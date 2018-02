Sein Ziel war eine Spelunke. Zumindest hat Ben Coombs das der "BBC" gegenüber so ausgedrückt. Aber das sei nicht so schlimm, schließlich sei der Weg das Ziel gewesen. So sieht Coombs es wohl, schließlich hat er sieben Monate gebraucht, um bei der besagten Spelunke anzukommen.

Coombs ist Autonarr. Und er fährt gerne Langstrecke. Zwar nicht auf Autobahnen, aber in Sportwagen, am liebsten in alten. So wie 2008, als er in einem 23 Jahre alten Porsche 944 von England nach Südafrika fuhr. Die Expedition dauerte damals 62 Tage.

Die Idee für seine aktuelle Tour sei ihm beim Bier gekommen, in einem Pub natürlich. Warum nicht vom nördlichsten Pub der Welt zum südlichsten mit dem Auto fahren? Welche Pubs das seien, legte er selbst fest.

Im Norden fand er eine alte Hotelbar in dem winzigen Ort Pyramiden, auf Spitzbergen. Bis Ende des vergangenen Jahrhunderts schürften dort noch etwa 1000 Bergarbeiter nach Kohle. Heute versucht dort eine Handvoll Menschen, den Verfall aufzuhalten.

Geisterstadt im Eis Bar ohne Besucher: Die Wände in der Bar des Hotels Tulip in der russischen Kohle-Stadt Pyramiden sind dreidimensional verkleidet, wie diese Aufnahme vom 14. Juli 2006 zeigt. Die diamantenförmige, rote Wandpolsterung wird von den Plastikmodulen auf der rechten Seite abgelöst. Auf dem Tresen steht noch ein Glas mit einer Schnapsflasche. Verwaiste Werkstatt: Die Maschinenwerkstatt in der ehemaligen Bergbausiedlung Pyramiden ist verlassen, die Gleise sind vom Staub bedeckt. Kohleberg: Die Aufnahme zeigt das erste Verwaltungsgebäude in der russischen Minenstadt Pyramiden auf Spitzbergen. Die Siedlung verdankt ihren Namen dem pyramidenförmigen Berg, dessen Gipfel im Hintergrund emporragt. Zeitweise waren hier bis zu 1000 Arbeiter im Erzabbau beschäftigt. Die russische Firma Trust Arktikugol erwarb in den zwanziger Jahren die Abbaurechte auf dem von Norwegen verwalteten Gebiet. Am linken Bildrand sind die Seilbahn und das Kohleförderband der Mine zu sehen. Hotelbunker: Das Hotel Tulip, gelegen am Fuße des Berges Pyramiden in der gleichnamigen Geistersiedlung auf Spitzbergen, beherbergt neben einer Bar und dem örtlichen Postamt auch ein Museum im Erdgeschoss. Theater ohne Publikum: Dieser Theatersaal im Kulturpalast der Minenstadt Pyramiden auf Spitzbergen hat schon lange kein Publikum mehr gesehen. Im Jahr 1998 wurde die Siedlung, in der russische Arbeiter über fünfzig Jahre lang Kohle förderten, geräumt. Blumenschmuck: Hinter dem Bartresen des Tulip-Hotels in der verlassenen Kohlebau-Siedlung Pyramiden auf Spitzbergen steht noch heute ein "Blumenstrauß" aus Stroh und Papierschnipseln in einer Vase. Er zeugt von der Kreativität der Bewohner des Ortes in der arktischen Einöde. Das verwendete Gras stammt vom zentralen Platz. Man hat dort aus Sibirien importiertes Gras angepflanzt, das selbst bei den extremen Tiefstemperaturen gedieh. Verlassene Bücher: Im Lesesaal der Bibliothek des Kulturpalasts in Pyramiden stehen noch die Sitzmöbel der Leseecken und die Bücher in den Regalen. Die russische Siedlung auf Spitzbergen diente über fünf Jahrzehnte dem Kohleabbau und wurde 1998 aufgegeben. Einsamkeit in der Einöde: In dem Apartment in Block 38 hängen eine Weltkarte und bunte Postkartenmotive an der Wand. Sie zeugen von dem Fernweh des ehemaligen Bewohners. Die aufgegebene Kohlesiedlung Pyramiden liegt in der Arktis, mitten in der Einöde Spitzbergens. Für die etwa 1000 russischen Arbeiter gab es 30 Wohngebäude. Posterersatz: Das Bild zeigt die Wanddekoration eines Apartments in Block 38 der früheren Bergbausiedlung Pyramiden auf Spitzbergen. Neben den erotischen Fotos dienen hier auch westliche "Ariel"-Werbung und Banderolen von Whisky-Flaschen der Gestaltung. Sammelstelle: Bunte Lampen, Spiegel in verschiedenen Größen und Waschschüsseln wurden im Rahmen des Abzugs der russischen Minenarbeiter aus verschiedenen Apartments im ersten Obergeschoss des Wohnblocks 38 zusammengetragen. Tiere, wo sie nicht hingehören: Die Tür dieses Apartments für höhere Angestellte in der verlassenen, arktischen Arbeitersiedlung Pyramiden wurde offenbar bei einem Einbruch durchbrochen. Unter dem Sofa liegt eine tote Möwe. Esszimmer: Ein kleiner Speisesaal im Kantinengebäude, dem ersten Kulturpalast der ehemaligen Minensiedlung Pyramiden auf Spitzbergen. Als Wandschmuck dienten blaue Glasplatten, bedruckt mit weißen Ornamenten. Dekorativer Speisesaal: Der große Speiseraum in Pyramiden, Spitzbergen, auf einem Foto aus der Zeit vor 1988 - mit Deckenbemalung, einem Wandmosaik mit Arktis-Motiv und Parkettfußboden. Dekorest: Auf dem Rezeptionstresen des Warenhauses für Arbeitskleidung in der Geistersiedlung Pyramiden steht ein bunter Strauß aus Papierblumen. Importierte Zweige halten die Blüten. Die Vase ist aus einer Plastikflasche hergestellt und wurde für mehr Stabilität mit Gips gefüllt. Recycling-Kunst: Innenansicht des "Glashauses" im Norden der aufgegebenen Minenstadt Pyramiden auf Spitzbergen. Das Gebäude wurde als sozialer Treffpunkt für Freizeitaktivitäten der russischen Bergarbeiter genutzt. Es ist aus etwa 5300 Flaschen erbaut und in einer freischwebenden Stahlkonstruktion fixiert, um eine Beschädigung durch den Kreislauf von Schmelze und Frost zu verhindern.

Den südlichen Endpunkt seiner Reise markierte die chilenische Stadt Puerto Williams in Feuerland, die mit ihren 2300 Einwohnern schon fast urban wirkt. Zumindest im Vergleich mit dem norwegischen Pyramiden.

Ein Beitrag geteilt von Ben Coombs (@traveller_tribe_ben) am Jul 11, 2017 um 4:59 PDT

Zwischen Start und Ziel dieser Reise lagen etwa 32.000 Kilometer, die Coombs in seinem 20 Jahre alten TVR Chimaera, einem britischen Sportwagen, zurücklegte. Angetrieben von einem fetten V8-Motor war der für die meisten Straßen auf der Strecke zwar völlig übermotorisiert, sorgte aber regelmäßig dafür, das sich ihm Fans alter Sportwagen anschlossen, die ihn teilweise auch über längere Teilstücke der Reise begleiteten. Zwischendurch postete er immer wieder Fotos auf Instagramund Twitter und auf Facebook.

Ein Beitrag geteilt von Ben Coombs (@traveller_tribe_ben) am Jan 30, 2018 um 7:15 PST

Die Route brachte ihn zuerst ganz in den Norden - Pyramiden liegt keine 1200 Kilometer vom Nordpol entfernt - von wo aus er durch Nordeuropa südlich fuhr, um das Auto schließlich im britischen Southampton auf ein Schiff nach Kuba zu verladen. Nach dem Besuch der Insel ging es wiederum mit dem Schiff weiter, dieses Mal nach New York.

In den USA schloss sich eine Überquerung des Kontinents nach Kalifornien an, von wo aus Coombs schließlich in Richtung Süden abbog und der Westküste folgend bis nach Chile fuhr. Am 12. Februar erreichte Coombs dort sein Ziel und besuchte die nach seiner Ansicht südlichste Kneipe. Südlicher sind nur die Bars in Polarstationen, doch die sind nicht öffentlich. Die ganze Reise über postete er Fotos der Tour auf Instagram und Twitter

Ein bisschen enttäuschend sei das schon gewesen, sagt er der "BBC". Billiges Plastikgestühl und auf der Karte nur eine Sorte Bier und billiger Whisky. Wie es für ihn weitergehen wird, hat der Auto-Enthusiast nicht erklärt. Ob er sich den ganzen Rückweg auf der Straße antut? Unwahrscheinlich.