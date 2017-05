Nach der Krise in Scharm al-Scheich Wieder Farbe am Riff

Alles leuchtet. Die Korallen strahlen in Rot, Gelb und Grün. Die vorbeiziehenden Makrelen schimmern silbern, wenn das Sonnenlicht sie trifft. Nahe der Wasseroberfläche rotten sich Barrakudas zu einem glitzernden Ball zusammen, und eine auffällig gemusterte Karettschildkröte stürzt sich hungrig auf Weichkorallen, die sanft in der Strömung schaukeln. Hoch und runter, wie nickende Köpfe.

Das Woodhouse-Riff ist das längste der vier Riffe in der Straße von Tiran. Und wer in den Zeiten des größten Touristenbooms dort war, wird es jetzt nicht wiedererkennen. Vor allem, weil es in Scharm al-Scheich kaum noch Touristen und somit auch deutlich weniger Taucher gibt.

Die von 2012 bis zum Militärputsch 2013 währende Regentschaft der Muslimbrüder, mehrere Reisewarnungen des Auswärtigen Amts und die Bombenexplosion an Bord einer russischen Chartermaschine im Oktober 2015 brachten den Tourismus in dem Küstenort vollständig zum Erliegen.

Viereinhalb Jahre lang, in denen es vor Ort kaum Arbeit gab. Viereinhalb Jahre, in denen das Ökosystem Meer sich wieder regenerieren konnte. Erst seit Februar 2017 steuert der erste Ferienflieger von Deutschland aus Scharm al-Scheich wieder direkt an.

"Die Pause hat der Unterwasserflora definitiv gut getan", sagt Rolf Schmidt, und er muss es wissen. Gemeinsam mit seiner Frau Petra Röglin kam Schmidt bereits 1975 in den Sinai, als Scharm al-Scheich aus nichts als Wüste, Geröll und ein paar Beduinenzelte bestand. Die beiden blieben für immer dort, und die von ihnen gegründeten "Sinai Divers" haben das Tauchen in Scharm al-Scheich in Deutschland erst populär gemacht.

"Ohne Krise wäre das Ökosystem kollabiert"

"In den Hochzeiten war alles zu groß, zu viel auf einmal", erinnert Schmidt sich heute. "Ab Mitte der Neunzigerjahre konnte man sehen, dass die Riffe litten. 15 Jahre später drohten sie, vollends in die Knie zu gehen. Wir alleine hatten damals stellenweise weit über 200 Gäste an der Basis - heute sind wir froh, wenn es 30 sind."

Rolf Schmidt ist eng mit Hans Fricke befreundet, einem der führenden Meeresbiologen weltweit. Er sagt: "Die ökologische Tragfähigkeit der Riffe, die sogenannte carrying capacity, war in Scharm al-Scheich schlichtweg überschritten. Zu viele Badegäste, die Sonnenmilch ins Meer einbrachten. Zu viel Plastikmüll. Zu viele Lärm durch die Schiffsmotoren, die Taucher und Schnorchler an die Riffe brachten. Wenn die Tourismuskrise nicht gekommen wäre, wäre das Ökosystem irgendwann kollabiert."

Davon ist heute nichts mehr zu sehen. Selbst Experten sind verblüfft, wie schnell sich die Riffe regeneriert haben. Das liegt auch an den topografischen Besonderheiten vor Ort: Die Südspitze des Sinai ist drei völlig unterschiedlichen Meeresströmungen ausgesetzt, die den Korallen konstant Nährstoffe zuführen - der des Golfs von Suez, der des Golfs von Akaba und jener des Roten Meeres. Dazu profitieren die Riffe von den vielen Sonnenstunden pro Tag, die ihr Wachstum begünstigen.

Weltweit ist der Zustand vieler Meere bedenklich. Korallenbleiche, Überfischung, Umweltverschmutzung - die Gründe sind vielfältig. Scharm al-Scheich ist ein gutes Beispiel dafür, wie schnell sich die Natur dennoch erholen kann. Wenn man sie denn lässt. Wenn der Mensch nicht eingreift, sondern sich einfach eine Zeitlang fernhält.

Besonders deutlich wird das im beliebtesten Tauchgebiet des Sinai, dem 1983 gegründeten Marine-Nationalpark Ras Mohammed. Am Shark- und Jolanda-Riff fallen die Steilwände fast lotrecht bis in eine Tiefe von mehr als 600 Metern ab. Riesige Gorgonien recken ihre Fächer in die Strömung, man sieht Massen von Papageifischen, Fahnenbarschen und Soldatenfischen.

Bis zu drei Meter lange Muränen winden sich in ihren Löchern, Adlerrochen durchstreifen das Freiwasser. Auf jedem Zentimeter Riff kämpfen Hart- und Weichkorallen um ihren Platz, während Schildkröten und Tunfische die Aufmerksamkeit der Taucher auf sich ziehen.

Paradox: Weniger Touristen bedeutet auch weniger Fische

Dabei lohnt es sich, den Blick während des Tauchgangs ab und zu ins tiefe Blau zu richten. Riff- und Seidenhaie sieht man häufig, manchmal auch einen Tigerhai oder einen Manta. Sie alle kommen wegen des reich gedeckten Tischs an die Südspitze des Sinai, der je nach Geschmack aus Fisch oder Plankton besteht. Für viele Taucher sind solche Großfische die eigentlichen Highlights: eine einzige Begegnung mit ihnen, und der ganze Tauchurlaub hat sich gelohnt.

Trotz dieser subjektiven Eindrücke habe die Tourismuskrise dem Fischaufkommen vor Ort nicht gut getan, sagt Schmidt. "Die Taucher haben mit ihren Eintrittsgebühren den Schutz des Nationalparks ja auch mitfinanziert", erläutert er. "Als diese dann ausblieben, nahmen auch die Kontrollen ab und die unerlaubte Fischerei zu."

Als Tauchbasenbesitzer ist ihm illegale Fischerei ein Gräuel. Als Mensch, der dem Sinai verbunden ist, hat er dafür Verständnis. "Gerade den Beduinen brachen während der Krise ja sämtliche Einnahmequellen aus dem Tourismus weg. Sie hatten gar keine andere Option, als illegal zu fischen, wenn sie mit ihren Familien überleben wollten."

Heute hofft Schmidt, dass die Dinge bald in Balance kommen. Dass genug Touristen kommen, um das Überleben des Ortes zu sichern, aber nicht mehr in jenen Massen, die das Ökosystem überfordert. "Der größte Reichtum des Sinais liegt unter der Meeresoberfläche", sagt er. "Wenn wir durch die Krise gelernt haben, zukünftig verantwortungsvoller mit den naturgegebenen Schätzen umzugehen, hatte sie am Ende doch noch etwas Gutes."

Linus Geschke ist freier Autor für Spiegel Online. Die Reise fand mit Unterstützung des Royal Savoy Hotels und der Fluglinie Germania statt.