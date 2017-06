SoFi-Tourismus 3, 2, 1 - und in den USA wird's finster

Die amerikanische Finsternis naht. "This is the American Eclipse!", verkündete der Star der US-Astrophysik, Neil deGrasse Tyson, jüngst voller Begeisterung. Und Millionen fiebern mit ihm.

Hotels sind seit Monaten, teils sogar schon seit Jahren ausgebucht, zahllose "Eclipse-Festivals" sind im Land geplant: In den USA läuft der Countdown zur totalen Sonnenfinsternis am 21. August. Es ist die erste über dem nordamerikanischen Kontinent seit 1979. Unzählige Menschen werden sie miterleben - live, im Fernsehen oder via Live-Stream. Schon jetzt gibt es Warnungen vor einem riesigen Verkehrschaos, wenn Millionen Schaulustige in die Kernzone reisen wollen.

Die Sonne und der 400-mal kleinere Mond erscheinen am irdischen Himmel etwa gleich groß. Eine totale Sonnenfinsternis tritt ein, wenn der Mond die Sonne komplett verdeckt und sein Kernschatten auf die Erde fällt. Dieser kann bis zu einige Hundert Kilometer breit sein, und er rast mit hoher Geschwindigkeit über die Erde. In dem schmalen Korridor wird es für wenige Minuten nachtdunkel, Sterne erscheinen am Himmel, Tiere begeben sich zur Ruhe.

In den USA wird das in einem vom Nordwesten bis in den Südosten über 14 US-Bundesstaaten hinweg reichenden, etwa hundert Kilometer breiten Streifen zu erleben sein: in Oregon, Idaho, Montana, Wyoming, Nebraska, Kansas, Missouri, Iowa, Illinois, Kentucky, Tennessee, Georgia sowie North und South Carolina.

Zwölf Millionen Menschen leben im Kernschattenkorridor, etliche Millionen mehr in Tagesreise-Entfernung. In den weiter nördlich oder südlich gelegenen Teilen der USA wird ebenso wie in Kanada und Mexiko nur eine partielle Sonnenfinsternis zu beobachten sein, bei der die Sonne nicht komplett bedeckt ist.

Das Finsternisspektakel beginnt im Örtchen Lincoln Beach in Oregon: Dort erreicht der Mondschatten um 9.05 Uhr Westküstenzeit vom Pazifik aus kommend den Kontinent, die totale Finsternis beginnt hier um 10.15 Uhr. In den anderthalb Stunden darauf wandert der Schatten dann über Idaho, Wyoming, Montana und den Mittleren Westen hinweg bis hinüber nach South Carolina.

Dabei variiert sein Tempo, denn zu Beginn und zum Ende der Sonnenfinsternis über dem Kontinent ist der Mond etwas weiter von der Erde weg und sein Schatten trifft schräger auf sie als zur Mitte des Spektakels: Rast er an Oregons Küste noch mit mehr als dreifacher Schallgeschwindigkeit (3860 km/h) über Land, ist er etwa in Tennessee "nur" noch 2339 km/h schnell.

Deshalb verlängert sich in dieser Phase auch die Dauer der totalen Finsternis: Die längste "Nacht am Tag" gibt es mit 2 Minuten und 40 Sekunden in der Nähe des Städtchens Carbondale im südlichen Zipfel von Illinois an der Grenze zu Kentucky zu sehen. Danach erhöht sich die Geschwindigkeit des Mondschattens wieder. In der Ostküstenstadt Charleston (South Carolina) ist es mit der totalen Finsternis nach einer Minuten und 33 Sekunden um 14.48 Uhr Ostküstenzeit vorbei. Der Mondschatten verlässt die USA um 16.09 Uhr.

Entlang des Kernschattens veranstalten zahlreiche Orte Solarfeste mit umfangreichen Rahmenprogrammen - hier zeigen wir einige davon:

Total finster in den USA Lincoln City in Oregon, an der pazifischen Küste, ist der erste Ort in den USA, in dem die Sonnenfinsternis sich bemerkbar macht. Newport ist dann die erste Stadt, die vom Kernschatten getroffen wird. Um etwa 10.15 Uhr Ortszeit verdunkelt sich dort die Morgensonne für eine Minute und 45 Sekunden. Madras in Oregon liegt mitten im Kernschatten, hier wird es um 10.19 Uhr dunkel. Wetterpropheten versprechen jetzt schon für die Region eine beste Sicht bei klarem Wetter. Vom 17. bis zum 22. August wird hier ein stürmisches "Oregon Solarfest" gefeiert: mit viel Musik, Hot Dogs, Burger, Craft Bier und Rockbands. Während die einen sich mit Helikopter-Rundflügen und Fahrten mit dem Heißluftballon vergnügen, lauschen andere den Vorträgen von Nasa-Astronomen. Noch werden Übernachtungsmöglichkeiten auf dem Campingplatz und in klimatisierten Ferienhütten angeboten ( www.oregonsolarfest.com). Idaho Falls, Stanley und Mackay sind ab 11.33 Uhr die ersten Städte Idahos, in denen die totale Sonnenfinsternis zu sehen sein wird. Idaho Falls liegt etwas südlich des Mittelpunktes des Schattenkreises, weshalb es hier nur für etwa 1 Minute und 41 Sekunden dunkel wird. Von Idaho Falls im östlichen Teil Idahos ist es nicht weit zum Yellowstone Nationalpark und zu den Mesa Falls, wo gigantische Wassermassen über die Höhe eines zehnstöckigen Gebäudes in die Tiefe donnern. Hier wird nur eine teilweise Sonnenfinsternis zu sehen sein, dank der sechs Panoramastraßen der Region ist jedoch bereits der Weg zur totalen Dunkelheit ein Highlight. Etwas westlich von Idaho Falls befindet sich Arco. Um 11.31 Uhr wird es hier für eine Minute und 39 Sekunden finster. Nur neun Fahrminuten südlich beginnt das Craters of the Moon National Monument: eine riesige Lavalandschaft, die von der NASA bereits im Rahmen der Apollo-Mission zu Trainingszwecken genutzt wurde. Die totale Sonnenfinsternis ist aber nur in den nördlichsten Teilen des Parks zu sehen. Casper wirbt für sein Eclipse Festival mit einer besten Sicht auf das himmlische Spektakel bei wolkenfreien Himmel. Ab 11.42 Uhr rauscht der Kernschatten für zwei Minuten und 26 Sekunden über die zweitgrößte Stadt Wyomings. Ab dem 16. August drehen sich alle Veranstaltungen im Casper Planetarium, in den Museen und auf den Plätzen der Stadt um die SoFi. Ehemalige Nasa-Astronauten informieren die Besucher mit wissenschaftlichen Vorträgen.(www.eclipsecasper.com). In eine "Capital Eclipse" verwandelt sich Jefferson City im Staat Missouri. Für zwei Minuten und 29 Sekunden verdunkelt sich dort die Sonne ab 13.13 Uhr. Bereits ab dem 19. August finden Vorträge und Partys statt. Eine Pink Floyd Tributeband unterhält mit "Dark Side of the Moon" - was sonst. Noch gibt es freie Betten und Stellplätze auf den Campingplätzen (www.capitaleclipse.org). Der Höhepunkt der Sonnenfinsternis wird in Hopkinsville in Kentucky erwartet. Ab etwa 13.24 Uhr verdunkelt sich die Sonne dort am längsten mit zwei Minuten 40 Sekunden. Das wird ab dem 18. August in der ganzen Stadt mit Partys, BBQ, Musik und vielen Aktivitäten und Spielen für Kinder gefeiert (www.eclipseville.com). Als einzige Millionenstadt erlebt Nashville in Tennessee ab 13.27 Uhr die Verdunkelung für eine Minute und 55 Sekunden. Dort finden rund um die Sonnenfinsternis zahlreiche Feste statt. Im Adventure Science Center zum Beispiel das dreitägige Music City Eclipse Science and Technology Festival. Auch das alljährliche Italian Lights Festival, vom 18. bis zum 21. August, steht ganz im Bann der Sonnenfinsternis, und auch in den Parks der Musikstadt wird das Ereignis gefeiert. Die Hotels in der Stadt sind schon gut gebucht, aber es gibt noch freie Betten in den Nachbarorten. (www.adventuresci.org/eclipse2017). Über Columbia, die Hauptstadt von South Carolina, rauscht der Kernschatten um etwa 14.41 Uhr und verdunkelt die Region für zweieinhalb Minuten. Vom 17. bis zum 21. August findet dort das "Total Eclipse Weekend" auf dem Lake Murray statt, dazu gibt es Weinfeste. Etwas einsamer geht es (vielleicht) in der Wildnis des Congaree National Parks zu. Charles Duke, Apollo 16-Astronaut, begleitet am 21. August im South Carolina State Museum die Eclipse-Beobachter (www.totaleclipsecolumbiasc.com). Eine letzte Möglichkeit, die Schwarze Sonne zu erleben, besteht in South Carolina. Nahe der Stadt Charleston, verlässt der Kernschatten um 14.48 Uhr den amerikanischen Kontinent. In Charleston selber wird es für eine Minute und 33 Sekunden finster. McClellanville, etwa eine Fahrstunde nördlich von Charleston, liegt genau im Kernschatten, hier können Besucher ab 14.46 Uhr zwei Minuten und 33 Sekunden lang ein allerletztes Mal die Schwarze Sonne erleben. Das Fischerdorf veranstaltet dazu ein stimmungsvolles Sonnenfestival für das "Once in a Lifetime"-Ereignis (www.eclipsecharleston2017.com).

Mobil per Campervan zur SoFi

Aufgrund von langjährig erhobenen Klimadaten und zu erwartenden Wetterbedingungen bestehen im Westen der USA die besten Chancen, die Sonnenfinsternis zu beobachten. Während direkt an der Küste Oregons noch Wolken drohen, sieht es schon östlich der ersten Bergkette besser aus: In Zentral-Oregon, Teilen Idahos und Wyoming dürften die Aussichten im tendenziell stabilen Spätsommer besonders gut sein. Weiter gen Osten nimmt das Risiko für feuchtes Wetter und bedeckten Himmel wieder zu.

Da in Oregon viele Hotels bereits seit Langem ausgebucht sind, empfiehlt sich eine Wohnmobil- oder Mietwagenrundreise. Mobil ausgestattet können sich reiselustige Himmelsgucker auf die Jagd nach Wolkenlücken begeben und Standorte mit weiter Fernsicht ansteuern.

Eine Art Trostpflaster für alle, denen ausgebuchte Hotels oder Wolkenfetzen das SoFi-Erlebnis verderben, hält die US-Post bereit: Sie legt eine spezielle Briefmarke auf, die "Total Solar Eclipse Forever". Berührt man die auf der Marke abgebildete verdunkelte Sonne, erscheint ein Bild des Mondes. Das Foto auf der Briefmarke zeigt allerdings die Sonnenfinsternis vom 29. März 2006, aufgenommen in Libyen.

Wer das Spektakel im August verpasst, der kann sich den 14. Oktober 2023 notieren. Da findet in den Vereinigten Staaten die nächste Finsternis statt, allerdings "nur" eine ringförmige. Doch sechs Monate später, am 8. April 2024, folgt bereits die nächste totale Sonnenfinsternis. Dann verläuft der Kernschatten von Texas bis Maine. Europäer müssen sich bis zum Jahr 2026 gedulden: Dann wird es am 12. August in Island, Portugal, Spanien und auf den Balearen stockfinster.