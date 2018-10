Von Backpacking-Trips durch Asien erzählen Reisende oft Räuberpistolen: Die Tiger im Gehege seien angeblich wilde Bestien gewesen, die geführte Wanderung durch den Urwald ein gefährlicher Survivaltrip. Die Geschichte, die Gina Lyons und Mark Lee nach ihren Flitterwochen in Sri Lanka zu erzählen hatten, klingt ebenfalls unglaublich: Nach einer alkoholreichen Nacht seien die beiden nun Hotelbesitzer.

Was sich anhört, wie eine Story, die entweder einer blühenden Touri-Fantasie entspringt - oder aber am nächsten Morgen bereut und sofort rückgängig gemacht werden sollte, ist tatsächlich wahr. Die beiden Briten verbrachten im Dezember 2017 ihre Flitterwochen im Küstenort Tangalle in Sri Lanka. Eines abends blickte sich das Paar in der Reggae-Bar ihres Hotels um: hier ein Hanfblatt, dort ein Bob-Marley-Poster. Wenn wir ein Hotel hätten, würden wir das alles anders machen, sagten sie zueinander. Wie man es sich eben gern in der Urlaubseuphorie zwischen zwei Gläsern Rum versichert.

"Wir haben getrunken und mit dem Barmann des Hotels gesprochen, der uns sagte, der aktuelle Vertrag laufe im Juni 2018 aus", sagt Lyons. "Wir haben weitergetrunken, alles durchgerechnet, noch mehr getrunken und am Ende des Abends den Eigentürmern ein Angebot gemacht, das sie direkt akzeptierten."

In der Regel erledigen sich große Pläne aus nächtlichen Trinkgelagen schon am nächsten Morgen. Luftschlösser, die im Urlaub gebaut werden, halten der Romantik wegen vielleicht noch bis zum heimischen Flughafen. Bei dem Pärchen aus London war das anders. "Wir begannen mit dem Sparen, gingen nicht mehr essen und haben uns Urlaube verkniffen", sagt Lyons über die Zeit nach ihrer Rückkehr nach England. "Familien und Freunde dachten, wir hätten den Verstand verloren."

Die folgenden Monate verbrachten die beiden damit, die Idee in die Tat umzusetzen - und wurden dabei von täglichen Zweifeln begleitet: "Wir saßen in London, konnten die Sprache nicht sprechen und hatten bei allem Organisatorischen ständig mit der Zeitverschiebung zu kämpfen", sagt Lyons. "Zudem haben die Behörden auf Sri Lanka eine andere Auffassung vom angemessenen Arbeitstempo."

Sie stellten Zahlungspläne auf, entwarfen Verträge, meldeten eine Betreiberfirma an. Die meisten Schnapsideen wären spätestens jetzt zerfallen. Diese nicht: Im Juli 2018 begannen die Renovierungsarbeiten.

Der Barkeeper führt jetzt das Tagesgeschäft

Fast 9000 Kilometer nordwestlich, in London, arbeitet Lee nun weiter als Verkaufsleiter und kümmert sich um die Finanzen des Hotels. Lyons ist TV-Produzentin bei der BBC und hat das Marketing in der Hand. Es überrascht nicht, dass sich ihre Geschichte rasch in den britischen Medien verbreitete. Auch wenn diese Aufmerksamkeit zukünftig für Gäste sorgen könnte, noch immer sei ihre Idee ein finanzielles Wagnis, sagen die frisch gebackenen Hotelbetreiber. Mit dem Vermieter hatten sie eine Pacht in Höhe von 34.000 Euro vereinbart, zahlbar in zwei Raten.

Gerade als sie den ersten Teil der Finanzierung geleistet hatten, kündigte sich das nächste Großprojekt an. "Als ich die Nachricht bekam, dass ich schwanger bin, fühlten wir uns unglaublich verantwortungslos", sagt Lyons. "Wir kamen uns verrückt vor, dass wir all unser Geld für eine so lächerliche Idee aufs Spiel gesetzt hatten."

Doch nun war es zu spät, die Arbeiten auf Sri Lanka gingen weiter. Ende Juli eröffnete das Lucky Beach Tangalle unter neuer Leitung. Das Paar übertrug die Verantwortung für die täglichen Abläufe an zwei Angestellte, die sie bei ihrem ersten Besuch kennengelernt hatten: Der Barkeeper, der ihnen damals von der auslaufenden Pacht berichtet hatte, führt das Tagesgeschäft. Zudem warb das Paar den Manager eines anderen Hotels ab. Die Kommunikation zwischen ihnen läuft online, via Whatsapp. Buchungen managt das Team über eine App.

Kann das auf die Dauer funktionieren? "Wir müssen unseren Angestellten vor Ort vertrauen, da wir nicht einfach vorbeischauen können", sagt Lyons. "Und wir müssen auch als Paar offen kommunizieren. Am Ende können wir nur darauf setzen, dass mutige Entscheidungen funktionieren."