adresse: 108 Wharekaho Road, Wharekaho

Vermieterin: Mary Scott, E-Mail: beachsiderwhitianga@gmail.com The Catlins: Jack's Bay Holiday Home

Tief im Süden der Südinsel liegen die Catlins. Zu südlich für die meisten Touristen - und selbst viele Neuseeländer haben es noch nicht in die abgelegene Region geschafft. Dabei gäbe es hier allerhand zu entdecken: Delphine etwa, Pinguine, Seelöwen. Oder den vielleicht am spektakulärsten gelegenen Leuchtturm Neuseelands, er thront auf den Cliffs am Nugget Point. Gerade in der Hochsaison rund um den Jahreswechsel sind die Catlins ein bezauberndes Reiseziel. In Jack's Bay Holiday Home, am Rande der gleichnamigen Bucht, hört man nachts nur ein Geräusch: das Rauschen des Meeres.

Das Extra: Boule-Kugeln, Schwarze Johannisbeeren im Garten zum Selbstpflücken

Preis: etwa 125 Neuseeland-Dollar (75 Euro) pro Nacht

Adresse: Jack's Bay Road 212B, Hinahina

Vermieter: Andrew Robbie, E-Mail: arobbie2015@gmail.com Auckland: Petit Paradis Apartment

Das Apartment ist wirklich un peu petit, dafür ist die Aussicht paradiesisch. Von der Terrasse aus hat man einen umwerfenden Blick auf die See und auf ein Naturreservat, in dem man wunderbar wandern kann. Der Badestrand im Stadtteil Glendowie östlich der City ist keine fünf Fußminuten entfernt; ins Zentrum hingegen sind es etwa 15 Minuten mit dem Auto oder 40 Minuten per Bus. Auckland, die Metropole auf einer schmalen Meerenge zwischen Tasmanischem Meer und Pazifik, wurde auf erloschenen Vulkanen errichtet. Und das Apartment ist eine gute Basis für Ausflüge zu Naturschönheiten wie der Vulkaninsel Rangitoto, dem Mount Eden, dem Karekare Beach, Drehort des Films "The Piano". Vorausgesetzt: man hat ein Auto. Ohne Mietwagen geht von hier aus wenig.

Preis: etwa 150 Neuseeland-Dollar (90 Euro) pro Nacht

Adresse: 8 Calder Place, Glendowie, Auckland

Vermieterin: Amanda Carlier, E-Mail: acarlier3@yahoo.com

Das McKerrow-Cottage von Gill McCone etwa bietet nicht nur eine vollständig ausgebaute Küche mit Backofen, Mikrowelle und Tiefkühlfach, sondern auch eine kleine Bibliothek, Spiele für die Kinder und einen großen Fernseher. Doch wer schaltet den schon an, wenn er so ein Alternativprogramm über sich hat?

Es ist dunkel geworden, die Sterne sind am Nachthimmel aufgezogen: Sirius, Castor und Pollux, das Kreuz des Südens. Sie leuchten herab auf die Terrasse der Bach. So lässt es sich urlauben in Neuseeland.