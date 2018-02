Korea, Japan, China Die schönsten Reiseziele in Ostasien

SÜDKOREA - zwischen Samsung, Gangnam-Style und Kimchi

Ab dem 9. Februar richtet sich die Aufmerksamkeit der sportbegeisterten Welt auf einen Landkreis 130 Kilometer östlich der Hauptstadt Seoul: auf Pyeongchang - übersetzt "Friede und Gedeihen". In der Region, die als Wiege des südkoreanischen Wintersports gilt, wurden Spielstätten und Wettkampfarenen gebaut:

Olympiastadt Pyeongchang Zwischen Tradition und Kunstschnee

Was nach den Winterspielen mit Liften, Pisten und Arenen passieren soll, ist noch unklar. Rückbau oder Sportbetrieb? Was gegen eine nachhaltige Nutzung spricht, ist der trockene koreanische Winter, ohne Schneekanonen fehlt die nötige Unterlage für rasante Abfahrten.

Das erste Skigebiet des Landes, ganz in der Nähe von Pyeongchang, ist heute ein Ort, an dem Lost-Places-Fans und -Fotografen ihre Freude hätten - die lokale Bevölkerung wohl weniger. Hier sind die Fotos des verlassenen Skiresorts Goseong:

Die schönste Reisezeit in Südkorea, so heißt es, ist der Herbst. Dann ist es weder zu heiß, noch zu kalt, der Himmel blau und das Laub bunt. Auf Cheju jedoch ist es rund ums Jahr angenehm warm, Baden kann man bis in den September hinein. Daher steuert der Südkoreaner - und der Tourist - die Vulkaninsel im Süden an, wenn er Sonne und Meer genießen will.

Subtropisches Klima, schöne Strände und ein ausgezeichnetes Wanderwegenetz sorgen für das richtige Urlaubsfeeling - besonders wichtig, wenn man - wie die Südkoreaner - im Schnitt nur etwa acht Tage im Jahr in Anspruch nimmt:

Südkoreas Insel Cheju "Weil ihr ein bisschen komisch seid"

Südkorea, mal ganz anders. Das kommt dabei raus, wenn ein Spezialist für visuelle Effekte Langeweile haben. Die Zutaten: eine Drohne, Spezialeffekte in der Post-Produktion und eine lange Drehpause.

Video Rufus Blackwell

NORDKOREA - Land im Abseits

Seit 1953 ist die Koreanische Halbinsel geteilt, im Norden regiert Diktator Kim Jong Un, und ein Besuch von Nordkorea ist nicht ohne Weiteres möglich. Die russische Bloggerin und Koreanischlehrerin Marina Ogneva hat immer wieder Südkorea bereist, bis sie mit einem Führer in die Sonderwirtschaftszone Rason im Norden gelangte. Im Interview erzählt sie von ihren Erfahrungen:

Urlaub in Nordkorea "Am Anfang hatte ich Angst"

JAPAN - zwischen Manga und Konfuzius

Während Südkorea seinen Schnee künstlich erzeugen muss, gibt es davon auf natürliche Weise im südlich gelegenen Nachbarland ausreichend: "Japow" wird in Japan der trockene pulvrig-leichte Tiefschnee genannt, der dem Champagnerschnee der Rocky Mountains Konkurrenz macht. Immer mehr Skifahrer und Snowfahrer aus aller Welt pilgern in die japanischen Skigebiete - als besonders schneesicher gilt die Insel Hokkaido:

Luxus auf Schienen - dafür ist Japan bekannt. Im vergangenen Jahr ist ein neuer Zug auf die Gleise gesetzt worden: der Shiki-Shima. Für bis 7770 Euro für einen Viertagetrip rollt das Fünf-Sterne-Hotel von Tokio gen Hokkaido. Im Winter heizen Fußwärmer unter den Restauranttischen fröstelnden Passagieren ein:

Shiki-Shima in Japan Fünf-Sterne-Zug startet zur Jungfernfahrt

"Japan erleben heißt, die erlesene Schönheit, Zerbrechlichkeit und Vergänglichkeit unserer Welt bewusster zu sehen": Der britische Landschaftsfotograf Michael Kenna hat das Land 30 Jahre lang erkundet und schreibt hier über seine Faszination:

Fotograf Michael Kenna über Japan Verführerisch, wild und hoffnungslos romantisch

CHINA - Land der Widersprüche, Land der Extreme

Wer in Deutschland in ein chinesisches Restaurant geht, bekommt am Ende einen Glückskeks (und das, obwohl dieser eigentlich eine japanische Erfindung ist). Was für die Bewohner des riesigen Landes im Norden und Westen Koreas Glück bedeutet, erzählen diese Interviewpartner:

Shanghai ist ein perfektes Reiseziel für Gourmets - auch wenn die Mischung aus chinesischen und westlichen Einflüssen hier manchmal seltsame Blüten treibt. Die Journalistin Minji Yao empfiehlt hier ihre fünf Lieblingsrestaurants:

Restaurant-Tipps für Shanghai Einmal die Schlag-ins-Gesicht-Teigtaschen, bitte

China, ein Land voller Widersprüche und Extreme: Per Zug reist Stephan Orth von der Finanz-Megacity Shanghai zum Seidenstraßen-Handelsplatz Kashgar, 5500 Kilometer auf Schienen mit einigen Zwischenstopps. Wie verändert sich China, je weiter man nach Westen vordringt? Eine Multimedia-Story: