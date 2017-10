Phuket bis Pattaya Thailand will Rauchen an Stränden verbieten

Thailand will das Rauchen an mehreren populären Stränden weitgehend verbieten. Das Verbot soll laut der thailändischen Marinebehörde zunächst an bis zu 20 Stränden ab dem 1. November gelten. Darunter sind bekannte Strände wie Patong Beach in Phuket sowie in Pattaya, Hua Hin und Cha Am. Es könnte auf alle Strände des südostasiatischen Landes ausgeweitet werden.

Der Hintergrund: An den Stränden wurden in den vergangenen Wochen Zigtausende von Zigarettenstummeln gefunden - allein in Patong waren es mehr als 138.000 im vergangenen Monat. Kippen sind aufgrund der Tabakreste und Giftstoffe im Filter belastend für die Umwelt. Bei Kindern können bereits ein bis drei verschluckte Stummel zu Vergiftungserscheinungen wie Übelkeit oder Durchfall führen.

Laut der Marinebehörde soll das Rauchen am Meer aber nicht vollständig verboten werden. Geplant seien ausgewiesene Bereiche, die nicht unmittelbar am Wasser liegen. Wer das Verbot missachtet, müsse eine Strafe von 100.000 Baht zahlen - gut 2500 Euro. Möglich sei theoretisch sogar eine Freiheitsstrafe von einem Jahr.