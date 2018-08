"Katapult" in Queenstown Bungee-Jumping war gestern

Wer schon einmal einen Bungee-Sprung gewagt hat, kennt das Gefühl: Man steht vorne auf dem schmalen Steg viele Meter über der Erde, an Brustgurt und Füßen ein dickes Seil. Blick ins Leere, Arme ausgebreitet. Irgendjemand zählt von zehn abwärts - und dann muss man sich ganz schön überwinden und sich einfach fallen lassen.

"Adrenalin pur!", würden jetzt die meisten sagen. Doch da gibt es auch die, denen das noch lange nicht genug ist. Für solche gibt es jetzt noch mehr: Eine neuseeländische Firma hat ein Freizeiterlebnis erfunden, das den Springer zusätzlich noch beschleunigt wie eine menschliche Kanonenkugel.

Das sogenannte Nevis Catapult hängt über einem abgelegenen Tal in der Nähe der Stadt Queenstown auf der Südinsel Neuseelands. Abenteuerlustige Besucher schwingen an einem Gummiseil 150 Meter in die Schlucht. Dabei erreichen sie eine Geschwindigkeit von 100 km/h in 1,5 Sekunden, bevor sie wie beim Bungee-Sprung zu einem abrupten Halt kommen. Das etwa drei bis vier Minuten dauernde Abenteuer kostet umgerechnet knapp 150 Euro.

Erfunden wurde das Katapult von der neuseeländischen Firma AJ Hackett Bungy New Zealand. A.J. Hackett machte das Bungee-Jumping vor rund 30 Jahren populär als er ein sehr belastbares Gummiseil entwickelte, das er in den Achtzigerjahren zunächst in Neuseeland testete. 1987 sprang Hackett von der zweiten Ebene des Eiffelturms in Paris.