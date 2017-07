Staatliche Initiative Schöner urlauben in Nordkorea

Urlaubsangebote für Nordkorea sucht man selbst auf gut sortierten Reiseseiten meist vergeblich. Das Auswärtige Amt in Berlin hält das exotische Ziel sogar für absolut nicht empfehlenswert. In den Reise- und Sicherheitshinweisen zu Nordkorea heißt es dort: "Von nicht erforderlichen Reisen in die Demokratische Volksrepublik Nordkorea wird dringend abgeraten. Deutschen Staatsangehörigen, die sich dennoch weiter in Nordkorea befinden, wird dringend empfohlen, sich in die Krisenvorsorgeliste einzutragen."

Man ahnt, warum der Tourismussektor in dem von Kim Jong Un mit irrationaler, aber harter Hand regierten Land bisher nicht zu den Boom-Sektoren gehört: Der Rest der Welt hält Reisen dorthin gemeinhin für gefährlich.

Das aber will Nordkoreas Tourismusbehörde nun endlich mit einer eigenen Webseite mit Reiseangeboten für ausländische Touristen ändern: Nur einen Monat nach dem Tod des in Nordkorea inhaftierten US-Studenten Otto Warmbier wirbt die "DPR Korea Tour Site" unter anderem mit bei Surfern beliebten Stränden sowie mit Touren für Reisende auf der Suche nach ungewöhnlichen Zielen.

Ungewöhnlich an Nordkorea ist unter anderem, dass man selbst dann, wenn man weiß, wie man hinkommt, nicht unbedingt weiß, ob man auch zurückkommt: In den letzten zehn Jahren wurden 16 US-Bürger in Nordkorea festgehalten. Auch das US-Außenministerium warnt US-Bürger deshalb vor Reisen nach Nordkorea; sie laufen demnach Gefahr, festgenommen und für lange Zeit inhaftiert zu werden.

So war das auch im Fall des im Juni verstorbenen 22-jährigen Studenten Warmbier. Er war im März 2016 wegen Diebstahls eines Agitprop-Posters zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt worden, kurz danach ins Koma gefallen und wenige Tage vor seinem Tod "aus humanitären Gründen" freigelassen worden. Danach kehrte er in die USA zurück. Die genaue Ursache für Warmbiers Tod ist unklar. Nach Überzeugung seiner Familie starb er an den Folgen seiner "schrecklichen und qualvollen Behandlung" in Nordkorea.

Die staatliche Tourismuspropaganda blendet solche Probleme natürlich aus. Das Angebot des Tourismusministeriums gibt es auf Koreanisch, Englisch, Chinesisch, Russisch und Japanisch. Die Webseite bietet neben idyllischen Fotos und Tourenpaketen Basis-Informationen zu den Möglichkeiten, mit Bus, Bahn und Flugzeug zu reisen und sich in der Hauptstadt Pjöngjang zurechtzufinden. Direkt buchen lassen sich die Angebote aber nicht. Zudem findet sich keine Liste der wenigen ausländischen Reiseagenturen, die Nordkorea im Programm haben.