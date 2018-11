Quiz Wie gut kennen Sie Sri Lanka?

Für Schnellstarter. Hier geht's direkt zum Quiz: Klicken Sie sich durch.

Seit fast zehn Jahren ist der Bürgerkrieg in Sri Lanka nun beendet. Eine kurze Zeit für ein Land, um von einer Krisenregion zu einem Geheimtipp für Touristen aufzusteigen. Der Inselstaat hat es dennoch geschafft und wurde jüngst vom Reiseführer "Lonely Planet" zum Topreiseziel 2019 gekürt.

Was es dort heute an politischen Streitigkeiten gibt, wirkt sich auf Touristen in der Regel nicht aus. Auch das Auswärtige Amt warnt nicht vor Besuchen des Landes, rät aber aktuell dringend davon ab, sich in die Nähe von Demonstrationen und massenhaften Zusammenkünften zu begeben - ähnlich wie schon seit 2014 in Thailand. Wer solche Empfehlungen beherzigt, wird durch eindrucksvolle Erlebnisse belohnt.

Denn die religiöse und kulturelle Vielfalt in Sri Lanka sind einzigartig, das Land bietet spannende Städte und viel Natur. Auch immer mehr Surfer entdecken die Insel für sich. Das spiegelt sich auch in den Besucherzahlen wieder, die sich in den letzten zehn Jahren mehr als vervierfacht haben. Dennoch ist Sri Lanka im Vergleich zu anderen asiatischen Reiseländern noch weniger überrannt und an den Tourismus angepasst.

Was wissen Sie über Sri Lanka? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz!