Durchschnittlich zehn Meter Neuschnee pro Jahr, an manchen Orten nahe der Grenze zu Alaska sogar 20 - für europäische Wintersportler klingt das wie ein Wunschtraum. Doch im Westen Kanadas sind solche Schneemassen keine Seltenheit. Dank der kalten und trockenen Luft ist der Neuschnee auch noch besonders pulvrig.

Erstklassige Skigebiete, gigantische Berge und beste Schneeverhältnisse: Skifahrer und Snowboarder kommen in den Provinzen Alberta und British Columbia voll auf ihre Kosten. Doch es sind nicht unbedingt die klassischen, langen Abfahrten oder die beheizten Sessellifte, die Touristen in den Westen Kanadas ziehen: Abenteuerlustige kommen wegen Attraktionen wie Heli- oder Catskiing, Freeriding oder der Einsamkeit.

Hier sind acht besondere Skiorte in Kanada:

Banff-Lake Louise: Der Inbegriff der Rockies

Bernhard Krieger/dpa-tmn Banff Nationalpark

Der Banff-Nationalpark ist für viele Kanada-Fans der Inbegriff der Rocky Mountains. Imposante Gipfel, schier unendliche Wälder, kristallklare Bergseen und beinahe mehr Bären, Rehe und Elche als Menschen. Doch nicht nur im Sommer lohnt sich eine Reise: In diesem Naturparadies liegen mit Banff Sunshine, Mt. Norquay und The Lake Louise Ski Resort gleich drei Skigebiete.

Der Norquay ist Banffs kleiner Hausberg, nordwestlich der Stadt und besonders für Skirennen bekannt. Sunshine gilt als Allrounder mit leichten Genuss-Abfahrten bis hin zur ultimativen Herausforderung: dem "Delirium Dive", einer der gefährlichsten Skipisten des Landes. Lake Louise ist als alpiner Weltcuport das Aushängeschild der Provinz Alberta. (www.skibig3.com)

Bella Coola: Heliskiing in den Coast Mountains

Eric Berger/Bella Coola Heli Sports/dpa-tmn Bella Coola

Viele passionierte Skifahrer und Snowboarder träumen davon, sich mit einem Helikopter auf einen einsamen, abgeschiedenen Berggipfel fliegen zu lassen und dann im unberührten Tiefschnee abzufahren. Es gibt wohl nur wenige spektakulärere Kulissen für diese exklusive Form des Ski- und Snowboardfahrens als den hohen Norden von British Columbia.

In den von Schnee gesegneten Coast Mountains fliegt Bella Coola Heliskiing von vier in der Wildnis versteckten Lodges mit kleinen Helikoptern und kleinen Gruppen. Das Gebiet ist mit rund 12.000 Quadratkilometern als größtes privates Heliskiing-Areal ungefähr so groß wie die gesamten Schweizer Alpen. (www.bellacoolaheliskiing.com/de)

Bearpaw: Klein, aber fein

Bernhard Krieger/dpa-tmn Bearpaw

Etwas kleiner, dafür nicht weniger spektakulär hält es der Heliskiing-Anbieter Bearpaw südlich von Prince George. Die Besitzer Amber und Kevin betreiben eine Lodge im Boutiquestil mit selbstgebauten Blockhütten. Die Lodge und die Hänge mit tollen Waldabfahrten teilen sich maximal acht Gäste. (www.bearpawheliskiing.com)

British Columbia: Wo das Heliskiing geboren wurde

Danny Stoffel/CMH Heli-Skiing & Summer Adventures/dpa-tmn Heliskiing-Anbieter Canadian Mountain-Holidays

British Columbia ist die Pilgerstätte des Heliskiings in Kanada. Der Gründer von Canadian Mountain-Holidays (CMH), Hans Gmoser, erfand dort Mitte der Sechzigerjahre das Skifahren mit dem fliegenden Lift. Als Pionier sicherte sich der ausgewanderte Österreicher einige der besten Gebiete.

Mit zehn Lodges in den zentralen Gebirgsmassiven von British Columbia ist CMH der größte Heliskiing-Anbieter der Welt. Die Guides fliegen mit kleinen und großen Hubschraubern für unterschiedlich große Gruppen auf die Gipfel der umliegenden Berge. (www.cmhheli.com)

Fernie: Alles ist möglich

Henry Georgi/Fernie Alpine Resort/dpa-tmn Hauptstraße von Fernie

Der Blick auf die hinter der Main Street von Fernie in den Himmel ragende Lizard Range ist atemberaubend, der Ski- und Snowboardspaß am Fuße dieser Felswand ebenso: Fünf Talschüsseln reihen sich unter der Wand aneinander - alle gespickt mit viel unpräpariertem, aber von der Ski Patrol auf Lawinengefahr hin geprüftem Freeride-Gelände. Dazwischen schlängeln sich Abfahrten aller Schwierigkeitsgrade durch die Wälder. Fernie liegt im Südosten von British Columbia. (https://skifernie.com)

Auch wenn kanadische Skigebiete im Verhältnis zu denen in den Alpen oft menschenleer wirken, bricht an Neuschneetagen auch dort Hektik aus. Wer den Luxus von unverspurten Tiefschneehängen in aller Ruhe genießen will, aber nicht gleich zum Heliskiing möchte, für den ist Catskiing die Alternative: Dabei lässt man sich von einer Pistenraupe, in Nordamerika "Cat" genannt, auf den Gipfel fahren. Von dort geht es wie beim Heliskiing von Guides geführt durch unpräpariertes Gelände hinunter ins Tal, wo bereits die Cat für die nächste Runde wartet. Catskiing kostet nur rund halb so viel wie Heliskiing. (www.ferniewildernessadventures.com)

Jasper: Winterschlaf in Alberta

Ski Marmot Basin/dpa-tmn Jasper Nationalpark

Im Sommer ist der Jasper-Nationalpark eines der großen Touristenziele in Alberta. Wenn es schneit, versinkt er jedoch in eine Art Winterschlaf.

Das kann jedoch auch ein Segen sein - für alle, die in den Bergen Ruhe suchen. Westlich von Edmonton, von hohen Bergen abgeschirmt und rund drei Stunden vom nächsten Skigebiet entfernt, können sich Wintersportler abseits der Touristenorte entspannen. Schöne Langlaufloipen und Eislaufbahnen auf den Seen

Jasper lockt auch mit schönen Langlaufloipen und Eislaufbahnen auf den Seen. (www.skimarmot.com)

Revelstoke: Das jüngste Skigebiet Kanadas

Royce Sihlis Photography/Revelstoke Mountain Resort/dpa-tmn Revelstoke

Revelstoke ist das jüngste Skigebiet Kanadas und vor allem bei guten Skifahrern beliebt. Das 2007 eröffnete Ski-Resort bietet mit 1713 Metern die größte Höhendifferenz aller nordamerikanischen Skigebiete.

Revelstoke ist ein Tiefschneeloch im zentralen British Columbia mit Blick auf das Tal des Columbia-Rivers. In den Hochlagen rund um den Eisenbahnknotenpunkt fallen bis zu 18 Meter Schnee. Kein Wunder, dass sich dort ein Cat- und Heliskiing-Areal an das andere reiht. (www.revelstokemountainresort.com)

Whistler: Der Gigant

Mike Crane Photography/Tourism Whistler/dpa-tmn Whistler

Whistler ist das größte Skigebiet Nordamerikas. Skifahrer und Snowboarder können sich auf den zahlreichen Pisten und Freeride-Hängen austoben.

Weil Whistler in den Coast Mountains knapp zwei Autostunden nördlich von Vancouver auf knapp 700 Meter relativ niedrig liegt, kommt es im Ort ab und zu mal zu Wärmeeinbrüchen mit Regen. Auf den bis zu 2200 Meter hohen Gipfeln aber schneit es immer - die Chancen für Tiefschneespaß stehen also stets gut. Whistler war 2010 auch alpiner Austragungsort der Olympischen Spiele von Vancouver. (www.whistler.com)