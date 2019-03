Roadtrip bei Alice Springs Das echte Outback

Auf einem Vorsprung sonnt sich ein Felskänguru, getarnt im rotgelben Gestein der Ormiston Gorge. Der Schwanz zwischen den Hinterläufen, die Ohren gespitzt. Erst als eine Kamera klickt, verschwindet es in einer Spalte.

Früh morgens ist es in der Berglandschaft westlich von Alice Springs kühl und friedlich - unterwegs in einer der schönsten Schluchten der West MacDonnell Ranges trifft man um diese Zeit wenig Menschen, dafür Tiere und Vögel. Die Sonne taucht Felsen in Rotorange. Am Ormiston Creek blüht Eukalyptus, Echsen huschen durchs Büffelgras.

Wer in Australiens Outback eine Wüste erwartet, wird in den "West Macs" - wie Einheimische die Gebirgskette nennen - eines Besseren belehrt.

Gut 130 Kilometer westlich von Alice Springs ist die Ormiston Gorge ein erster Höhepunkt auf dem Roadtrip durchs südliche "Red Centre", das heiße Herz des Nordterritoriums. Das Bundesland ist selbst für viele Australier exotisch: Weit, wild und einsam gilt es als das "wahre Outback", das "Never-Never-Land" für Kerle und Krokodile.

Mit 1,3 Millionen Quadratkilometern ist das Nordterritorium fast so groß wie Deutschland, Frankreich und Spanien zusammen. Auf dieser Fläche leben mit 230.000 Einwohnern gerade mal so viele wie in Freiburg. Knapp die Hälfte wohnt in der Hauptstadt Darwin, das macht den Rest der Gegend um so einsamer - und attraktiver für Entdeckungstouren.

Camp unter Sternen und mit Bergblick

Nach der Wanderung bietet sich ein Bad im Billabong an zwischen Sandsteinwänden, Granitblöcken und Büschen in der Ormiston-Schlucht. Die Nachbarschaft ist beeindruckend. Ein langes, trockenes Flussbett führt unter weißstämmigen "Ghost-Gums"-Bäumen zur Redbank Gorge. Über dem Wasserbecken im Inneren der Schlucht schieben sich die Wände so eng zusammen, dass kaum mehr als ein Spalt des Himmels zu sehen ist.

Mit Blick auf den 1379 Meter hohen Mount Sonder campen wir unter dem Kreuz des Südens am Finke River. Aborigines nennen ihn Lhere Pirnte, den salzigen Fluss, dem auch der Larapinta Trail, eine der großen Wanderrouten des Kontinents ihren Namen verdankt. 223 Kilometer weit führt er in zwölf Etappen von Alice Spring bis zur Redbank Gorge.

Wir fahren bei unserem Roadtrip auf dem Red Centre Way weiter. Bald endet der Asphalt des Namatjira Drives. Auf der anschließenden Mereenie Loop Road reduzieren roter Staub, Schotter und weicher Sand das Tempo auf maximal 40 km/h. Die Piste windet sich durch Spinifex, vorbei an Windflüchtern und Salzbüschen, Keilschwanzadler kreisen über einem trockenen Bachbett, die Luft flirrt in der Hitze. Hinterm Gosse Bluff, einem Meteoritenkrater, traben zwei Dutzend Kamele durch den Staub davon.

"So was passiert immer out the back ", sagt der Mann, dessen Beine schräg unter einem Transporter hervorlugen, "da, wo Nachbarn eine halbe Tagesreise entfernt wohnen." Wir haben angehalten, um zu sehen was lost ist. Doch der Australier winkt nur mit einer Hand, flucht ein wenig und schraubt mit der anderen Hand weiter an seinem Auspuff. Dann steht er auf, klopft sich den Staub vom Hemd: " Out the back, wo's an schlechten Tagen mehr Fliegen gibt als vorstellbar." Dann grinst er: "How's it going?"

500 Stufen bis zum Rand des Kings Canyons

Out the back - das ist für Australier nicht nur eine Region. Es ist ein Zustand. Im Outback ist der Horizont weiter als anderswo, heben Truck-Fahrer zum Gruß den Finger am Lenker, kleben in Kneipen Fünf-Dollar-Scheine überm Tresen - handsigniert, damit ihre Besitzer im Zweifelsfall beim nächsten Besuch ihr Bier zahlen können.

Die Mereenie Loop Road führt durch Aborigines-Land. Bis am Kings Canyon wieder die befestigte Straße beginnt, begegnet uns niemand mehr. In der Ferne tönt das Jaulen eines Dingos, dem australischen Wildhund. Die Abendsonne malt Rottöne auf Felsen, zum Rand der Königsschlucht führen 500 Stufen, der Ausblick in den Canyon ist jede einzelne wert.

Die folgende Luritja Road endet am Lasseter Highway, dem Abzweig zum Uluru. Kaum einer lässt Australiens legendärem Fels aus. Den meistfotografierten Hügel des Kontinents glaubt jeder zu kennen, ohne je dort gewesen zu sein. Als der Monolith in der dunstigen Ebene langsam größer wird, ist der Anblick dennoch trotzdem ein Erlebnis.

Weiter westlich schieben sich die Olgas wie Fingerknöchel aus der Wüste. Weniger berühmt als ihr Nachbar sind die "vielen Köpfe" geheimnisvoller und stiller. Im Valley of the Winds führt der Wanderweg weit weg von Reisegruppen. Bis heute nutzen die örtlichen Anangu-Aborigines einige nicht zugängliche Plätze in dieser Region für Zeremonien.

Red Centre Way in Australiens Nordterritorium Die Strecke



https://www.australia.com/de-de/itineraries/nt-red-centre-way.html Die Strecke ist streckenweise asphaltiert, dennoch empfiehlt sich hier Vierradantrieb. Zelt, Wasser und Kühlbox mit Verpflegung sind gute Reisebegleiter, aber nicht die einzige Möglichkeit: Unterkünfte gibt es in Glen Helen, Yulara, Kings Canyon Resort, Kings Creek Station, Curtin Springs und Erldunda. Larapinta-Wanderweg



https://www.larapintatrail.com.au Der Trek im West MacDonnell National Park ist einer der schönsten Überlandwanderungen im Herzen Australiens. Die 223 Kilometer lange Strecke ist in zwölf Etappen aufgeteilt, die sich auch einzeln gut als Tageswanderungen laufen lassen. Höchster Punkt ist der Mount Sonder mit 1379 Metern. Mehrere Veranstalter bieten Transfers für Individualwanderer an, Trek Larapinta organisiert geführte Mehrtageswanderungen. Permits Für Fahrten durch das Land der Aborigines braucht man eine Genehmigung (permit), den meist das jeweilige Aboriginal Land Council ausstellt. Für den Mereenie Loop ist ein Permit (5 Australische Dollar) im Glen Helen Resort, im Alice Springs Visitor Centre, in Hermannsburg oder dem Kings Canyon Resort erhältlich. Alice Springs Desert Park



Adresse: Larapinta Drive, Alice Springs, geöffnet von 7.30 bis 18 Uhr.



alicespringsdesertpark.com.au/ Beuteltiere wie das Bilbys werden die meisten nie in freier Wildbahn sehen. Sie sind nachtaktiv und vom Aussterben bedroht. Im Desert Park erlauben Dunkelräume, seltene Fauna zu beobachten. Dazu sind die Habitate australischer Wüstenlandschaften mit Flora und Tierwelt des "Roten Zentrums" zu erleben.Adresse: Larapinta Drive, Alice Springs, geöffnet von 7.30 bis 18 Uhr.

Auf dem Rückweg nach Alice Springs schneidet der Asphaltstreifen die Ebene in symmetrische Teile. Nachdem Trubel im Nationalpark am Uluru sind 240 einsame Kilometer Landstraße erholsam. Hier ist spürbar, dass jeder Nordterritorianer fünf Quadratkilometer für sich allein hat und dass nur ein Prozent aller Australier in dem nördlichen Bundesstaat leben.

Vom Erldunda Roadhouse sind es 200 Kilometer auf dem Stuart Highway. Der istbenannt nach John McDuall Stuart, der 1862 als erster Europäer den Kontinent von Süden nach Norden durchquerte - zu Pferd, zu Fuß, zwölf Monate lang. Wen bei der Reise Fliegen oder Hitze plagen, möge kurz an Stuarts Strapazen denken.