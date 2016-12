Best-of 2016 So verreisen die Deutschen

Die besten SPIEGEL-ONLINE-Geschichten des Jahres: Dieser Artikel erschien erstmals am 24. August 2016.

Der Pauschalurlaub auf Mallorca, die Bildungsreise an der Loire, der Outback-Trip in Australien: Die Deutschen fahren im internationalen Vergleich nach wie vor recht häufig in den Urlaub - Terrorangst hin oder her. Wie der interaktive Globus zeigt, unternimmt jeder Deutsche im Schnitt pro Jahr eine Urlaubsreise ins Ausland.

Als ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist der Tourismus auch eine Stellschraube für nachhaltiges Verhalten. Die Vereinten Nationen haben die Förderung von nachhaltigem Tourismus daher in ihre Nachhaltigkeitsagenda 2030 aufgenommen. Das SPIEGEL-ONLINE-Projekt Expedition ÜberMorgen widmet sich jeden Monat einem der Nachhaltigkeitsziele der Uno und sucht nach Antworten: Wie nachhaltig sind die Länder der Welt bereits? Und wie können die Uno-Ziele erreicht werden?

Laut den Vereinten Nationen soll Tourismus Arbeitsplätze schaffen sowie die Kultur und die Produkte der Urlaubsregion fördern. Doch gerade im Hinblick auf den Klimawandel ist auch ausschlaggebend, wie oft, wohin und mit welchem Verkehrsmittel man verreist. So rät zum Beispiel Petra Thomas, Geschäftsführerin des Forums Anders Reisen, im SPIEGEL-ONLINE-Interview,, lieber einmal lang als dreimal kurz zu verreisen.

Wie die Deutschen im internationalen Vergleich verreisen - und wie nachhaltig das ist - erfahren Sie in den Quizfragen des interaktiven Globus. Mit jeder Antwort bekommen Sie weitere Informationen auf der Weltkugel angezeigt. Klicken Sie hierfür auf "Los geht's"!

Konzept: Anna Behrend

Programmierung: Lorenz Matzat, Christopher Pietsch

