Weltreise von oben Nie wieder ohne Drohne

Sie saßen in einer Strandbar auf den Seychellen und genossen den Sonnenuntergang, die leichte Brise und die Langusten. Und sie bedauerten, dass sie am nächsten Tag wieder heim nach Ingolstadt fliegen mussten: Franz Russ, der Ingenieur, zu seinem Job bei Audi, seine Frau Nadine Gleissner, die Lehrerin, zu ihrer siebten Klasse, Mathe und Chemie.

Da gesellten sich Gäste zu ihnen an den Tisch, die nicht in den deutschen Winter zurückmussten. Die ein ganzes Jahr lang frei hatten und sich schon über die Karten des nächsten Kontinents beugten, den sie erkunden wollten. Franz und Nadine warfen sich einen Blick zu. Das wollten sie auch. Zwei Jahre ist das her.

Heute sitzen Nadine und Franz, beide 30, auf einer Tropenholzterrasse, die sich über eine Schlucht wölbt. Ringsum Dschungel. Unten rauscht der Weru-Weru-Fluss vorbei. Vor ihnen strahlt die Schneekuppe des Kilimandscharo. Sie sind in Tansania angekommen. "Doch im Paradies befinden wir uns schon seit vier Monaten", sagt Nadine, während Franz an der Fernsteuerung seiner Drohne herumfummelt.

Oben zieht ein Adler seine Kreise - nicht, dass der noch mit der Phantom-4 kollidiert. Gerade taucht die aufgehende Sonne den berühmten Berg in ein rötlich-violettes Licht, Eukalyptusbäume beugen sich gen Tal, ein paar Diademmeerkatzen toben auf ihnen herum und machen sich die Bananen streitig. Von so etwas hatten die beiden Weltenbummler aus Bayern immer geträumt.

Die Leidenschaft für die Drohnenfotografie hat Franz Russ schon seit anderthalb Jahren. Die Liebe zum Reisen teilten die beiden schon immer. Irgendwann möchten sie Kinder bekommen, dann ist es vielleicht zu spät für den großen Traum einer Weltreise, dachten sie sich und baten ihre Arbeitgeber, ein Sabbatical einlegen zu dürfen.

Die Idee: Sie wollten sich eine Drohne kaufen und die spektakulärsten Orte der Welt ansteuern. Mit etwas Glück könnten sie hier und da umsonst wohnen und die Lodges dafür mit exklusiven Aufnahmen versorgen. "Die Resonanz war deprimierend", erinnert sich Nadine Gleissner, "es gab keine einzige positive Reaktion." Dennoch zogen die beiden los. Jetzt erst recht, sagten sie sich.

Drohnen-Totalschaden in Bolivien

Seit vier Monaten erkunden sie nun schon die Welt. Und damit die Lieben daheim immer im Bilde sind, was die beiden gerade erleben, bloggen sie von unterwegs. Es sind weniger die Texte, die beeindrucken. Das Blog Ourdays besticht durch die Luftaufnahmen.

Begonnen hatte die Drohnen-Tournee in Rio de Janeiro und an den Iguazú-Wasserfällen, dann zogen Franz und Nadine weiter nach Bolivien, nach Mexiko, Belize und Uganda. Wenn sie Serengeti und Ngorongoro-Krater erkundet haben, soll es über Dubai noch zum Baden auf die Philippinen und zum Skifahren nach Japan gehen. Das ist der grobe Plan. Mit Überraschungen muss allerdings gerechnet werden.

In der bolivianischen Salzwüste zum Beispiel schmierte Franz die Drohne ab, aus 200 Meter Höhe fiel sie wie ein Stein zu Boden: nirgendwo ein Ort, wo man sie hätte reparieren können, weit und breit kein Händler, der hätte Ersatz beschaffen können. Also machten die beiden kurzerhand einen Umweg über Miami und kauften ein neues Fluggerät.

In Belize hingegen wollten Hoteliers Franz und Nadine am liebsten gar nicht weiterziehen lassen. So beeindruckt war eine Hotelkette von den Bildern, die Franz ihnen mit seiner Drohne machte, dass sie ihnen zum Preis von ein paar Luftaufnahmen eine zwölftägige Tour durch Luxusressorts auf einsamen Inseln anbot.

"Da kamen wir ganz schön ins Grübeln", sagt Franz, "aber wir hatten den Besuch bei den Gorillas schon im Voraus gebucht und mussten weiter nach Afrika." Sie sagten schweren Herzens ab, aber heute sind sie froh, dass sie nicht auf Belize hängengeblieben sind: "Die Begegnung mit den Menschenaffen gehört zu den Highlights der bisherigen Reise." Bis auf einen Meter kamen sie an die Affensippe heran.

"Besser kann es gar nicht werden"

Dabei wäre es fast gar nicht dazu gekommen. In Uganda wollten grimmige Zöllner sie mit dem unbekannten Fluggerät zunächst nicht ins Land lassen; die zwei könnten ja Spione sein. Erst ein Marathon durch diverse Polizeireviere der Hauptstadt Kampala und ein bisschen Schmiergeld ermöglichten die Weiterreise zu den Gorillas im Bwindi-Regenwald, den legendären Mondbergen und den Murchison Falls.

Überhaupt ist es vor der Einreise in vielen Ländern schwierig, sagen die beiden, Informationen über eine Drohnenerlaubnis zu erhalten. Während sie in Südamerika keinerlei Probleme hatten, ist es in Afrika schwieriger: In Tansania, wo die beiden gerade auf der Terrasse sitzen, ist das Abheben von Drohnen in Nationalparks verboten. In Kenia, dem nächsten Ziel, dagegen wie in Uganda generell - falls man keine offizielle Erlaubnis der Polizei und der Luftfahrtbehörde hat.

"Meistens allerdings sind die Leute freundlich, wenn wir mit der Drohne auftauchen", sagt Franz, "und zeigen uns ganz stolz die schönsten Ecken." Begegnungen mit wilden Elefanten sind so zustande gekommen und Ausflüge in den Regenwald.

Wo es am schönsten war, können sie nicht sagen: "Immer denken wir: Besser kann es nicht werden, und dann kommt wieder so ein Wahnsinnsmoment."